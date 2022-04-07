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Якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив про початок спеціальної глобальної кампанії про сміливість.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+22 Ben23
показати весь коментар07.04.2022 23:12
+17 Бенина Мама
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+17 Yakov Yakov
показати весь коментар07.04.2022 23:12
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Але він замішаний з жидівського тіста!
І що цього разу?
Знову подивитися в очі?
Так подивися в очі згвалтованим та закатованим в Бучі!
ХОТЬ ПАРЖОМ та
ХУЖЕ НІ БУДІТ
Верховний Головнокомандуючий і зе - є хоча б 1% співпадіння?!
А от покидьок, брехун, дурень - відразу уявляєшь собі це.
Великий дурень - постійний стан зе!
Казали про те шо миру не буде, треба зброя, так ні, навіть вагнерівцов в білорусі злили
Спасіба житєдєлям Донбасса так би мовити
Але він замішаний з жидівського тіста!