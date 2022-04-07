КДБ затримав трьох білоруських героїв, котрі вивели з ладу залізницю. ВIДЕО

Білоруські кадебісти заявили про затримання трьох білоруських героїв, котрі вивели з ладу залізницю, що використовувалася російськими військами для війни з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лукашенківці опублікували відеозапис допиту затриманих. Згідно даних КДБ, всі затримані мешканці Бобруйська і саме вони причетні до знищення обладнання залізниці поблису Осиповичів. На запису видно, що затримані поранені.

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