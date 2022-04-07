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Pink Floyd уперше за 30 років випустив нову пісню. У треку на підтримку України використали вокал Хливнюка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Шоу-бізнес Війна в Україні

Легендарний британський рок-гурт Pink Floyd вперше з 1994 року випустив нову пісню. Вона записана на підтримку українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Metro.

Пісня під назвою Hey Hey Rise Up ("Гей, гей, вставай") вийде 8 квітня. Усі кошти від продажів підуть на гуманітарну допомогу для України.

Записаний минулого тижня трек містить вокал українського музиканта Андрія Хливнюка, взятого з кліпу, який він опублікував у Інстаграмі. У ньому Хливнюк співає пісню "Ой у лузі червона калина" на Софійській площі в Києві.

"Ми, як і багато хто з них (українців – Ред.), відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу", - зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який має невістку з України.

Читайте також: Гурт Scorpions змінив слова у своїй легендарній пісні Wind of Change на підтримку України. ВIДЕО

Нещодавно благодійний фонд All Within My Hands Foundation легендарної групи Metallica пожертвував 500 000 доларів США на допомогу українським біженцям.
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Топ коментарі
+29
Ну не потянет засрашка против всего мира. Логически вообще невозможно понять,зачем это всё надо было делать. Только шизофрения кремлядской клики, переросшая в массовую шизофрению остального кацапского быдла.
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07.04.2022 21:07
+23
Премьера через 106 минут. Чекаймо...

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
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07.04.2022 21:12
+21
!файно...fine...
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07.04.2022 21:05
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07.04.2022 21:05 Відповісти
Ну не потянет засрашка против всего мира. Логически вообще невозможно понять,зачем это всё надо было делать. Только шизофрения кремлядской клики, переросшая в массовую шизофрению остального кацапского быдла.
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07.04.2022 21:07 Відповісти
Кацапи хотіли створити імперію, рейх. А отримали пісю в попу.
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07.04.2022 21:09 Відповісти
Просто все стало на свої місця. Весь адекватний Світ--- проти потворного оркостану
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07.04.2022 22:20 Відповісти
У 20-му сторіччі була антифашистька коалыція. У 21-му мусили знову її зробити. Чому речі не називають своїми іменами? Не рашистька, а фашистька.
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07.04.2022 22:31 Відповісти
Бесперечно фашистка кацапо помийка
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07.04.2022 22:49 Відповісти
Ну не полностью,а частично. К Ельцину на благословение этого окурка не Запад привёл.
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07.04.2022 21:50 Відповісти
А вот в этом полностью вина западного мира, так как своими закрываниями глаз на постоянные агрессии в отношение соседей, покупкой рашкованских энергоресурсов, подтолкнули путлера и его шайку к этой войне.
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07.04.2022 21:49 Відповісти
Офігіти. Дякуємо !!!
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07.04.2022 21:09 Відповісти
Красівчики! В мене в машині диск Пінка із всіма концертами. Респект дідам!
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07.04.2022 21:12 Відповісти
Премьера через 106 минут. Чекаймо...

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
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07.04.2022 21:12 Відповісти
Посмотрел. До слез
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07.04.2022 21:40 Відповісти
Дочекалася. Це супер
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07.04.2022 22:13 Відповісти
хйло, починаючи найдебільніший свій "проект", навіть не підозрювало, що увесь цивілізований світ - Бандерівці
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07.04.2022 21:14 Відповісти
так...так...якби Степан Андрійович мав би таку підтримку....то....то...

ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ Стяг майорів би над кремлем і аж до Зеленого Клину та Українського Владивостоку......
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07.04.2022 21:21 Відповісти
Thank you very much!
You have been one of my favourite bands for years.

