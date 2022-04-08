"Борщ - це ксенофобія, нацизм і екстремізм в усіх його проявах", - Захарова. ВIДЕО

Спікер російського МЗС Марія Захарова вважає український борщ прикладом ксенофобії, нацизму та екстремізму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке порівняння вона використала під час традиційного виступу в МЗС РФ.

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