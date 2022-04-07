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Зеленський в інтерв'ю індійському ЗМІ: В нас немає іншого бажання, аніж закінчити цю війну. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network. Він розповів про звірства окупантів в Україні та переговори з Росією після Бучі, а також про країни – гаранти безпеки, серед яких може бути й Індія.
Про це глава держави повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+30 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар07.04.2022 20:33
+30 Семен Шкаралупа
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+26 Aleks T c3834cab
показати весь коментар07.04.2022 20:34
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Якщо вже не каже перемогти, то хоча б казав, що треба змусити росію закінчити цю війну.
ЗЕЛЯ, ТИ ВІДЧУВАЕШ РІЗНИЦЮ?
Без суверенітету ,без свободи, без волі, але це вже ваш вибір./ В.Черчиль/
Бубочка отрабатывает путинские бабки Абрамовича.
а потім одна з сторін оголошує себе переможцем
Це дуже важливо.
Треба щоб в бюджеті рашки ще 50 років були статті на моральне відшкодування родичам вбитих українців
А він каже - я хочу закінчити цей збройний напад.
Ненормальний якийсь