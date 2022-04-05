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"Х#ли, #бало завалил, окупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - телефонний дзвінок окупанту-мародеру. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Невідомий зателефонував російському окупанту Ніколаю Степанову, що відправляв з Білорусі награбовані речі під час війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис розмови невідомого з окупантом опублікований в соцмережі. Чоловік представляється Степанову співробітником поштової служби, через яку той відправляв награбоване в Україні і повідомляє, що посилка буде затримана, а потім вже відверто погрожує мародеру.

"Х#ли, #бало завалил, окупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - каже невідомий.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стали відомі дані окупантів-мародерів, які пересилали награбоване в Україні до Росії. ПЕРЕЛІК

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+84
респект... чукча усралася...
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05.04.2022 20:49
+78
це не невідомий. це Вольнов
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05.04.2022 20:47
+56
Мародеру язика в сраку затягло.
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05.04.2022 20:51
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це не невідомий. це Вольнов
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05.04.2022 20:47 Відповісти
а хто ж іще може так потролити!!! орк видно геть обісрався))))
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05.04.2022 21:03 Відповісти
Чмошница аж на бутылку присела, когда наш начал расставлять все точки над и тварь в недоумении, как так ее вычислили в такой "вяликай и нипабидимай" "армии"
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05.04.2022 21:29 Відповісти
кацапам пофіг - вони відмінили статтю УК за мародерство і тепер мародерять цілком законно
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05.04.2022 21:08 Відповісти
Цілком законно вони можуть мародерити на своїй території, бо на нашій території діє наш карний кодекс...
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05.04.2022 21:17 Відповісти
Ну, таке. Про статтю мова й не йшла, йшлося про вірізання башні персонажу та його рідним. Так що так, не сяде, а ось сратись буде. І не відомо, що краще..
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05.04.2022 22:44 Відповісти
теж подумав))))Жека рулить!
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05.04.2022 21:30 Відповісти
Это Вольнов
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05.04.2022 20:49 Відповісти
респект... чукча усралася...
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05.04.2022 20:49 Відповісти
Це ж Вольнов. Про нього, недавно знову на москальському тв, був сюжет. А що до цього покидька, то він злякався, бо мовчав і невідповідав.
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05.04.2022 20:50 Відповісти
Жека как всегда - красавец. Чувак язык в жопу засунул, испугался
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05.04.2022 20:50 Відповісти
Мародеру язика в сраку затягло.
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05.04.2022 20:51 Відповісти
мда навіщо в Сибірі запчастини до кондиціонера ....Трешак просто ...Це теж саме що сушилку в Африку везти
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05.04.2022 20:53 Відповісти
Кацапи мародерять заради самого процесу. А який сенс що вони здихають в Україні?🤷
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05.04.2022 20:55 Відповісти
Кондіціонери однаково дмуть як холодним, так і теплим повітрям, кацап лише хотів зігрітися.
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05.04.2022 21:08 Відповісти
Усурійськ - це Примор'є.

Я служив за Совка на пів-дорозі між Усурійськом і Владіком. І в Усурійську теж бував - після наших невеличких містечок таке відчуття, що життя там зупинилось!

Правда це в середині 80-х відбувалось, але не думаю, що з тих пір там щось змінилось - занепад і нудьга!
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05.04.2022 21:10 Відповісти
у меня ассоциация только с "тигренком на подсолнухе"
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05.04.2022 23:05 Відповісти
Теж там служив. У 1975, в Яковлєвці, біля Арсєньєва. З України нас там багато було. Місцеві усі якісь брудні були й постійно пяні.
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29.04.2022 21:36 Відповісти
Орк ******* то, что под руку подвернулось.
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05.04.2022 21:19 Відповісти
Уссурійськ- не Сибір, я в тих краях служив. Там клімат майже такий, як в Україні, тільки сиро (недалеко океан).
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05.04.2022 21:52 Відповісти
Друже - а ти де служив? Я в Роздольному.

