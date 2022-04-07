Зеленський в інтерв'ю індійському ЗМІ: В нас немає іншого бажання, аніж закінчити цю війну. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network. Він розповів про звірства окупантів в Україні та переговори з Росією після Бучі, а також про країни – гаранти безпеки, серед яких може бути й Індія.

Про це глава держави повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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