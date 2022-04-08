Злочин і брехня рашистів: ракетний удар по вокзалу в Краматорську БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Росіяни атакували касетними ракетами "Іскандер" залізничний вокзал у Краматорську. Мінімум 30 чоловік загинули та понад 100 зазнали поранення. Богдан Буткевич у оперативному "Без цензури" показує, як брехала російська пропаганда про цей злочин і як вона замітає сліди.

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, оскільки відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. За даними "Укрзалізниці", на вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети.

Також читайте: РФ цілеспрямовано завдала ракетного удару по вокзалу Краматорська: Царьов та інші пособники вбивць напередодні закликали нищити вокзали на Донбасі