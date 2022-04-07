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Члени проросійського угруповання "Патріоти за життя" засудили діяльність екснардепа Киви та членів ОПЗЖ. ВIДЕО
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Учасники проросійського угруповання екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви "Патріоти за життя" засудили діяльність так званого "громадського об'єднання".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рудіч Дмитро Володимирович є керівником Київського осередку підконтрольної Киві ГО "Патріоти за життя", до складу якої входять спортсмени та представники напівкримінального середовища.
Байрамов Тимур Ніязович, функціонер Київського осередку ГО Патріоти за життя.
Топ коментарі
+36 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар07.04.2022 20:39
+23 Garry Grant
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+19 Василий СПРУТ
показати весь коментар07.04.2022 20:46
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Не бачу каяття за скоєне!
Де зараз шуфрич, мураєв, добкін, суркіси та ведучі їхніх каналів? Де все це лайно?
Загалом де всі ці люди, які організовували русскій мір на телебаченні - вели політичні шоу, привозили русскіх звьозд на концерти, стендапи?
Де корумповані судді, вовк, наприклад, і прокурори, податківці, керівництво митниці? В якому батальоні, на якому напрямку фронту?
Просто цікаво.
цім все сказано