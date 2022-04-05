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Чим будемо бити рашистів на Донбасі? День 41. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

41-й день Народної війни України.

 Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: Роман Свиридович
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05.04.2022 21:05 Відповісти
найкраще в 200-х....
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05.04.2022 21:32 Відповісти
 
 