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Перші хвилини після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. ВIДЕО 21+
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Перші хвилини після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовані перші хвилини після ракетної атаки окупантів.
Увага! Не рекомендовано до перегляду людям з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+45 Hanka Panyanka
показати весь коментар08.04.2022 12:37
+28 Алексей Технолог
показати весь коментар08.04.2022 12:38
+19 Alexey Burchak "Allad"
показати весь коментар08.04.2022 12:39
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а с ним нужно делать то что делают с бешенным животным
З 12 березня 1169 року зі спалення Києва московським військом.
З Батурином.
З Крутами.
З Голодомором.
З 2014-дотепер.
Наган к затылку.
Главный дьявол лежит посреди красной площади.
Это чтото да значит.
Вони аж стрибають, як мавпи в клітках, біснуються, розповідають, що то українці самі себе вдарили. Ніякого співчуття до людей. Абсолютно!
***, я питаю, які придурки могли вважати цих генетичних висерів "братьями"?
СЖЕЧЬ ДОТЛА. ВМЕСТЕ С Х-ЛОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
Я таки наполягаю на історичній необхідності екстремально жорстокого геноциду кацапів. Причому методами, які однозначно вважаються воєнними злочинами - газові камери, крематорії, масові розстріли та інші шляхи масової етнічної зачистки.
Але після Бучі, після Краматорська та інших кривавих демонстрацій справжнього рила русні ми вже маємо повне право покласти хій на усі міжнародні закони. І зробити з кацапам таке, що й Гітлер здригнувся б від жаху.
А м'якотілий Захід нехай сидить рівно на дупі й обтікає. Може глибоко занепокоїтися, може стурбуватися, та хоч мастурбуватися. Нам піхій. Аби не заважали.
Зіг Хайль Кацапохолокост!