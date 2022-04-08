"У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м": військові РФ бачать два шляхи з України і прощаються з рідними, - перехоплення СБУ. АУДIО
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Російські військові, чиї розмови з рідними перехопили українські спецслужби, розуміють, що з України їх вивезуть чи загиблими, чи пораненими – і просять дружин не пускати синів до армії.
Про це йдеться у черговому перехопленні розмови одного з російських окупантів із дружиною, яке публікує Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Окупант говорить, що з його роти залишилося 10 чоловік, але командування не хоче їх виводити з України. Тож розуміє, що їх тут просто "покладуть". Так і каже : "У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м вернуться домой. Все...".
Дружина зі сльозами в голосі каже: "Ты же всегда говорил, что все будет хорошо, что мы всех победим". Он отвечает: "Больше нет… Не слушайте новости и не смотрите".
Потім він озвучує свою останню волю на випадок смерті:
- Как малой себя ведет?
- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
- Как так сделать?
- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.
Будь ласка, зачекайте...
-- Даже если вас проглотили, у вас, как минимум, есть два выхода.
І це добре.
Это и есть по их пониманию вставание с колен-продолжение империалистической агрессивной политики.
https://write.as/oconj5c692yty.md
Рабсія... Суть ..
А остальных - только двухсотыми. "Бабы ещё нарожают".
Мы поняли:
немцырусские не люди.
Отныне слово "
немец" "русский" для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово "
немец" "русский"разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного
немцарусского, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя
немцарусского убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь
немцарусского, немецрусский убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной
ГерманииРоссии.
Если ты не можешь убить
немцарусского пулей, убей немцарусского штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей
немцарусского до боя.
Если ты оставишь
немцарусского жить, немецрусский повесит русскогоукраинского человека и опозорит русскуюукраинскую женщину.
Если ты убил одного
немцарусского, убей другого - нет для нас ничего веселее немецкихрусских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою
немцеврусских.
Убей
немцарусского! - это просит старуха-мать.
Убей
немцарусского! - это молит тебя дитя.
Убей
немцарусского! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Красная звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])
Плаче, хвилюється за чоловіка, а не за виплати.
І за це, хочеться побажати її чоловіку ... смерті, ну нахай вона буде миттєвою.
Переможемо!
Слава Україні!
ворожі солдати не бачать, як вони можуть здатися у полон, щоб зберегти життя і здоров'я і собі, і захисникам України, яким ворожі солдати вже не будуть становити загрози після того, як добровільно здадуться Україні.
Україна повинна максимально використати цю можливість знизити кількість втрат, перш за все заради захисників України,
шляхом організації максимально сприятливих можливостей для солдатів супротивника ДОБРОВІЛЬНО здаватися Україні. Потрібно розпрацювати можливі способи, щоб вони були безпечні для всіх, і потім донести інформацію про ці можливості до солдатів супротивника.
Показником якісної роботи в цьому напрямку був би інший заголовок цієї статті, в якому третім шляхом була би названа можливість здатися Україні, причому як найбільш безпечний і найбільш вигідний варіант.
Або, ще більш переконливо - якби такі дзвінки рідним робилися б уже після "здачі" (добровільна "здача" - це не вимушена безвихідь, а наслідок раціонального мислення і визнання помилок, тому і "полон" для добровільних має бути інший - не зовсім полон, а поводження, як з людьми, які виявились спроможними думати і почали одужувати).
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA