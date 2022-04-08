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Злочин і брехня рашистів: ракетний удар по вокзалу в Краматорську БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни атакували касетними ракетами "Іскандер" залізничний вокзал у Краматорську. Мінімум 30 чоловік загинули та понад 100 зазнали поранення. Богдан Буткевич у оперативному "Без цензури" показує, як брехала російська пропаганда про цей злочин і як вона замітає сліди.

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, оскільки відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. За даними "Укрзалізниці", на вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети.

Також читайте: РФ цілеспрямовано завдала ракетного удару по вокзалу Краматорська: Царьов та інші пособники вбивць напередодні закликали нищити вокзали на Донбасі

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
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08.04.2022 13:36
+9
За одного убитого мирного десяток мразей **********!!!!
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08.04.2022 13:38
+2
Вже зараз потрібно створити організацію по типу ізраільского Моссада і почати виловлюти усіх , хто причетних до звірств..А там по бажанню мисливця за макітрою. Або зразу у землю, або тягнути на зашморгу до суду.
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08.04.2022 13:57
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08.04.2022 13:36 Відповісти
а на Донбасі зараз керує рашистами взірцевий маніяк на прізвисько "Армагедон", місцевий виплодок
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
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08.04.2022 15:21 Відповісти
паражняк данецкий ! с*ка...
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08.04.2022 15:26 Відповісти
...Кстати, М.Теплинскому, когда он будет из Донецка ехать к родителям в Моспино, нужно быть очень внимательным на повороте после проезда плотины этого пруда. Там даже в мирное время не один моспинец разбился. Да и в самом Моспино, возле школы и поликлиники перед левым поворотом для выезда на улицу, где живут родители, надо тоже быть внимательным. Там еще осталось много моспинцев, желающих даже с салютом встретить земляка. Можно даже вместе с младшим братом Дмитрием Теплинским, который за участие в захвате Абхазии и Южной Осетии в 2008 году получил орден «Мужества» - https://sprotyv.info/news/na-donbass-edet-rossijskij-general-armageddon-detali/
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08.04.2022 15:34 Відповісти
За одного убитого мирного десяток мразей **********!!!!
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08.04.2022 13:38 Відповісти
за любого из убитых будь моя воля стер бы весь мордор, утопил бы в крови, затем выжег огнем.
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08.04.2022 16:09 Відповісти
Виправіть текст, підтверджено що ракета була ТочкаУ. Щоб рашиста не кричали що брехня
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08.04.2022 13:48 Відповісти
Вже зараз потрібно створити організацію по типу ізраільского Моссада і почати виловлюти усіх , хто причетних до звірств..А там по бажанню мисливця за макітрою. Або зразу у землю, або тягнути на зашморгу до суду.
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08.04.2022 13:57 Відповісти
При клоуне это вряд ли произойдёт .Скорее даже наоборот
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08.04.2022 14:03 Відповісти
Президента робить оточення..Це раз
А по друге, це може бути громадська організація, якщо президент на це не піде. Тільки із своїх
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08.04.2022 15:12 Відповісти
Какой искандер? Ракета от точки у
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08.04.2022 14:04 Відповісти
Это и есть суть россии....
Самое грязное, подлое и гнилое образование на планете...
Сначала ударили по подъездным путям с целью накопления людей на вокзале.
Зная что вокзал не предназначен для выгрузки военного снаряжения, что там будет именно мирное население, которое хочет сбежать от войны.
Потом холодным расчетом ударили именно по сооружению зала-ожидания для максимального числа жертв и плевать что там в основной массе людей только женщины с детьми...
Это россия....
Россия всегда вела себя именно так. По варварски...
События в Финляндии, в Берлине, в Варшаве, в Чехии, В Афганистане, в Чечне, в Абхазии, в Алеппо, И конечно в Украине было бы тупостью ожидать иного.
Именно СССР и рф не подписывала запреты о применении мин, вакуумных бомб, бомб ФАБ-500 и ФАБ-1000, термобарического оружия против мирного населения!
Это означает только одно - что все это именно и рассчитано против мирных людей!
Россия всегда приходит только убивать и мирных людей в первую очередь...
Это все теперь на совести всего мира.
Торговать было выгоднее чем смотреть правде в глаза, когда Украине 8 лет воевала против россии единолично....
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08.04.2022 14:14 Відповісти
Уламок кацапської ракети з під Краматорська з цинічним надписом:
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08.04.2022 14:21 Відповісти
Кто пояснит? На видео из регистратора видно точку У на трассе. А где это? Слуцк? Внизу слева пишет что Слуцк 2022 год. Или я не правильно понял чего.
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08.04.2022 22:12 Відповісти
 
 