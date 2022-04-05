"Х#ли, #бало завалил, окупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - телефонний дзвінок окупанту-мародеру. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні
Невідомий зателефонував російському окупанту Ніколаю Степанову, що відправляв з Білорусі награбовані речі під час війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис розмови невідомого з окупантом опублікований в соцмережі. Чоловік представляється Степанову співробітником поштової служби, через яку той відправляв награбоване в Україні і повідомляє, що посилка буде затримана, а потім вже відверто погрожує мародеру.
"Х#ли, #бало завалил, окупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - каже невідомий.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+84 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар05.04.2022 20:49
+78 SuperVsirf .
показати весь коментар05.04.2022 20:47
+56 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар05.04.2022 20:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Я служив за Совка на пів-дорозі між Усурійськом і Владіком. І в Усурійську теж бував - після наших невеличких містечок таке відчуття, що життя там зупинилось!
Правда це в середині 80-х відбувалось, але не думаю, що з тих пір там щось змінилось - занепад і нудьга!
І таки так - Владік знаходиться на широті Ялти. За 2 зими, що я служив, лише тиждень температура вночі була десь мінус 25-30, зазвичай -5- -10, це норма. Але таки дуже волого, через що температура відчувається набагато нижчою, ніж насправді.
вертолет сменил курс в белорусии и полетел в сторону Украины.
"ваш сын издох
в ходе спецоперации
путем пулевой кастрации,
тушка подлежала утилизации"
привет рашкованской 3,14дерации
П.С. желательно прикреплять фото обгоревшего буя на память родственникам
Теракт, совершённый во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году членами террористической палестинской организации, жертвами которого стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и двое судей), а также один западногерманский полицейский. Голда не стала разбираться в психологических мотивах молодых людей, убивших 11 еврейских олимпийцев. Ее не интересовало их тяжелое детство. Не волновала склонность к депрессии. Когда Мосад доложил ей, что спортсменов пытали (эти сведения были рассекречены совсем недавно), Голда дала добро на спецоперацию "Гнев божий"...
За полгода агенты Мосада раскинули сети во всех местах базирования террористов "Черного сентября". Впервые израильская разведка показала, что может быть не менее жесткой и коварной, чем террористы. В ход пошло все: подложные документы, взятки, даже шантаж. В результате друзья убийц выдали их всех, кого по глупости, кого из страха. Один за другим в Риме, Париже, на Кипре, в Афинах, в Бейруте и Норвегии были уничтожены 13 из 17 организаторов мюнхенского теракта. К первой годовщине "кровавой Олимп
Читать далее: https://isralove.org/load/2-1-0-1627?utm_source=copy
Курво
Ми тебе закатрупимо, і звісно на гілці розіпнемо, а покидьки малолітні, твої будуть всім банерівцям прута смоктати
- Нет.
- Харьков взяли?
- Нет.
- А что взяли?!
- Миксер взяли, ковёр взяли…
….
- Мам, тут такая мясорубка!
- Бери, сынок, дома все пригодится
"...А там подсолнух растет - чудо уссурийское!"
У світлі сьогоднішніх трендів і, головно, чорного гумору, слова зі старого мультика набули нового і несподіваного сенсу...
Это смерть твоя звонит.
Просто объявить по 1000 баксов за голову каждого 3/14дараса по списку и всё...
В том говнодрищенске де они живут за не поровну налитый стакан бошки проламывают, а за бабки - успевай принимать.