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США починають ленд-ліз для України / Битва на Донбасі. День 43. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

43-й день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
ще ні одна країна яка отримала ленд-ліз, не програла війну
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07.04.2022 20:47
+2
Что оно несёт, этот позитивный ублюдок Люса Арестович? Это же ЯВКА С ПОВИННО.
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07.04.2022 21:19
+2
такое ощущение что у Люси справка есть...!
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07.04.2022 21:23
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ще ні одна країна яка отримала ленд-ліз, не програла війну
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07.04.2022 20:47 Відповісти
Афганистан. Но там не украинцам помогали.
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07.04.2022 21:20 Відповісти
Неа. После договора с талибами США даже разведданные афганскому правительству давать перестало. Так что сравнивать не нужно. США пытались построить там что-то вменяемое, но скорее всего поняли, что на том этапе развития афганского общества это делать бесполезно. Правительство Афгана брало у США деньги на имитации борьбы с посевами опийного мака и на имитацию развития армии. До американцев это поздно дошло.
Так что я сильно не понимаю, когда обвиняют штаты в том, что они кого-то там кинули. Те люди это заслужили. Кого там нужно было эвакуировать? Верхушку, которая погрязла в коррупции и радостно пилила деньги?
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07.04.2022 21:54 Відповісти
Ще поки почнуть...
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07.04.2022 20:50 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

8 ч

Після того, як США обнародували план Путіна про пряме вторгнення в Україну, Порошенко 6 грудня 2021 року закликав американців надали зброю, згадавши напівзабуте з часів 2СВ слово «ленд-ліз»
Аж через 2,5 місяці, 19 лютого 2022 року ідею ленд-ліза підтримав і Зеленський Далі є

Олександр Бригинець

@bryhynets

8 ч

І ось ще майже через 2 місяці Сенат США схвалив законопроект щодо програми ленд-лізу для України, який ще має прийняти Палата Представників, що вона невдовзі неодмінно зробить… Але час біжить… А скільки його вже втрачено(
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07.04.2022 20:56 Відповісти
Все прискорилося.
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07.04.2022 21:00 Відповісти
Что оно несёт, этот позитивный ублюдок Люса Арестович? Это же ЯВКА С ПОВИННО.
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07.04.2022 21:19 Відповісти
такое ощущение что у Люси справка есть...!
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07.04.2022 21:23 Відповісти
И не только у него. Беня в Слуги набирал особо одарённых на голову и всех со справками. А вот после войны им вопросы нужно задавать. За всё.
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07.04.2022 21:25 Відповісти
надеюсь - по другому нельзя...
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07.04.2022 21:27 Відповісти
я так понимаю про российское правительство в грузии было условием вывода войск с грузии...
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07.04.2022 22:11 Відповісти
 
 