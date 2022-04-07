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війна (56882) Зеленський (17522)

Якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив про початок спеціальної глобальної кампанії про сміливість.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Україна не хоче захоплювати РФ, жодного містечка, ми воюємо за свою землю, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Если бы твоими видео можно было врага бомбить где-то Мариуполе, то тоже классно было бы
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07.04.2022 23:12
+17
Не примазывайся к Украинцам !!!
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07.04.2022 23:10
+17
вова, убєй в сєбє актера.
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07.04.2022 23:12
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Не примазывайся к Украинцам !!!
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07.04.2022 23:10 Відповісти
Если бы твоими видео можно было врага бомбить где-то Мариуполе, то тоже классно было бы
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07.04.2022 23:12 Відповісти
Ще б таку сміливість мав наш президент!
Але він замішаний з жидівського тіста!

І що цього разу?
Знову подивитися в очі?
Так подивися в очі згвалтованим та закатованим в Бучі!
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09.04.2022 19:48 Відповісти
вова, убєй в сєбє актера.
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07.04.2022 23:12 Відповісти
раба Бені...
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07.04.2022 23:18 Відповісти
Це все, що в нього є. Краще сміливим українцям вбити в собі тупорилих совків, щоб не не вестись на зомбоящік
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08.04.2022 10:14 Відповісти
не переигрывай...
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07.04.2022 23:18 Відповісти
Якби ще НЕ обирали нікчем-шоуменів Зе-білів:
ХОТЬ ПАРЖОМ та
ХУЖЕ НІ БУДІТ
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07.04.2022 23:19 Відповісти
Якби керівництво України мало хоча б 10% місків, які мають керівники інших країн, то жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б
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07.04.2022 23:19 Відповісти
Якби ЗЄля замість кришування Каломойші і кодла 2,5 роки займався обороною держави, то Х..ло б не наважився бомбити Україні, або добряче б вигріб на старті. А так за методичкою кремлядєй найвеличніший шукає винних скрізь, але не в себе.
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07.04.2022 23:23 Відповісти
Якась )(ерня вже починається в Україні...одні воюють захищають країну ,інші повтікали "бєженци"жируть на Заході країни,ше одні навчились в умовах війни шей заробляти а тут шей згадав акторську діяльність..шось то мені не подобається
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07.04.2022 23:23 Відповісти
Каравани мордастих східняків навалили, баблокоси грані... Не хлопи, а якесь чмошне в адідасах...
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07.04.2022 23:28 Відповісти
Заморозив оборонпром, виживали лише ремонтом, майже за три роки не збудували жодного танка, жодного літака, зарубав ракетну програму, зрадив розвідку, а тепер відосіки на весь світ "дайте танків, бо нічим розблокувати міста" ...
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08.04.2022 06:18 Відповісти
https://youtu.be/***********
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07.04.2022 23:41 Відповісти
приєднуюсь. причому я не голосувала за Зеленського, але варто визнати, що він далеко не найгірший з українських Президентів. а тут товчеться народ, який топть зрозуміло за кого - і нехай би, опозиція потрібна, але на жаль методи як у кацапської пропаганди - обливання лайном без натяку на конструктив.
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08.04.2022 00:19 Відповісти
Оце сцикло буде вчити світ сміливості?
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07.04.2022 23:50 Відповісти
Так, Українці дуже сміливі, навіть безсмертні - один на дтп з биткою вилазить, інший з ножем. То добре що поки не всі таке знають
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08.04.2022 00:05 Відповісти
Bara vänta tills svenska vikingar de okända svarta kråkorna Björn Järnsida, Ragnar , Tveöga deras söner kommer till rysk mark alla ryssar kommer snacka svenska inom 6 månader. Om ni tycker Ryssland begår krigsbrott vi kommer spätta alla ryssar på pålar på våra fordon. Vi tog paris vi tog london.. Glöm inte nästan moskva också. Deras huvud kommer offras deras barn kommer offras deras familjer kommer offras till våra krigsgudar. Jag väntar till ryssland gör något på vikinga land oj Då ni kommer inte se på NLAWS , AT4, Ni kommer se 2m långa män med yxor barfota i skogen jaga er.
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08.04.2022 00:12 Відповісти
Хай ЗЄ роскаже про свою сміливість з 2019 по 2022, коли він відводив війська, не дава гроші на зброю ВСУ, та зазирав в очі *****.
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08.04.2022 00:21 Відповісти
Він теж готувався "за два дні".
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08.04.2022 06:52 Відповісти
іди дороги будуй далі, десятивідсотковий зе
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08.04.2022 00:37 Відповісти
русские швайновские унтерменши расхрюкались.... видать к своей погибели.
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08.04.2022 06:53 Відповісти
якби ти менше знімав відосиків..менше триндів а слухав народ..озброював армію а не катав асфальт..не триндів що війни не буде перед самим її початком нагло при цьому скалячись...то не було б скільки жерт..згвалтувань..побитих міст і сел.досить стоять істуканом перед камерою і говорити про чіюсь сміливість.досить цього блазнювання вибраний народ слуга.чому не чути слова-до перемоги?чому лише срані переговори твоїх клоунів?
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08.04.2022 08:30 Відповісти
Ого, он уже всему миру в ****** лезет! Заматерел на фронте побывавший...
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08.04.2022 09:14 Відповісти
ой, какой же он дурак ! Главное что бы эта шобла к победе не примазывалась.
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08.04.2022 09:17 Відповісти
цю зепогань судити треба!
Верховний Головнокомандуючий і зе - є хоча б 1% співпадіння?!
А от покидьок, брехун, дурень - відразу уявляєшь собі це.
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08.04.2022 15:39 Відповісти
Як він її мав сам, цей "подивитель" у очі путіну. Порох би й промови не гірше за нього читав би, і з політиками іноземними краще би ладив (з тим же Байденом), і армія би була на ходу перед вторгненням, і армію, мову та віру шанував більше. А Z до корита дорвавшись крадівництвом займався. Клоун. Скінчиться війна він ще за усе відповість. Шо держава до війни готовою не була, шо його комедійна слабкість лише провокувала путіна на агресію.
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08.04.2022 09:29 Відповісти
"Велике сміливство" - нова кампанія зе!
Великий дурень - постійний стан зе!
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08.04.2022 09:39 Відповісти
Велике будівництво скінчилось тотальним руйнуванням збудованого. Замість будівництва(не будемо зараз з'ясовувати що там було насправді) прийшло велике дурівництво. Цікаво, чим ця історія скінчиться...
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08.04.2022 09:51 Відповісти
Погано дбало Z про Армію, Мову, Віру - от і сидим тепер денацифікацировани.
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08.04.2022 17:15 Відповісти
А те що добре дбало раптом стало ОЛІГАРХОМ! Перебуваючи в політиці.
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09.04.2022 19:37 Відповісти
У нас тут зараз багато хто злочининцями стало, завдяки Z і його підходу

