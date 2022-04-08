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"У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м": військові РФ бачать два шляхи з України і прощаються з рідними, - перехоплення СБУ. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові, чиї розмови з рідними перехопили українські спецслужби, розуміють, що з України їх вивезуть чи загиблими, чи пораненими – і просять дружин не пускати синів до армії.

Про це йдеться у черговому перехопленні розмови одного з російських окупантів із дружиною, яке публікує Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Окупант говорить, що з його роти залишилося 10 чоловік, але командування не хоче їх виводити з України. Тож розуміє, що їх тут просто "покладуть". Так і каже : "У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м вернуться домой. Все...".

Дружина зі сльозами в голосі каже: "Ты же всегда говорил, что все будет хорошо, что мы всех победим". Он отвечает: "Больше нет… Не слушайте новости и не смотрите".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти незадоволені, що російські генерали нагороджують орденами своїх родичів, - перехоплення СБУ. АУДIО

Потім він озвучує свою останню волю на випадок смерті:

- Как малой себя ведет?
- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
- Как так сделать?
- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.
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Топ коментарі
+52
всех пабедим.... детей, школы,садики, театры??? уе..ки
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08.04.2022 12:41
+43
Позитивний погляд
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08.04.2022 12:40
+40
Всегда есть третий путь, уничтожить бункерное исчадиа ада внутри своего серпентария
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08.04.2022 12:42
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08.04.2022 12:40 Відповісти
Какой-то странный кацап попался, да и самка его тоже... Не матерятся через слово почему-то
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08.04.2022 19:14 Відповісти
всех пабедим.... детей, школы,садики, театры??? уе..ки
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08.04.2022 12:41 Відповісти
Всегда есть третий путь, уничтожить бункерное исчадиа ада внутри своего серпентария
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08.04.2022 12:42 Відповісти
Рабы не способны на такое.
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08.04.2022 12:49 Відповісти
Да и , выхода нет только из гроба.
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08.04.2022 13:03 Відповісти
Уже не помню, кто сказал:
-- Даже если вас проглотили, у вас, как минимум, есть два выхода.
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08.04.2022 16:51 Відповісти
А що робити з іншими 140 мільйонами ********* - фсьо прастіть?
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08.04.2022 14:15 Відповісти
Меньше не всегда хуже
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08.04.2022 12:42 Відповісти
Правильный настрой!
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08.04.2022 12:42 Відповісти
и сынок твой тоже будет мясом дяде вове на бутерброд...,дядя вова это сильно любит
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08.04.2022 12:43 Відповісти
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08.04.2022 16:18 Відповісти
Ні яких триста!
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08.04.2022 12:43 Відповісти
Раби ******
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08.04.2022 12:44 Відповісти
Так хочєцца убівать хахлофф,чта третьєго путі проста нєт...
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08.04.2022 12:45 Відповісти
Всех победят. В мультиках, патаму шта кацапской орде анало говнет. Главное, пусть этот лаптекопытный дрыщ наберет семечек в карманы, хоть какая-то польза будет с его трупа.
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08.04.2022 12:45 Відповісти
та їх так шкварять, що зернята підгоряють, тому не треба, краще сортовими засіяти, а не сміттям по органічних добривах
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08.04.2022 16:22 Відповісти
Чому ж,а здатись при первому кроці через кордон України і залишитись людиною,а не орком. СБУ приділяє багато уваги нелюдям,а мерам,запроданцями і другій нечисті зачасту запізно.
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08.04.2022 12:45 Відповісти
нужно перед этим застрелить командира, гбиста, крысу и "обработанных" людоедов, которые точно знают куда и зачем они едут.
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08.04.2022 13:02 Відповісти
Розвиднюється чи що? Але це так, тимчасово.
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08.04.2022 12:46 Відповісти
ці потвори навіть не розглядають варіант винесення ***** та його посіпак ногами вперед. роzzійськи раби покірно йдуть на смерть.
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08.04.2022 12:48 Відповісти
А самка все "пабєди" хоче.
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08.04.2022 12:49 Відповісти
Победите в себе раба сначала, освободители туевы
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08.04.2022 12:50 Відповісти
Только двухсотый,может хватит похоронных откупить спиногрыза от армии.
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08.04.2022 12:50 Відповісти
Настроі у кацапів похоронні...
І це добре.
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08.04.2022 12:51 Відповісти
путлер гонит ватанов на захватнические войны и защиту диктаторов по всему миру.
Это и есть по их пониманию вставание с колен-продолжение империалистической агрессивной политики.
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08.04.2022 12:52 Відповісти
Яке там вставання з колін? Вони тими своїми колінами вже давно моцні корні пустили в своїх непролазних болотах...
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08.04.2022 13:03 Відповісти
Рашистская нация не имеет права на существование. Это раковая опухоль человечества.
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08.04.2022 12:52 Відповісти
Свинособачья самка еще нарожает.Да хоть от того же дяди Гены.Снохачество-это одна из скреп ********* руского мира.Это не сарказм.
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08.04.2022 12:54 Відповісти
Не 200-ми и не 300-ми возвращаться будете, а а 500-ми (из пяти неполных частей тела) и 600-ми (сразу зашкваренными в пепел тельцами) в АД. 400-тые будут давать показания в международном криминальном трибунале о преступлениях рашизма по всему миру.
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08.04.2022 12:56 Відповісти
У него только один путь - ногами вперед!
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08.04.2022 12:58 Відповісти
руССкіє, це вбивці,мародери і гвалтівники.
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08.04.2022 13:01 Відповісти
Це ж треба. Майже адекватна пара. Мабуть обоє від телевізора відпочили.
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08.04.2022 13:22 Відповісти
Откуда берут эти записи? У них же сотовых телефонов нет - запрещено. Да и роуминг отключен.
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08.04.2022 13:24 Відповісти
Вонючие дикари отбирают телефоны у мирного населения, Вы не знали?
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08.04.2022 20:15 Відповісти
****, когда озарение снизошло, когда уложили мать твою? а до этого никак? Пока сами других убиваете, тогда такие мысли не появляются? Когда маршем не смогли пройти, тогда начал переживать за своего ублюдка что через лет 10 его тоже могут так бросить как пушечное мясо? Не жалко вас ублюдков, со своими 6-летними выродками. Когда в военной форме детей выводили на парад, тогда не переживал? Когда орали "можем повторить" тогда не переживал? пошли вы всех нах суки!!! вам всем надо хребет переломать и 40 лет водить, если не по пустыне, то по тундре, может тогда до вас дойдет. Нет, мне вас не жалко суки! Сдохните все, родились и жили в гавне, в нем и помрете მოგიტყანთ დედის ტრაკი, უჯიშო ერი!
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08.04.2022 13:27 Відповісти
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08.04.2022 16:22 Відповісти
Украина успешно проводит операцию по принуждению к дефекации Московии!