І таки так - Владік знаходиться на широті Ялти. За 2 зими, що я служив, лише тиждень температура вночі була десь мінус 25-30, зазвичай -5- -10, це норма. Але таки дуже волого, через що температура відчувається набагато нижчою, ніж насправді.
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05.04.2022 23:36 Відповісти
КДВО, Приморье, пос. Пограничный. Це 100 км від Уссурійська, кордон з КНР.
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06.04.2022 11:40 Відповісти
Ну, по тамтешнім поняттям - практично сусіди були!
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06.04.2022 12:00 Відповісти
Такого хорошего человека в "неизвестные" записали. 😆 Жека👍
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05.04.2022 20:53 Відповісти
Вольнова не узнать
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05.04.2022 21:06 Відповісти
и на другом конце провода запахло русским духом....
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05.04.2022 20:53 Відповісти
в смысле бздюхом )))) ?
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05.04.2022 21:04 Відповісти
а там іншого й не може бути
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05.04.2022 21:07 Відповісти
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05.04.2022 21:40 Відповісти
9 мая во время парада российские солдаты будут бросать к мавзолею ковры, принтеры и стиральные машинки - источник в Минобороны РФ
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05.04.2022 21:43 Відповісти
Всрался пивнык! думал он ВОИН великай страны, каторая делает что хочет! *своих не бросаем* все дела, в ядерный пепел, весь мир в труху!
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05.04.2022 20:53 Відповісти
Кирпичи посыпались, а памперсы из мха сделать еще не успел
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05.04.2022 20:54 Відповісти
Ох и позорище эта дупоармия.... самому против взвода можно биться...
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05.04.2022 20:56 Відповісти
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05.04.2022 22:10 Відповісти
Трусы б/у невестам и женам намародерили, Раша, ну вы и ******
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05.04.2022 20:56 Відповісти
кружева то наверное спарывают
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05.04.2022 20:59 Відповісти
Жена говорит, скорее одевают рашин мародёры и шпилят друг друга, в Европу хотят
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05.04.2022 22:52 Відповісти
Ці ****** повинні бути вирізані усі до одного, а "хорошие русские" в останню чергу. Ці паскуди повинні вхідні двері ривком відкривати кожного разу і гуглити про долю полковника Буданова
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05.04.2022 20:56 Відповісти
Хай спочатку тварюки Україну відбудують,а потім вже й те,що(повністю з вами згоден) ви пропонуєте
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12.04.2022 00:32 Відповісти
Блина... мне такой "спитч" аж настроение поднял - Вольнов молодчага!!!!!!!!!!!!!
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05.04.2022 20:57 Відповісти
Родичам і дітям тре звонити , а краще вже в гості... а ці нікуди не дінуться..
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05.04.2022 20:57 Відповісти
стандартний текст смс-ки родным оккупанта:

"ваш сын издох
в ходе спецоперации
путем пулевой кастрации,
тушка подлежала утилизации"

привет рашкованской 3,14дерации

П.С. желательно прикреплять фото обгоревшего буя на память родственникам
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05.04.2022 20:58 Відповісти
Номера цих покидьків мільйонним теражем розійшлись, а спромігся позвонити лише Женька Вольнов.
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05.04.2022 20:59 Відповісти
Цікаво, а ти дзвонив???
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11.04.2022 16:27 Відповісти
Я дзвонив, вибрав телефон ублюдка з тих що у Бучі були. Пообіцяв з "чістим русскім акцентом па-масковски", провести спецоперацію по дефлорації його малолітньої донечки на очах у її мами. А потім маму іржавою арматурою. Ні-ні, це не згвалтування, а саме спецоперація по дефлорації. Тому нема чого хвилюватись... Воно спочатку сміливо *** загибало, а потім видно щось зрозуміло, і почало виправдовуватись, типу "Он же мне лічно нічего не сдєлал". Ага. А та згвалтована дівчинка з Бучі щось зробила йому погане???
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10.06.2022 10:42 Відповісти
Вольнов красава!!!
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05.04.2022 21:02 Відповісти
Жека, респект! Дави кремлевскую гадину!
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05.04.2022 21:03 Відповісти
мальчіка налякали .
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05.04.2022 21:03 Відповісти
"Посылайте мальчиков» - так звучал первый в истории Израиля приказ о точечной ликвидации террористов.

