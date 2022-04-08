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Перші хвилини після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. ВIДЕО 21+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Перші хвилини після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовані перші хвилини після ракетної атаки окупантів.

Увага! Не рекомендовано до перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний обстріл вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих та більше 100 поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+45
как это ни страшно и дико звучит, но снимать надо, и не важно что при этом человек думает или хочет, это свидетельство преступления
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08.04.2022 12:37
+28
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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08.04.2022 12:38
+19
не знаю що у них відрізано при народженні, але те що треба відрізати їм при житті всі розуміють.
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08.04.2022 12:39
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Комусь в голову прийшло хайпанути й знімати на відео. А зараз може бути черговий приліт... Наше населення - казково-безпечне.
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08.04.2022 12:34 Відповісти
как это ни страшно и дико звучит, но снимать надо, и не важно что при этом человек думает или хочет, это свидетельство преступления
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08.04.2022 12:37 Відповісти
для цього є камери спостереженняй через деякий час відео з низ буде викладене в мережу.
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08.04.2022 12:41 Відповісти
цікаво, яким чином знімання на відео пов'язане з можливим прилітом нової ракети? Ви не могли би конкретно розписати причинно наслідкові зв'язки цих подій.
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08.04.2022 12:49 Відповісти
Що Ви маєте на увазі?
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08.04.2022 15:15 Відповісти
и при этом ужасе, с ****** хотят договариваться.
а с ним нужно делать то что делают с бешенным животным
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08.04.2022 13:21 Відповісти
А може " Просто перестать стрелять"?
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08.04.2022 14:33 Відповісти
не уместно......
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08.04.2022 15:39 Відповісти
А может, просто перестать тебе *******?
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08.04.2022 16:55 Відповісти
Треба видати Книгу Геноциду українців для шкіл. Багатотомну.
З 12 березня 1169 року зі спалення Києва московським військом.
З Батурином.
З Крутами.
З Голодомором.
З 2014-дотепер.
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08.04.2022 13:30 Відповісти
Яке московське військо в 1169?
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08.04.2022 14:10 Відповісти
Владіміро-суждальськє - протокацапське-протомосковське, ви все прекрасно зрозуміли
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08.04.2022 18:32 Відповісти
каждое подобное видео приближает победу Украины, потому что подталкивает запад к поставкам более серьезного оружия, поэтому преступления рашистов нельзя скрывать
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08.04.2022 12:43 Відповісти
От ты клоун кацапский! Вмры!
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08.04.2022 12:43 Відповісти
Може і Бучу не треба було знімати?
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08.04.2022 12:54 Відповісти
что Западу еще надо...что бы нас стерли с лица Земли...и что бы уже не было проблемы....и что бы можно было дальше торговать с кацапами....
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08.04.2022 12:34 Відповісти
"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." - В. М. Боткин во время спора с Некрасовым. Авдотья Панаева. «Воспоминания»
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08.04.2022 14:08 Відповісти
даже если это видео посмотрят люди со стойкой психикой, вряд ли она такой у них останется..., у меня вопрос, а мы точно имеем дело с нормальными людьми, мне кажется у русских что-то отрезано при рождении что ли...
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08.04.2022 12:36 Відповісти
не знаю що у них відрізано при народженні, але те що треба відрізати їм при житті всі розуміють.
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08.04.2022 12:39 Відповісти
Лишнюю хромосому им надо отрезать, по самую голову и притом поголовно.
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08.04.2022 12:43 Відповісти
Вони це все не дивляться, навели, нажали кнопку й пішли за пабєду горілку пити. Лугандон якщо назад забирати, робити там дуже особливий статус строгого режиму.
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08.04.2022 12:40 Відповісти
А про це спитайте у Василя Голованова, Наташі Влащенко, Міхи Чаплиги й інших, які активно працювали на Медведчука, а зараз активно перевзулися й накрилися українськми прапором.
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08.04.2022 12:45 Відповісти
Это большевики. У них изза газа и нефти появились дорогие костюмы и яхты, но остались они большевиками.
Наган к затылку.
Главный дьявол лежит посреди красной площади.
Это чтото да значит.
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08.04.2022 15:00 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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08.04.2022 12:38 Відповісти
4.SS Polizei Panzergrenadier Division
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08.04.2022 14:39 Відповісти
Зараз ці суки орки будуть знову скулити про фейкову постановку! Падли!
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08.04.2022 12:41 Відповісти
Їх скавчання вже давно нікому не цікаве крім їхнього власного бидла.
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08.04.2022 12:52 Відповісти
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08.04.2022 12:41 Відповісти
Читаю їхній гівно-канад "Повёрнутые на Z-войне" (яка бидляча назва!).
Вони аж стрибають, як мавпи в клітках, біснуються, розповідають, що то українці самі себе вдарили. Ніякого співчуття до людей. Абсолютно!
