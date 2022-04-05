"Х#ли, #бало завалил, окупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - телефонний дзвінок окупанту-мародеру. ВIДЕО

Невідомий зателефонував російському окупанту Ніколаю Степанову, що відправляв з Білорусі награбовані речі під час війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис розмови невідомого з окупантом опублікований в соцмережі. Чоловік представляється Степанову співробітником поштової служби, через яку той відправляв награбоване в Україні і повідомляє, що посилка буде затримана, а потім вже відверто погрожує мародеру.

"Х#ли, #бало завалил, окупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - каже невідомий.

Увага! Ненормативна лексика!

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