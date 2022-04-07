Члени проросійського угруповання "Патріоти за життя" засудили діяльність екснардепа Киви та членів ОПЗЖ. ВIДЕО

Учасники проросійського угруповання екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви "Патріоти за життя" засудили діяльність так званого "громадського об'єднання".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Рудіч Дмитро Володимирович є керівником Київського осередку підконтрольної Киві ГО "Патріоти за життя", до складу якої входять спортсмени та представники напівкримінального середовища.

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Байрамов Тимур Ніязович, функціонер Київського осередку ГО Патріоти за життя.

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