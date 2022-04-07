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Ізмаїл (112) корабель (1425)

Російські кораблі, що перебувають в Ізмаїлі, примусово вилучать на користь України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські кораблі, що на сьогодні є на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл, незабаром будуть примусово вилучені на користь України.

Про це у вечірньому відеозверненні у Телеграмі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл. Незабаром Кабінетом Міністрів буде ухвалено рішення щодо примусового вилучення цих кораблів на користь України", - сказав керівник ОВА.

Крім того, Марченко повідомив, що в області ведеться робота щодо заборони та відключення від ефіру рашистських каналів, які транслюються через супутник на півдні України. "Ми не допустимо ворожої пропаганди та роботи ворожої розвідки в Одещині", - наголосив Марченко.

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Він також нагадав, що наближається День визволення Одеси від фашистських загарбників і закликав одеситів не збиратись масово біля пам'ятних місць на честь визволителів міста.
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Топ коментарі
+34
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07.04.2022 22:15
+21
я не поняла ,как рашистские корабли попали на ремонт в Измаил во время войны с 2014года.
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07.04.2022 22:20
+8
Проснулись!а нельзя было раньше отключить каналы
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07.04.2022 22:17
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07.04.2022 22:24 Відповісти
боты тупо таким способом рекламируют пропагандонские каналы
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07.04.2022 22:33 Відповісти
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07.04.2022 22:12 Відповісти
Не понял по поводу каналов. Как их запретить на спутнике?
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07.04.2022 22:14 Відповісти
У супутників теж є власники. Amos, наприклад, -- ізраїльський, Astra належить Люксембургу і т.д.
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07.04.2022 22:24 Відповісти
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07.04.2022 22:15 Відповісти
Проснулись!а нельзя было раньше отключить каналы
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07.04.2022 22:17 Відповісти
Головне вчасно виключили з Т2 "Прямий", "Еспресо" та 5-й.
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08.04.2022 00:16 Відповісти
я не поняла ,как рашистские корабли попали на ремонт в Измаил во время войны с 2014года.
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07.04.2022 22:20 Відповісти
Гроші, напевно, не пахнуть...
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07.04.2022 22:26 Відповісти
гарне питання
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07.04.2022 22:27 Відповісти
а треба щоб світ запровадив проти рф більш жорстокі санкції!!!!!!
пам,ятаєте ці призиви від нашої влади.
але є татарови, та ще різний зброд аферистів.
яких ніхто звільняти навіть не думає й сьогодні
цеж друзі, їм вірять а ви говвввно
от і відповідь
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07.04.2022 22:30 Відповісти
В Измаиле с 2014 г. правит из кресла мэра некий заезжий с Дальнего востока офицер ракетчик. Там сепарня, как рыба в воде и только ждет оккупанта. "Гордость русского флота, слава русского оружия, деды штурмовали..." и прочее подобное не сходит с повестки уже лет 300.
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08.04.2022 00:16 Відповісти
Питання гарне. Але то така дрібниця на фоні наприклад 18 тис. вагонів з рашки та білорусі. Теж виникає питання: -А що вони тут робили на восьмий рік війни?
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08.04.2022 09:15 Відповісти
Але що з ними робити зараз, з тими суднами? Чорне Море контролюється кацапами... Хіба що ганяти щось Дунаєм з/до Європи...
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07.04.2022 22:29 Відповісти
Російські кораблі, що на сьогодні є на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл ??? Залуділісь? Були на "учєніях"?
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07.04.2022 22:32 Відповісти
эй зеленые уроды почему нет оружия в теробороне

Нет ума защитить своих граждаН, дайте возможность самим защищаться
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07.04.2022 22:34 Відповісти
Мля! Полтора месяца *бловали, получается?!! Только сейчас дошло, что - треба вилучити?? И где зрада?
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07.04.2022 23:04 Відповісти
Да блеать ладно пацаны, к чему такая спешка? Давайте ещё подождём. Вон в январе вода замёрзнет и они сами не смогут выплыть
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07.04.2022 23:12 Відповісти
А почему раньше нельзя было заблокировать рашистские каналы транслируемые через спутник? На них с 2014 года пасется огромнейшая армия местных сепаратистов-путиноидов, на которых бункерный и рассчитывал при вторжении! Не откладывайте в долгий ящик это дело, пожалуйста! Есть регионы Украины, где даже сейчас 90% населения поддерживают оккупантов...!!! Повторюсь - даже сейчас, во время войны!!!
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07.04.2022 23:13 Відповісти
Після конфіскації не забудьте поставити біля судоремонтного заводу систему ПРО.
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07.04.2022 23:29 Відповісти
Вангую: до конфіскації вони втечуть.
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08.04.2022 00:18 Відповісти
Змінять прапор, наприклад на Палау, а також судновласника, для того щоб їх вивести з Української території, а потім повернуть як було...
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08.04.2022 08:00 Відповісти
В г. Измаиле с 2014 г. правит из кресла мэра некий заезжий с Дальнего востока офицер ракетчик. Там сепарня, как рыба в воде, только ждет оккупанта, украинских патриотов сдадут прямо по списку. "Гордость русского флота, слава русского оружия, деды штурмовали..." и прочее подобное у них не сходит с повестки уже лет 300.
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08.04.2022 00:20 Відповісти
як Сурквса та Медведчука?
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08.04.2022 06:40 Відповісти
А там точно кораблі, чи таки судна?
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08.04.2022 10:59 Відповісти
 
 