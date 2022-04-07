Pink Floyd уперше за 30 років випустив нову пісню. У треку на підтримку України використали вокал Хливнюка. ВIДЕО
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Легендарний британський рок-гурт Pink Floyd вперше з 1994 року випустив нову пісню. Вона записана на підтримку українського народу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Metro.
Пісня під назвою Hey Hey Rise Up ("Гей, гей, вставай") вийде 8 квітня. Усі кошти від продажів підуть на гуманітарну допомогу для України.
Записаний минулого тижня трек містить вокал українського музиканта Андрія Хливнюка, взятого з кліпу, який він опублікував у Інстаграмі. У ньому Хливнюк співає пісню "Ой у лузі червона калина" на Софійській площі в Києві.
"Ми, як і багато хто з них (українців – Ред.), відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу", - зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який має невістку з України.
Нещодавно благодійний фонд All Within My Hands Foundation легендарної групи Metallica пожертвував 500 000 доларів США на допомогу українським біженцям.
Будь ласка, зачекайте...
Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ Стяг майорів би над кремлем і аж до Зеленого Клину та Українського Владивостоку......
You have been one of my favourite bands for years.
"All alone, or in two's,
The ones who really love you
Walk up and down outside the wall.
Some hand in hand
And some gathered together in bands.
The bleeding hearts and artists
Make their stand."
https://www.lyricsondemand.com/p/pinkfloydlyrics/thewalllyrics.html#26
Вы про Уотерса.
Эту песню для Украины выпускает Гилмор!
Хотя бы те же Уотерс или Блэкмор...
Иногда даже воротит от их выходок.
П.С. Но они, ****, талантливы, мать их...
а с Boombox-ом Дэвид Гилмор выступал, если не ошибаюсь, еще в 2015 году
Їм подобаються "матєрниє частушкі под балалайку"
Кстати, к 20-ти летию выхода альбома "The Division Bell" (1994) в 2014 году был снят клип на композицию "Marooned"/"Брошенный". БОльшая часть клипа снималась в Припяти.
Цікаво, воно там хоч заїкнулося з приводу останніх подій , чи також плекає любов до Мордору?...
Спасибо невестке Дэвида, если это было сделано с её подачи...