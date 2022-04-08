Перші хвилини після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. ВIДЕО 21+

Перші хвилини після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовані перші хвилини після ракетної атаки окупантів.

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