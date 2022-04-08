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Злочин і брехня рашистів: ракетний удар по вокзалу в Краматорську БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО
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Росіяни атакували касетними ракетами "Іскандер" залізничний вокзал у Краматорську. Мінімум 30 чоловік загинули та понад 100 зазнали поранення. Богдан Буткевич у оперативному "Без цензури" показує, як брехала російська пропаганда про цей злочин і як вона замітає сліди.
Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, оскільки відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. За даними "Укрзалізниці", на вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети.
Топ коментарі
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар08.04.2022 13:36
+9 Макс Дворский
показати весь коментар08.04.2022 13:38
+2 Николай Богусонов
показати весь коментар08.04.2022 13:57
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https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
А по друге, це може бути громадська організація, якщо президент на це не піде. Тільки із своїх
Самое грязное, подлое и гнилое образование на планете...
Сначала ударили по подъездным путям с целью накопления людей на вокзале.
Зная что вокзал не предназначен для выгрузки военного снаряжения, что там будет именно мирное население, которое хочет сбежать от войны.
Потом холодным расчетом ударили именно по сооружению зала-ожидания для максимального числа жертв и плевать что там в основной массе людей только женщины с детьми...
Это россия....
Россия всегда вела себя именно так. По варварски...
События в Финляндии, в Берлине, в Варшаве, в Чехии, В Афганистане, в Чечне, в Абхазии, в Алеппо, И конечно в Украине было бы тупостью ожидать иного.
Именно СССР и рф не подписывала запреты о применении мин, вакуумных бомб, бомб ФАБ-500 и ФАБ-1000, термобарического оружия против мирного населения!
Это означает только одно - что все это именно и рассчитано против мирных людей!
Россия всегда приходит только убивать и мирных людей в первую очередь...
Это все теперь на совести всего мира.
Торговать было выгоднее чем смотреть правде в глаза, когда Украине 8 лет воевала против россии единолично....