"All alone, or in two's,
The ones who really love you
Walk up and down outside the wall.
Some hand in hand
And some gathered together in bands.
The bleeding hearts and artists
Make their stand."

https://www.lyricsondemand.com/p/pinkfloydlyrics/thewalllyrics.html#26
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07.04.2022 21:14 Відповісти
Ой ой ой. А наш бывший басист Пинк Флойд, давний поклонник ***** и его политики и не любитель Украины ,вдруг резко поменял свои предпочтения? А что случилось,****ь? Оно думает, е*аный социалист,что ему все это дерьмо забудут?
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07.04.2022 21:16 Відповісти
"Ваш бывший басист" не брав участі в записі цієї пісні.
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07.04.2022 21:24 Відповісти
Пусть идет за кацапским кораблем гнидло **********
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07.04.2022 21:31 Відповісти
Так Уотерс и Гилмор давно не вместе, с 1980-х!
Вы про Уотерса.
Эту песню для Украины выпускает Гилмор!
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07.04.2022 21:33 Відповісти
и Ник Мэйсон - ударные.
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07.04.2022 22:06 Відповісти
Був десь рік назад на концерті Мейсона. Дідугану 82 між іншим --могет!
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07.04.2022 22:23 Відповісти
Уотерс к этой песне не имеет отношение и мнение не изменил. Продолжает трендеть, что не надо Украине оружие поставлять.
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07.04.2022 21:51 Відповісти
Обережно...хтось з них був а може і Є кримнашистом....в 2015-2017 роках...казали, що Крим руSSкій....
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07.04.2022 21:17 Відповісти
Рождер Уотерс,поклонник ***** и его политики. Думаю интервью на эту тему найти не проблема. Он все жизнь был мудаком как человек и поклонником социализма как дурачек
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07.04.2022 21:29 Відповісти
Всегда удивлялся тому факту, что большинство гениев и супер талантливых людей в жизни оказывались склочными и неуживчивыми людьми, с какими-то психологическими отклонениями, что ли...
Хотя бы те же Уотерс или Блэкмор...
Иногда даже воротит от их выходок.

