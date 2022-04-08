Наслідки ракетного удару військ РФ по вокзалу Краматорська. ВIДЕО 21+

Сьогодні, 8 квітня, війська РФ завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі відомо про понад десятки загиблих та велику кількість поранених.

Тим часом, в соцмережах поширюються жахливі відео та фото з місця обстрілу.

За даними речниці голови Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко, внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська 27 людей загинуло.

Втім, вона зазначила, що цифри — попередні й скоріше за все будуть корегуватися у сторону збільшення.

"Обстріл стався 2 год. тому, відомо станом на зараз 30 поранених, 27 загиблих, серед них 2 дітей. Це не всі цифри, вони будуть значно більші. Рашисти знали куди вони цілили, евакуація залізничного вокзалу Краматорська відбувається з 26 лютого, рашисти знали там щодня перебуває 1000 людей. Вчора були заблоковані 3 евакуаційні потяги, ледве потяги могли вирушити за маршрутом. Спроби евакуації не припиняться", — наголосила Ігнатченко.

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними "Укрзалізниці", внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше ніж 100 поранених.

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