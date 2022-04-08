Наслідки ракетного удару військ РФ по вокзалу Краматорська. ВIДЕО 21+
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Сьогодні, 8 квітня, війська РФ завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наразі відомо про понад десятки загиблих та велику кількість поранених.
Тим часом, в соцмережах поширюються жахливі відео та фото з місця обстрілу.
За даними речниці голови Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко, внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська 27 людей загинуло.
Втім, вона зазначила, що цифри — попередні й скоріше за все будуть корегуватися у сторону збільшення.
"Обстріл стався 2 год. тому, відомо станом на зараз 30 поранених, 27 загиблих, серед них 2 дітей. Це не всі цифри, вони будуть значно більші. Рашисти знали куди вони цілили, евакуація залізничного вокзалу Краматорська відбувається з 26 лютого, рашисти знали там щодня перебуває 1000 людей. Вчора були заблоковані 3 евакуаційні потяги, ледве потяги могли вирушити за маршрутом. Спроби евакуації не припиняться", — наголосила Ігнатченко.
Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними "Укрзалізниці", внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше ніж 100 поранених.
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Десь пару тижнів тому вони так по Донецьку Точкою пульнули...
Точка У в Беларуси
под Херсоном этих вы@лядков уже предупредили, что не будут брать в плен, если не сдадутся к означенному времени. и это будет правильно, и это будет хорошо!
приедешь ты - и ты ***** в канаве будешь валятся...
Добре, що в певний момент брехня стане настільки великою, що лусне, і тоді стане зрозуміло, хто у чому винний
шо, мляди русско нацистские ссытесь, перкладывая свои млядские действия с руссконацистскойбольнойголовы на здоровую. подожди, вы млядируссконацистские еще и срат@ся начнете скоро.
Сучке Меркель и лягушатнику Макрону это покажите, чтоб мразотные кровавые загребущие лапы ***** не пожимали.
С ФАШИСТАМИ. СМЕРТЬ АГРЕССОРУ. ЭТО НЕЛЮДИ. УЖАС. СЛАВА УКРАИНЕ ! МЫ С ВАМИ!.