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Чим будемо бити рашистів на Донбасі? День 41. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
41-й день Народної війни України.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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Ksenia VB
показати весь коментар05.04.2022 21:05 Відповісти Мені подобається 0
Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар05.04.2022 21:32 Відповісти Мені подобається 1
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