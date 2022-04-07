Арештовано майно компанії дружини Медведчука, - Нацполіція. ВIДЕО
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Правоохоронці арештували активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.
Три квартири, два майнові комплекси, дороговартісні предмети мистецтва та транспортні засоби будуть передані в управління агентству з розшуку та менеджменту активів.
Поліція здійснює досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина нардепа Медведчука.
6 квітня слідчі, оперативники ДСР та кіберполіції провели санкціоновані судом обшуки за місцями знаходження нерухомості, що зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука "Ведмежа дубрава". Правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.
Крім того, за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора задоволено клопотання слідчих про арешт трьох квартир та двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.
Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА.
Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.
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Чи вони для цього «надто зайняті»?
БЛАДЬ . КОЛИ ЯК НЕ ТЕПЕР ТРЕБА ЗНАТИ ПРАВДУ ? ГА? ЧЕРЕЗ 15 РОКІВ. СУКИ ******* З СВОЇМ
НЕНАЧАСІ.
ВСЕ НАЧАСІ , БО ВІД ЦЬОГО ЗАЛЕЖИТЬ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
Вважаєш, Зе тут ні до чого?
Все це фігня, ця реакція немає ніякого впливу на тих людей які приймають рішення. А от тих хто приймає рішення читання написаного тексту зелею абсолютно не вражає. Справжнє відношення до зеДебіла можете побачити по відмові Байдена у зустрічі в Польщі та хоча б по тому що він не хоче призначати посла. Або в словах Блінкена про корупцію, а шоу в пресі триватиме не довго і впливу воно ніякого не має.Уважно почитайте вже йде втомленість від цього дебіла і подивіться яка кількість людей дивиться його відосики.
Другий місяць вже давно йде.