Теракт, совершённый во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году членами террористической палестинской организации, жертвами которого стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и двое судей), а также один западногерманский полицейский. Голда не стала разбираться в психологических мотивах молодых людей, убивших 11 еврейских олимпийцев. Ее не интересовало их тяжелое детство. Не волновала склонность к депрессии. Когда Мосад доложил ей, что спортсменов пытали (эти сведения были рассекречены совсем недавно), Голда дала добро на спецоперацию "Гнев божий"...
За полгода агенты Мосада раскинули сети во всех местах базирования террористов "Черного сентября". Впервые израильская разведка показала, что может быть не менее жесткой и коварной, чем террористы. В ход пошло все: подложные документы, взятки, даже шантаж. В результате друзья убийц выдали их всех, кого по глупости, кого из страха. Один за другим в Риме, Париже, на Кипре, в Афинах, в Бейруте и Норвегии были уничтожены 13 из 17 организаторов мюнхенского теракта. К первой годовщине "кровавой Олимп



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05.04.2022 21:05 Відповісти
А оказывается они только с беззащитными женщинами и детьми смелые.Почему-то кажется спать он теперь будет не спокойно.
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05.04.2022 21:05 Відповісти
А краще
Курво

Ми тебе закатрупимо, і звісно на гілці розіпнемо, а покидьки малолітні, твої будуть всім банерівцям прута смоктати
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05.04.2022 21:05 Відповісти
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05.04.2022 21:07 Відповісти
- Киев взяли?
- Нет.
- Харьков взяли?
- Нет.
- А что взяли?!
- Миксер взяли, ковёр взяли…

….

- Мам, тут такая мясорубка!
- Бери, сынок, дома все пригодится
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05.04.2022 21:08 Відповісти
Фото увеличить надо Николая Степанова из Уссурийска.
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05.04.2022 21:12 Відповісти
Усурійський ***** сидить штани сушить.
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05.04.2022 21:15 Відповісти
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05.04.2022 21:21 Відповісти
кацапы - тупиковая ветвь рода человеческого.
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05.04.2022 21:28 Відповісти
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05.04.2022 22:12 Відповісти
красавчики, а нужно башку отрезать и другим тварям тоже.
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05.04.2022 21:30 Відповісти
Это башкой сложно назвать, отросток без признаков возможного наличия интеллекта
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05.04.2022 22:55 Відповісти
Нагадалися слова з давнього совєцького мультика:
"...А там подсолнух растет - чудо уссурийское!"
У світлі сьогоднішніх трендів і, головно, чорного гумору, слова зі старого мультика набули нового і несподіваного сенсу...
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05.04.2022 21:54 Відповісти
Точно,про тигра,а озвучка Леонов
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05.04.2022 22:25 Відповісти
Саме так!
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05.04.2022 22:40 Відповісти
Мародёр в шоке

Это смерть твоя звонит.
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05.04.2022 22:08 Відповісти
сдохните,твари рашистские,гниль вселенска,ненавижу,не прошу,будьте прокляты.Слава в1льному народу Укра1ни!!!Слава ЗСУ!Сдохни пуйло и все твои прихвостни.
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05.04.2022 22:58 Відповісти
Ребята! Полный респект! Не знаю как это у вас решается, но это полный п# здец! Хвала вам!
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05.04.2022 23:02 Відповісти
А ведь много не надо...
Просто объявить по 1000 баксов за голову каждого 3/14дараса по списку и всё...
В том говнодрищенске де они живут за не поровну налитый стакан бошки проламывают, а за бабки - успевай принимать.
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05.04.2022 23:22 Відповісти
1000 да еще и баксов слишком много. Думаю 5к фублей и любой сдаст с потрохами соседа - номер телефона, адрес, фио, все-все-все.
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10.06.2022 10:51 Відповісти
Это как раз очень видомый "******" Вольнов! Кошмар российских пропагандонов!
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06.04.2022 00:25 Відповісти
Дякую, тобi i родинi , це те до я хотiв почти.
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06.04.2022 01:34 Відповісти
Это голос Жеки Вольнова. Известный украинский пранкер.
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06.04.2022 06:34 Відповісти
Я думаю все достойные воры в законе в Усурийске или Владивостоке этим пид....м отрежут яйца и вырежут скальп !вам подонки не чести ни совести вам ***** только -смерть !!!!
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06.04.2022 07:15 Відповісти
Всем надо так звонить. И женам их тоже. И детям их на мобильники. Всем звонить. Чтобы все они усрались от страха. Публикуйте номера телефонов этих у*бищ и их свиноматок, и их ублюдочного потомства, есть много желающих высказать все этим мразям в лицо.
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06.04.2022 10:23 Відповісти
красавцы!!!
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11.04.2022 16:45 Відповісти
 
 