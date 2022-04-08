"Борщ - це ксенофобія, нацизм і екстремізм в усіх його проявах", - Захарова. ВIДЕО
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Спікер російського МЗС Марія Захарова вважає український борщ прикладом ксенофобії, нацизму та екстремізму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке порівняння вона використала під час традиційного виступу в МЗС РФ.
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Топ коментарі
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Жги ещё =))) Анекдот века!
Ты не только премию Шнобеля, а и премию *****, заслуживаешь!!!
"пля, это же пародия на лошадь и человека одновременно !"
Наступний крок приготування і вживання борща прирівняти до екстремізму та ввести кримінальну відповідальність.
Пора вертатись до "скрепних щи".
Если я с соседкой не поделюсь рецептом борща , то я автоматом становлюсь ксенофобкой и нацисткой
Боже, какая циничная подмена понятий у этих выродков …
!!!!
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На усіх військових - північні , східні , південні.
На міжнародних - від фронтів з окремими країнами до фронтів у загальносвітових організаціях.
На інформаційних - "нас там нет" , "єто гнусная инсинуация" , "украинцев придумал Ленин" і т.д.
На ... інших ...
А тепер - ще і на кулінарному
Та перемога буде за нами !
Слава українським газдиням ! Слава Україні !
А ви - щі хлебайте
Бо психіатрія це галузь медицини.
Не предупреждают, за столом же она может кого-нибудь вилкой ткнуть!.."
https://t.me/Zhyvytskyy/1525
З.І. І окрім сакрального ритуального значення наш Борщ ще є і великим дререлом вітамінів, корисних речовин та має цілющі властивості.
щось мені здається, що то руськіє у китайців скиздили "національниє" фішки, а не навпаки
Пионервожатая.
С кем теперь гуляешь ты,
Шлюха конопатая?
(Б. Штерн, Шестая глава "Дон Кихота").
****...лі