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Зеленський в інтерв'ю індійському ЗМІ: В нас немає іншого бажання, аніж закінчити цю війну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network. Він розповів про звірства окупантів в Україні та переговори з Росією після Бучі, а також про країни – гаранти безпеки, серед яких може бути й Індія.

Про це глава держави повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Про бажання Зєлєнского найкраще знають самі українці. Тільки на відміну від Зєлєнского більшість українців хочуть закінчити війну Перемогою.
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07.04.2022 20:33
+30
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07.04.2022 20:34
+26
Хочете миру - здавайтеся, і у Вас за 2 години буде мир …

Без суверенітету ,без свободи, без волі, але це вже ваш вибір./ В.Черчиль/
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07.04.2022 20:34
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кац предлагает сдаться. ЗСУ порешают все без тебя
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07.04.2022 20:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
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07.04.2022 20:40 Відповісти
Чому закінчити? Як же мене бісить ця його фраза. Ще з 2019
Якщо вже не каже перемогти, то хоча б казав, що треба змусити росію закінчити цю війну.
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07.04.2022 20:31 Відповісти
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07.04.2022 20:34 Відповісти
так она же в его голове уже давно закончилась.....
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07.04.2022 20:32 Відповісти
в його тупій голові воювати можуть хіба що наркодилери і то за право постачання йому коксу
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07.04.2022 20:48 Відповісти
Про бажання Зєлєнского найкраще знають самі українці. Тільки на відміну від Зєлєнского більшість українців хочуть закінчити війну Перемогою.
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07.04.2022 20:33 Відповісти
Не коментую, бо знову забанять.
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07.04.2022 20:33 Відповісти
Да коментуй. Мене теж банили. ЗЕЛЯ - ТИ ЛОХ. НЕ ЗАКІНЧИТИ, А ПЕРЕМОГТИ!
ЗЕЛЯ, ТИ ВІДЧУВАЕШ РІЗНИЦЮ?
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07.04.2022 20:43 Відповісти
Хочете миру - здавайтеся, і у Вас за 2 години буде мир …

Без суверенітету ,без свободи, без волі, але це вже ваш вибір./ В.Черчиль/
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07.04.2022 20:34 Відповісти
Ну, я був правий-наступна країна якій запропонує бути нашим гарантом, це Буркіна Фасо!
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07.04.2022 20:34 Відповісти
Щось бажання не ті . Закінчиться ця , почнеться наступна .
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07.04.2022 20:36 Відповісти
Зеленский, да надо заканчивать войну, но победой, а не капитуляцией, где Россия становиться нашим гарантом и мы у неё будем спрашивать разрешения, например, на проведение учений!
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07.04.2022 20:39 Відповісти
Опять "закончить"..

Бубочка отрабатывает путинские бабки Абрамовича.
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07.04.2022 20:41 Відповісти
Війна закінчується чиєюсь капітуляцією, після якої підписують сторони договір про закінчення війни.Чи нє?
а потім одна з сторін оголошує себе переможцем
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07.04.2022 20:43 Відповісти
А інша платить компенсації.
Це дуже важливо.
Треба щоб в бюджеті рашки ще 50 років були статті на моральне відшкодування родичам вбитих українців
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07.04.2022 20:49 Відповісти
До Зеленського в будинок залізди бандити, вбили дітей, звалтували дружину, потрощили все майно...
А він каже - я хочу закінчити цей збройний напад.

Ненормальний якийсь
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07.04.2022 20:47 Відповісти
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет
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07.04.2022 20:58 Відповісти
Хто небуть закриє цього ідіота?????
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07.04.2022 21:03 Відповісти
закінчити Перемогою, телепню!
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07.04.2022 21:27 Відповісти
Тільки яким чином
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07.04.2022 21:32 Відповісти
обратите внимание, не выиграть войну а закончить, вспомните меня, когда он вас сдаст вас с территориями куйлу
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07.04.2022 21:41 Відповісти
Він то здати може, але є маленьке питання-а люди на це згодяться? Українцям не вперше показувати куди має йти корабель...
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07.04.2022 22:09 Відповісти
Є БАЖАННЯ!!! На Хрещатику прив'язати до стлупа зе-бібізяну й камінням розмазати по стлупові за КОЖНУ жертву від вторгнення. Най з 24.02.22... Мінімум - відправити до Чаушеску його шлахом, най на Банковій! А під Аркою встановити серпентарій й загнати туди зе-шоблу з Ради й Банкової! Мінімум.
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07.04.2022 23:40 Відповісти
индия с*ки
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08.04.2022 00:59 Відповісти
Як не крути, але бісер перед свинями
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08.04.2022 02:24 Відповісти
 
 