https://write.as/oconj5c692yty.md
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08.04.2022 13:29 Відповісти
Нет, ****, это не законченное ****** правительство, это законченный и ****** народ. Когда украинцы на майдан встали против Януковича, в России смеялись что они по площадям прыгают. А на самом деле украинцы исполняли свой гражданский долг. А вы русские сутки сидели и нихера 20 ле не делали. Вы все, суки, виноваты. Все граждане РФ ответственны.
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08.04.2022 13:33 Відповісти


Рабсія... Суть ..
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08.04.2022 16:15 Відповісти
Це він такий розумний коли вже пи*дюдів отримав, якби все будо так, як він хотів, то зараз вбивав би цивільних, гвалтував і мародерив і радісно питав що з іграшок українських дітей скиздити для свого вилупка.
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08.04.2022 13:33 Відповісти
Побольше трёхсотых им на родину, но только тех, кто в виде "самовара". Пускай их родня, знакомые и они сами "зализывают былые раны" с помощью подорожника. Потому что финансирования и лекарств на это точно не будет.
А остальных - только двухсотыми. "Бабы ещё нарожают".
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08.04.2022 13:39 Відповісти
А прибить командира и здатся в плен ....Не
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08.04.2022 14:13 Відповісти
Мямлит там что-то своим ртом беззубым... хер поймешь... "два путя" блть, тьфу...
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08.04.2022 14:24 Відповісти
Глаголят истину - или в лоб или по лбу
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08.04.2022 14:25 Відповісти
Это же Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора.
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08.04.2022 15:28 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: немцы русские не люди.

Отныне слово "немец" "русский" для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово "немец" "русский"разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного немца русского, твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя немца русского убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь немца русского, немец русский убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии России.

Если ты не можешь убить немца русского пулей, убей немца русского штыком.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца русского до боя.

Если ты оставишь немца русского жить, немец русский повесит русского украинского человека и опозорит русскую украинскую женщину.

Если ты убил одного немца русского, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких русских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою немцев русских.

Убей немца русского! - это просит старуха-мать.

Убей немца русского! - это молит тебя дитя.

Убей немца русского! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Красная звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])
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08.04.2022 16:13 Відповісти
Я отримав естетичне задоволення)))))хАроший руцкій =мертвий руцкій!!!!!
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08.04.2022 16:42 Відповісти
Вперше чую, щось подібе до ******** жінки.
Плаче, хвилюється за чоловіка, а не за виплати.
І за це, хочеться побажати її чоловіку ... смерті, ну нахай вона буде миттєвою.
Переможемо!
Слава Україні!
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08.04.2022 16:56 Відповісти
В попіл !
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08.04.2022 17:18 Відповісти
В руском военкомате - Вы, что ни будь слышали о Чернобаевке? - Нет. - Собирайтесь, вы нам подходите.
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08.04.2022 22:09 Відповісти
Ипать, как сделать, чтобы в армию не пошел? Да просто. Ноги ему отху*ярьте или руки ))
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08.04.2022 22:39 Відповісти
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08.04.2022 23:10 Відповісти
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09.04.2022 00:20 Відповісти
Заголовок цієї статті означає явне недопрацювання української влади, тому що

ворожі солдати не бачать, як вони можуть здатися у полон, щоб зберегти життя і здоров'я і собі, і захисникам України, яким ворожі солдати вже не будуть становити загрози після того, як добровільно здадуться Україні.

Україна повинна максимально використати цю можливість знизити кількість втрат, перш за все заради захисників України,

шляхом організації максимально сприятливих можливостей для солдатів супротивника ДОБРОВІЛЬНО здаватися Україні. Потрібно розпрацювати можливі способи, щоб вони були безпечні для всіх, і потім донести інформацію про ці можливості до солдатів супротивника.

Показником якісної роботи в цьому напрямку був би інший заголовок цієї статті, в якому третім шляхом була би названа можливість здатися Україні, причому як найбільш безпечний і найбільш вигідний варіант.
Або, ще більш переконливо - якби такі дзвінки рідним робилися б уже після "здачі" (добровільна "здача" - це не вимушена безвихідь, а наслідок раціонального мислення і визнання помилок, тому і "полон" для добровільних має бути інший - не зовсім полон, а поводження, як з людьми, які виявились спроможними думати і почали одужувати).
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09.04.2022 01:28 Відповісти
надеюсь, что и ублюдок, и свиноматка, говорившие по телефону, уже подохли...
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09.04.2022 02:04 Відповісти
Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу.

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA
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09.04.2022 09:44 Відповісти
не *** было лезть.
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09.04.2022 11:41 Відповісти
 
 