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Білорусь (4465) залізниця (525) затримання (3878) КДБ Білорусі (44) партизани (15)

КДБ затримав трьох білоруських героїв, котрі вивели з ладу залізницю. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Білоруські кадебісти заявили про затримання трьох білоруських героїв, котрі вивели з ладу залізницю, що використовувалася російськими військами для війни з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лукашенківці опублікували відеозапис допиту затриманих. Згідно даних КДБ, всі затримані мешканці Бобруйська і саме вони причетні до знищення обладнання залізниці поблису Осиповичів. На запису видно, що затримані поранені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залізничників масово затримують в Білорусі, змушуючи записати відео з "покаянням"

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лукашенківські кдб-ні мразі...
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07.04.2022 15:51 Відповісти
Если это действительно они, предлагаю обменять
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07.04.2022 15:51 Відповісти
Да, одна из групп к сожалению попалась
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07.04.2022 16:00 Відповісти
Рашенксівські, всі помрете. Скоро.
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07.04.2022 15:53 Відповісти
КДБ підуть під трибунал. Україна заставить відповісти за злочини!!!
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07.04.2022 15:53 Відповісти
Білорусь ще може "зістрибнути", а наросія вже летить в прірву, її ніщо не врятує ,але ще й тягне за собою Білорусь
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07.04.2022 15:57 Відповісти
на обмін їх потрібно
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07.04.2022 16:00 Відповісти
Чи може homo-sapiens притомно засуджувати рептілойда (того ж крокодила) , що він кровожерливий за природою ?!
Це дуже примітивно -- людина може судити тільки того, хто має приблизно такий же інтелект , має совість , має гідність . Рептілойд гідності не має . Тобто я бачу як ворогів людства завсім не рептілоїда ***** , чи вусатого таргана . Що взяти з таргана , навіть якщо на йому кустюм ?!

Головні вороги цівілізаціє це усякі шрьодери , саркозі чи бєрлусконі . Бо вони виховані в цівілізаційному середовищі , вони користуються усіми плодами цівілізація , але прислужуть рептілойдам .
Без шрьодерів усякого сорту владу рептілоїдів й тарганів можливо було задушити за кілька місяців , запровадивши не лялькові санції , а справжні , такі , щоб жрати нема чого було .

Й усяка демогонія , що негумано карати цілі народи це лицемірство .
Щоб запобігти страждання меньшісті мужніх білоруських партизан мені похер , якщо вити з голоду буде більшість сцикливого населення . Навіть тих , що знімав шкарпетки в 2020 році в знак протесту й ставав босоніж на лавки , а тепер засунув язики у дупу ...
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07.04.2022 16:20 Відповісти
После сноса лукашников КГБ тоже умножится на ноль.
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07.04.2022 16:43 Відповісти
хтось зрадив...
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08.04.2022 02:35 Відповісти
 
 