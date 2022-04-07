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Члени проросійського угруповання "Патріоти за життя" засудили діяльність екснардепа Киви та членів ОПЗЖ. ВIДЕО

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Учасники проросійського угруповання екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви "Патріоти за життя" засудили діяльність так званого "громадського об'єднання".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рудіч Дмитро Володимирович є керівником Київського осередку підконтрольної Киві ГО "Патріоти за життя", до складу якої входять спортсмени та представники напівкримінального середовища.

Байрамов Тимур Ніязович, функціонер Київського осередку ГО Патріоти за життя.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
они еще живые?
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07.04.2022 20:39
+23
Чому ці члєни ще й досі не на параші? Зараз вгадаю. Бо в цих члєнів в МВС є "кінці".
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07.04.2022 20:44
+19
"Патріоти за життя" --- идите за руцким кораблем УБЛЮДКИ
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07.04.2022 20:46
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они еще живые?
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07.04.2022 20:39 Відповісти
"Патріоти за життя" --- идите за руцким кораблем УБЛЮДКИ
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07.04.2022 20:46 Відповісти
І е в СІЗО? 🤔
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07.04.2022 20:48 Відповісти
Так хто кого засудив?
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07.04.2022 20:39 Відповісти
"патріоти за життя" стали тіпа патріотами, бо за своє життя
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08.04.2022 04:17 Відповісти
???
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07.04.2022 20:40 Відповісти
Прикривають свій зад. Ну не вірю!!!
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07.04.2022 20:43 Відповісти
А от я вірю. В те що прикривають свою дупу.
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07.04.2022 20:45 Відповісти
Добре, вас розстріляємо не перед, а після Ківи.
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07.04.2022 20:43 Відповісти
Чому ці члєни ще й досі не на параші? Зараз вгадаю. Бо в цих члєнів в МВС є "кінці".
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07.04.2022 20:44 Відповісти
КЛЮЧОВЕ СЛОВО "ЧЛЕНИ"!
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07.04.2022 20:45 Відповісти
ЦЕ ВСЕ, ЩО УКРАЇНЦЯМ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЧЛЕНІВ.
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07.04.2022 20:46 Відповісти
Краще б ви його приговорили і порішали , а не просто засуджували
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07.04.2022 20:47 Відповісти
Що суки, страхуєте свою дупу?
Не бачу каяття за скоєне!
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07.04.2022 20:47 Відповісти
Та в них на рожах все написано! Невже хтось їм вірить? Мені вони дуже нагадують *донбаських гопників*
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07.04.2022 20:49 Відповісти
А що Корчинський? Зрікся?
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07.04.2022 20:52 Відповісти
Діма Корчинський завжди був "членом". Якось він разом з Вітренчихою їздив спостерігати за виборами в Придністров'ї...
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07.04.2022 21:02 Відповісти
Давно воюет, как впрочем и боцман.
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07.04.2022 21:04 Відповісти
Покидьки перефарбовуются.
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07.04.2022 20:58 Відповісти
Чому ці члени ще на волі?!!
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07.04.2022 21:00 Відповісти
Вата не меняется, она на вечно.
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07.04.2022 21:00 Відповісти
А чего так быстро?
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07.04.2022 21:02 Відповісти
Таємний батальйон русского міра затаївся

Де зараз шуфрич, мураєв, добкін, суркіси та ведучі їхніх каналів? Де все це лайно?

Загалом де всі ці люди, які організовували русскій мір на телебаченні - вели політичні шоу, привозили русскіх звьозд на концерти, стендапи?

Де корумповані судді, вовк, наприклад, і прокурори, податківці, керівництво митниці? В якому батальоні, на якому напрямку фронту?

Просто цікаво.
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07.04.2022 21:16 Відповісти
Другий місяць війни.Якого рожна цей біомусор того онаніста взагалі живі ходять?Вже навіть закон приняли,що їм можна законно знищувати і нічого не буде за це,церква навіть це гріхом не вважає,є прокацапська нечість ще жива в Україні.Це вже цирк якийсь.
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07.04.2022 21:22 Відповісти
вот вообще нет веры словам этих жирных бандитов, им что "покаяться" что высморкаться - одно и то же, их деятельность можно будет простить только после того как их тушки будут болтаться в петле
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07.04.2022 21:22 Відповісти
Нехай йдуть - і спокутують провину кров"ю на фронті.
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07.04.2022 21:22 Відповісти
"Члени проросійського угруповання "Патріоти за життя" засудили діяльність екснардепа Киви та членів ОПЗЖ". - Просто їх "жаба давить", що кива і медведчук втекли - а їх кинули.
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07.04.2022 21:24 Відповісти
Всі вони однакові
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07.04.2022 21:28 Відповісти
члени..
цім все сказано
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07.04.2022 21:45 Відповісти
і що воно там мекає ?
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07.04.2022 22:14 Відповісти
3/14здят...
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07.04.2022 22:24 Відповісти
 
 