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Жителі Мотижина провели в останню путь сім'ю старости Ольги Сухенко, закатовану окупантами: "Їх убили за нас". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Київщині провели в останню путь загиблу сім'ю старости Мотижина Ольги Сухенко, яку по звірячему вбили російські окупанти.

Про це повідомила журналістка Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх убили за нас. Вони могли б виїхати. Могли. Але вони лишилися помагати людям"… Триста людей йшло з такими словами і думками за трунами Ольги, Ігоря та Сашка Сухенків - старости Мотижина та її родини – убитих і закатованих російськими солдатами.

"Діти мої, пташечки мої, я вас так люблю. До кого, до кого мені нахилитися?" - голосила мати Ольги Петрівни, обираючи між трьома трунами.

Родина старости ("ці смільчаки") вивозила людей, привозила медикаменти й хліб. Сашко, 25-річний син, їздив заряджати телефони "моїм дівчаткам" – так казав він про мотижинських бабусь.

"Квіти, квіти, кладіть квіти поперед машинами, нехай наша княгиня Ольга в останню путь їде дорогою з квітів"…

"Їх убили за нас". Чи можуть слова мати настільки буквальне значення? Їх убили за цих триста людей, яким вони допомагали, і які йшли за їхніми трунами сьогодні в Мотижині", - зазначає Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла старости села Мотижин Сухенко та її родичів, викрадених загарбниками, знайшли на Київщині

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
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07.04.2022 21:15
+34
Царство небесне!
Нема прощення кацапським катам!
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07.04.2022 21:19
+15
Вічна Слава невинно убитим диким оркством... 🥺
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07.04.2022 21:24
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07.04.2022 21:15 Відповісти
Ссылка на предание хутина суду ‼️‼️‼️

2,000,000

1,691,541

1,691,541 have signed. Let's get to 2,000,000

As terrified mothers and children flee the bombs and bullets, Putin is committing the 'supreme international crime' - aggression - right before our eyes. There is a powerful way to hold him to account: a new Nuremberg-style tribunal to prosecute him personally for this heinous act.

The Ukrainian foreign minister, Dmytro Kuleba, is calling for the world to create this new special court and support is growing fast. Massive public backing would give this idea irresistible momentum and it would send Putin and his cronies a powerful message - the world is going to hold you personally to account.

This new court is key to defending not just Ukraine but the entire world from an attack that was illegal from the minute it began. Join the global call to prosecute Putin's crime in a new Nuremberg-style tribunal - and Avaaz will work directly with renowned experts to get this moving.
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07.04.2022 21:17 Відповісти
Царство небесне!
Нема прощення кацапським катам!
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07.04.2022 21:19 Відповісти
С.У.М.
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07.04.2022 21:23 Відповісти
Вічна Слава невинно убитим диким оркством... 🥺
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07.04.2022 21:24 Відповісти
Падла путин, будь ты проклят вместе со своим кацапским народом !
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07.04.2022 21:42 Відповісти
Біль , сльози та горе, яке нам принесли орки із-за поребрика 😡
Украіна сумує 😪😪
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07.04.2022 21:45 Відповісти
"Їх убили за нас. Вони могли б виїхати. Могли. Але вони лишилися помагати людям"…

R.I.P. родині Сухенків.

з 14-го ми, непомітно для себе, стали іншими
Сухенки стали символом нового українського суспільства - суспільства вільних людей, які обрали собі провідниками відповідальних, у найвищому сенсі цього слова, людей
поки що хоча б на на рівні громади та міста.

сподіваюсь, впевненений, що так само відповідальними ми станемо після жахливого 2022 р. і у виборі провідників Держави
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07.04.2022 21:57 Відповісти
Знал лично Ольгу Петровну. Сколько она добра делала людям, в том числе и мне не перечислить. Всегда улыбающаяся и доброжелательная.
27 февраля мы ещё разговаривали по телефону. Спросил ее - как дела Ольга Петровна? Она ответила, да какие могут быть дела, в село заехали 35 русских танков. За что убили, гады такого человека? Так жаль, что так произошло...
светлая память
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07.04.2022 21:59 Відповісти
Чому не шукають хто видав? Казали за місцевого батюшку УПЦ... Він втік з росіянами?
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07.04.2022 22:21 Відповісти
Царство Небесне...
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07.04.2022 22:38 Відповісти
Там ще пишуть - донька досі не знайдена ...
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07.04.2022 23:10 Відповісти
Світла пам'ять! Помстимось!
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08.04.2022 02:23 Відповісти
 
 