Казали про те шо миру не буде, треба зброя, так ні, навіть вагнерівцов в білорусі злили

Спасіба житєдєлям Донбасса так би мовити
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09.04.2022 20:54 Відповісти
Уникальный случай когда согласен с Зеленским. К сожалению в мире жажда наживы больше чем ченность человеческой жизни-ни на Западе тоже. Запад может уничтожить Россию простым эмбарго на всю торговлю,но Запад не хочет терять свои деньги-ведь это правда. Запад даже оружие Украине нормальное не хочет давать-ведь поражение России может означать прекращение поставов на Запад нефтегаза и другого сырья. Все дело только в ДЕНЬГАХ а не в мнимой боязни Запада ядерного удара со стороны РФ
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08.04.2022 10:02 Відповісти
Клоунада чергова
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08.04.2022 11:50 Відповісти
*****... трижды уклонист кому-то там на что-то пеняет... От мразота! А про Украину в роли порношлюхи, не хочет вспомнить? Про шашлычки там с асфальтом?
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08.04.2022 16:54 Відповісти
Ще б таку сміливість мав наш президент!
Але він замішаний з жидівського тіста!
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09.04.2022 19:31 Відповісти
Нажаль, жалко. Однак у пчолки !!
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09.04.2022 21:07 Відповісти
 
 