***, я питаю, які придурки могли вважати цих генетичних висерів "братьями"?
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08.04.2022 12:43 Відповісти
Там есть фото и видео хвостовой части, я не специалист, но вроде это Искандер, судя по цвету. Надо более подробные видео, с маркировками, чтобы никаких отмазок не было про самообстрел. Хотя они конечно всегда доврут что мол самоподорвали а хвостовую часть подкинули из другого места.
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08.04.2022 13:57 Відповісти
Бункерний чорт віддав наказ цинічно знищувати насамперед населення російськомовних територій України. Для нього вони зрадники. Ще більшим цинізмом є те, що пропагандони уже заявили , що це не орки бо буцім в РФ на озброєнні немає точки -у.
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08.04.2022 12:46 Відповісти
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08.04.2022 14:41 Відповісти
Точка-У на вооружении братских армий ОДКБ: Армения, Белорусь- 36ед., Россия- 24ед. на 2019 год, Сирия- некоторое количество.
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08.04.2022 15:01 Відповісти
Кацапи терористи гребані.
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08.04.2022 12:48 Відповісти
Пленных не брать.
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08.04.2022 12:50 Відповісти
росию надо стереть ядерным ударом
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08.04.2022 12:57 Відповісти
Ну и какие договора можно подписывать с рашкой??? Только тотальное уничтожение этих пи...даров. Если не мы их, то они не успокоятся, пока не уничтожат нас.
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08.04.2022 13:12 Відповісти
Ясно , что мирно нам с ними никогда больше не жить, или мы или они.
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08.04.2022 13:12 Відповісти
Ровно 8 лет назад жители Краматорска жаждали прихода путина и руського мира! Вот и дождались!
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08.04.2022 13:22 Відповісти
Мрази мордовские!!! Вы су..ка нелюди.. Армия хероев которая воюет против детей и женщин то из далека потому что ссыкуны!!!! Твари вам не будет пощады!!!!!
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08.04.2022 13:25 Відповісти
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
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08.04.2022 13:41 Відповісти
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08.04.2022 13:49 Відповісти
Рашистські потвори перевершують німецьких фашистів за підлістю, цинізмом та підступністю.
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08.04.2022 13:52 Відповісти
ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ДО МОСКВЫ. НИКАКИХ ПЛЕННЫХ. НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ . БУНКЕР
СЖЕЧЬ ДОТЛА. ВМЕСТЕ С Х-ЛОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.04.2022 14:08 Відповісти
уроди кончені, zомбі лишньохромосомні дауни
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08.04.2022 14:13 Відповісти
В связи с этим надо ещё сильнее засекретить директивы переговоров о гарантиях РФ, и поручить переговоры не любителю Инфузории, а профессионалу по хранению секретов Марии Левченко...
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08.04.2022 14:48 Відповісти
І зараз в Англії трапляються рускоєзичниє, що пишуть "ну, я не за тех и не за других. А ты почему так русских не любишь?"...
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08.04.2022 14:49 Відповісти
Цього не може бути!! Ми стріляємо тільки по військових обєктах!! Це все постанова амереканців і СБУ України!! ЩОБ ВИ ПАДЛИ, ВСІ ПОВИЗДИХАЛИ!!!!!
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08.04.2022 15:09 Відповісти
Да кто ты такой?! Тут горе, шок, а ты со своего Израиля прешься нам указывать, кто должен в Украине заниматься переговорами. Указывай своему Беннету, а лучше на диване у телевизора играйся укороченным карандашом.
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08.04.2022 15:13 Відповісти
Русский скот, это нелюди.
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08.04.2022 15:16 Відповісти
Зелупа!Ти ще хочеш побачити в очах Гітлера мир?Ти ще вперто і дебільно будеш просити про перемовини з божевільним фашистом?Краще йди нахер з свого поста і дай вирішувати долю України професіоналам і патріотам
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08.04.2022 15:23 Відповісти
Ну що, хтось і тепер хоче сказати, що "ми все одно повинні залишатися цивілізованими людьми, треба бути людяними до москалів"?
Я таки наполягаю на історичній необхідності екстремально жорстокого геноциду кацапів. Причому методами, які однозначно вважаються воєнними злочинами - газові камери, крематорії, масові розстріли та інші шляхи масової етнічної зачистки.
Але після Бучі, після Краматорська та інших кривавих демонстрацій справжнього рила русні ми вже маємо повне право покласти хій на усі міжнародні закони. І зробити з кацапам таке, що й Гітлер здригнувся б від жаху.
А м'якотілий Захід нехай сидить рівно на дупі й обтікає. Може глибоко занепокоїтися, може стурбуватися, та хоч мастурбуватися. Нам піхій. Аби не заважали.
Зіг Хайль Кацапохолокост!
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08.04.2022 15:24 Відповісти
ну шо ще нашим воєним треба щоб доказати що не треба цю наволочь в полон брати.бо на місці вбитих можуть бути їхні рідні.
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08.04.2022 17:25 Відповісти
 
 