П.С. Но они, ****, талантливы, мать их...
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07.04.2022 21:45 Відповісти
Нажаль таке буває.
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07.04.2022 21:47 Відповісти
Дурня.
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07.04.2022 21:34 Відповісти
из тех, кто занят в клипе (Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон) нет.
а с Boombox-ом Дэвид Гилмор выступал, если не ошибаюсь, еще в 2015 году
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07.04.2022 22:05 Відповісти
Так і було.
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08.04.2022 08:50 Відповісти
Ого
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07.04.2022 21:18 Відповісти
МОНСТРИ!!!!
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07.04.2022 21:23 Відповісти
У Гілмора на хвилинку, внуки наполовину українці.
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07.04.2022 21:37 Відповісти
Йес...
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07.04.2022 21:37 Відповісти
Спасибо Родные! Спасибо за поддержку. Это группа любовь всей моей жизни.
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07.04.2022 21:38 Відповісти
Пісня у виконанні Хливнюка, стала піснею цієї війни, чисто його голос, вона усюди.
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07.04.2022 21:39 Відповісти
Респектище Пінк Флойд!!!👌👍
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07.04.2022 21:41 Відповісти
мацкалям таке не потрібне..
Їм подобаються "матєрниє частушкі под балалайку"
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07.04.2022 21:42 Відповісти
Хай слухають е*лана моргернштерна,чи як там цю дебільну мавпу кличуть
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07.04.2022 22:17 Відповісти
ну, как бы неверно. ибо, в 2014 году "Pink Floyd" выпустил альбом "The Endless River".
Кстати, к 20-ти летию выхода альбома "The Division Bell" (1994) в 2014 году был снят клип на композицию "Marooned"/"Брошенный". БОльшая часть клипа снималась в Припяти.
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07.04.2022 21:46 Відповісти
в догонку. В марте 2022 года Дэвид Гилмор опубликовал сообщение, что его сольные записи будут удалены с цифровых платформ в России, а также музыка Pink Floyd после 1987 года. Ранее музыкант выступил против военных действий эрэфии в Украине.
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07.04.2022 21:52 Відповісти
невероятно,спасибо,метры мирового рока,Слава непобедимому народу Украины
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07.04.2022 21:48 Відповісти
слава Украине!Спасибо,метры,спасибо Пинк Флойд.Привет,Хлывнюк,твой вокал непревзойденный.Слава непобедимым украинским воинам!
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07.04.2022 21:50 Відповісти
Roger Waters все таки лівий мудак та прихильник кацапстану але Pink Floyd вже давно не з ним слава богу здається з 1987 року
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07.04.2022 22:01 Відповісти
в 1985 году он расторг контракт с манагером группы
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07.04.2022 22:09 Відповісти
На рашке уже запретили Queen Metallica Scorpions Sting а теперь ещё и Pink Floyd?
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07.04.2022 22:19 Відповісти
Будет как при эсэсэре-меня винитили Мариупольские менты за самодельный значек ac/dc в 86
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08.04.2022 09:29 Відповісти
Взял металлический значек с дебильным чебурашкой,почистил наждаком,долго ,упорно и красиво рисовал надпись гуашью,и все это потом залил лаком для мебели в несколько слоев. Отобрали,су*и в комнате милиции с лекцией о вредоносности буржуазных извращений нацистов. Обещали поставить на учет как неблагонадежного терориста. Зато на бобике покатали ,,продажного вражину,,.,,О молодість,о юність парубоцька...."
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08.04.2022 09:40 Відповісти
В школу сообщили о приводе в милицию. Был вызван Отец. Школа была послана в направлении кацапского корабля. В отместку за отобранный значек и для восстановлении справедливости ночью нарисовал на бренмауере моей ненавистной школы мной была нанесена красивая надпись ac/dc их фирменным шрифтом двухметрового размера. Закончилось все посроением всей школы на линейку и выяснением кто сделал такой ,,теракт,,. Соучастники меня не сдали,но в итоге меня все таки заставили закрашивать надпись. В силу своего имиджа ,,полного распи*дяя,, работу выполнил крайне неаккуратно и безответственно,так что надпись красовалась долгие годы как немой укор конченному совку
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08.04.2022 09:58 Відповісти
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08.04.2022 10:12 Відповісти
"Пінки" круть! Я на них виріс ))). Респект! Не розчарували!
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07.04.2022 22:19 Відповісти
От тільки щось довбанутого на всю голову ватана - Роджера Уоттерса, там не видно...
Цікаво, воно там хоч заїкнулося з приводу останніх подій , чи також плекає любов до Мордору?...
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08.04.2022 07:37 Відповісти
Роджер завжди був і є проти війни. "Стіна" почалась з його дитячих спогадів та вражень про події війни та померлого батька. І "Останній відріз" теж весь антивоєнний. Навіть заборонили в Совку, бо пісня "The Gunners Dream" починалась словами "Брежнєв взяв Афганістан". Там навіть в фоні спогади ветерана.
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08.04.2022 10:47 Відповісти
От тільки зараз чомусь він є класичним випадком, коли фашисти майбутнього називатимуть себе - "антифашистами"
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08.04.2022 15:58 Відповісти
Голослівна ахінея.
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08.04.2022 18:06 Відповісти
Зайдите на его канал.
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08.04.2022 20:15 Відповісти
У Роджера окончательно крыша потекла. Ему девочка из Украины написала письмо с описанием, что здесь происходит и попросила выразить свою позицию. Так он ей ответил, что против войны, но в Украине есть нацисты, поэтому оружие Украине давать не надо, чтобы поскорее война закончилась. По этому поводу он запилил клипчик и рашисты на его канале слились с ним в экстазе.
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08.04.2022 20:14 Відповісти
Жесть, не думав, що він аж настільки....
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09.04.2022 06:47 Відповісти
Це шото з чем то.
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08.04.2022 00:08 Відповісти
Шедеврально!
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08.04.2022 07:36 Відповісти
Клас! Як це у них таке вийшло?
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08.04.2022 09:26 Відповісти
Дивився вчора прем'єру із завмиранням серця і ледь стримуючи сльози.
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08.04.2022 09:31 Відповісти
Спеть или сыграть с Pink Floyd - об этом можно только мечтать!! Хлывнючку повезло несказанно. Очень трогательный клип получился...
Спасибо невестке Дэвида, если это было сделано с её подачи...
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08.04.2022 11:31 Відповісти
до слез....
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08.04.2022 11:58 Відповісти
хороший трек Гілмор видав
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08.04.2022 15:34 Відповісти
 
 