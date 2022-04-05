Зеленський закликав іспанський бізнес повністю припинити роботу в Росії. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський подякував іспанській державі та суспільству за принципову позицію щодо санкцій і закликав іспанський бізнес повністю припинити роботу в Росії.

"Санкції потрібні справді потужні. Як можна допускати, щоб російські банки генерували доходи, поки в українських містах російські військові катують до смерті звичайних цивільних людей? Як європейські компанії можуть торгувати з державою, яка свідомо знищує цілий народ? Я знаю, що багато ваших компаній уже перестали фінансувати російську військову машину своїми податками. Вдячний їм. Вдячний і вашій державі, суспільству за принципову позицію щодо санкцій. Але одночасно звертаюся до таких компаній, як Максам, Порселаноса, Серкобе та інших припинити бізнес із Росією", - сказав він у вівторок, виступаючи відеозв'язком в іспанському парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що пережило наше місто Буча, наша Бородянка, наші інші міста, це воєнні злочини. Це злочини проти людяності. Без термінів давності. Це абсолютно чітка основа для того, щоб російські військові та командири були засуджені міжнародним судом", - заявив також Зеленський.

"Як у цих умовах країни світу можуть вільно купувати російську нафту і допускати у свої порти російські кораблі?", - запитав він.

Говорячи про практично знищений бомбардуванням Маріуполь, Зеленський згадав про трагедію Герніки – іспанське місто, знищене бомбардуванням під час громадянської війни. "Уявіть, що люди зараз – у Європі – живуть тижнями у підвалах, щоб урятувати життя. Від обстрілу, від авіабомб. 2022 рік, квітень – а реальність в Україні, як у квітні 1937-го. Коли весь світ дізнався назву одного з ваших міст – Герніки", - сказав він.

Зеленський зазначив, звертаючись до парламентарів, що "страх – це не про вас. Але я прошу вас зробити все, щоб і інші країни Європи не мали страху".

Ви можете допомогти нам. Допомогти світу. Дати нам зброю, яка потрібна. І ми цінуємо ту, яку ви надали. Ви можете підтримувати подальші санкції, які потрібні. А також – знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна побачити", - сказав він. "Тому що демократія не повинна боятися. Свобода має бути захищена", - заявив президент.

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