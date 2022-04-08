УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11948 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
29 297 43
армія рф (13574) війна (56913) вокзал (171) Краматорськ (513) обстріл (21411)

"Работаем по скоплению ВСУ": російські окупанти підтвердили, що завдали удар по вокзалу Краматорська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У одному із тг-каналів окупаційних військ так званої "ДНР" сьогодні о 10.25 з'явилося відео запуску двох ракет із підписом "Шахтарськ". Судячи із підпису до відео, запуск здійснювався із окупованого Шахтарська.

З високою ймовірністю можна припустити, що саме ці ракети влучили у вокзал Краматорська, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що одразу після запуску ракет на телеграм-каналах, підконтрольних ватажкам "ДНР", з'являлися стоп-кадри після ударів. Вони супроводжувалися підписами: "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Втім, пізніше ці дописи щезли, однак на той час вже вдалося зробити скріни, які тепер є в соцмережах. 

Работаем по скоплению ВСУ: російські окупанти підтвердили, що завдали удар по вокзалу Краматорська 01

Читайте також: Внаслідок ракетного удару по Краматорську 39 загиблих і 87 поранених, значна кількість важких, - Кириленко

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+30
Справа не в путіні і не в жиріновському та інших виродках,- їх мільйони. Кацапи не мають права існувати на планеті. Доки людство цього не зрозуміє, буде біда!
показати весь коментар
08.04.2022 14:15
+28
МРАЗЬ КАЦАПСКАЯ БУДЕТ СМЕТЕНА С ЛИЦА ЗЕМЛИ !!
показати весь коментар
08.04.2022 14:11
+25
Русский фашизм должен быть уничтожен!
показати весь коментар
08.04.2022 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МРАЗЬ КАЦАПСКАЯ БУДЕТ СМЕТЕНА С ЛИЦА ЗЕМЛИ !!
показати весь коментар
08.04.2022 14:11 Відповісти
Московия - страна убийц и алкоголиков. Снежная Нигерия, это раковая опухоль на теле планеты. Гимн империи «Владимирский централ», национальный напиток: фанфурик «Боярышника». Ныне Залесье представляет собой колосс на глиняных ногах, как он описан в книге Даниила. «Эмчеэсники» и пожарники не успевают собирать обломки упавших самолетов, тушить пожары на судоремонтных заводах, верфях и гасить горящую тайгу. Пожары в Якутии вообще-то должны тушить китайские братья. Это их территория.

Подводя итоги нужно заметить, что государство с такими человеческими ресурсами физически не способно захватить Индию, завоевать Украину, поработить Польшу, разбомбить Германию, оккупировать Францию и раздать каждому гражданину по бутылке «Шампанского» и по два раба, как обещал это сделать сын юриста - Жириновский.

https://www.youtube.com/watch?v=YAafBamD390
показати весь коментар
09.04.2022 13:28 Відповісти
а кто им сказал, что на вокзале Краматорска "боевики ЗСУ" переодетые женщинами с чемоданами и сумками и детьми..., кто этот урод, которого ошибочно родили на белый свет...
показати весь коментар
08.04.2022 14:12 Відповісти
е@анутое стадо эти недо орки в Дырляндии боевики ВСУ е@ать их в рот пе@е@асты даже не понимают какую х@!@ню пишут боевики и Вооруженные силы Украины по себе что ли судят и пишут...
показати весь коментар
08.04.2022 14:23 Відповісти
...на Донбасі зараз керує рашистами оцей взірцевий маніяк на прізвисько "Армагедон", місцевий виплодок
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
показати весь коментар
08.04.2022 15:19 Відповісти
Можно конечно предположить, что целью был военкомат - там меньше 400 метров от привокзальной площади. Но такое совпадение, чтобы они случайно по нему промахнулись как раз в то время, когда на вокзале было несколько тысяч гражданских и не ближе\дальше или левее промахнулись, а именно правее, именно в сторону вокзала ... хз, может и такие совпадения тоже бывают ...
показати весь коментар
08.04.2022 17:43 Відповісти
Русский фашизм должен быть уничтожен!
показати весь коментар
08.04.2022 14:13 Відповісти
Справа не в путіні і не в жиріновському та інших виродках,- їх мільйони. Кацапи не мають права існувати на планеті. Доки людство цього не зрозуміє, буде біда!
показати весь коментар
08.04.2022 14:15 Відповісти
все они знают куда стреляют, они циничные твари их так учат
показати весь коментар
08.04.2022 14:16 Відповісти
работаем по скоплению войск в Белгороде , Ростове, и тд, ..............
показати весь коментар
08.04.2022 14:17 Відповісти
Хороший кацап- мертвий кацап!
показати весь коментар
08.04.2022 14:17 Відповісти
Хороший кацап- мертвий кацап!
показати весь коментар
08.04.2022 14:19 Відповісти
Обратите внимание на лайки под видео. Я не хочу жить с этим биомусором в одной стране
показати весь коментар
08.04.2022 14:20 Відповісти
А ми приймаем тисячи их беженцив, яки валять на Днипро. Тих самих виродкив,яких тошнить од всього Украинського, ну при перший опасности - бижать в ненависну Украину. Накуя нам тисячи цих тварей по всий Украини???
показати весь коментар
08.04.2022 14:20 Відповісти
Нехай відправляють на перепоховання на захід України. В нас біженці через пару тижнів досить вправно починають розмовляти українською)
показати весь коментар
08.04.2022 14:24 Відповісти
Перепоховання?
показати весь коментар
08.04.2022 14:56 Відповісти
Перевиховання, звичайно😃
показати весь коментар
08.04.2022 16:48 Відповісти
а сколько их них имеют по два паспорта?
показати весь коментар
08.04.2022 14:29 Відповісти
Не меліть муйні! В Краматорську багато було завжди патріотів України. Та розмовляв часто у Дніпрі останнім часом з біженціями з Донеччини, абсолютно адекватні. І ці невинні люди їхали саме вглиб України, а не чекали орків! А у Дніпрі вати мало? Подивіться навкруги!
показати весь коментар
08.04.2022 15:08 Відповісти
квітень 2014-го, заблоковані українські десантники.
на той час Крам практично контролювався ватниками.
нашим залишався лише аеродром
показати весь коментар
08.04.2022 15:14 Відповісти
А це яке має відношення до загиблих українскьких жінок і дітей, які тікали далі в Україну від орків?
А на виборах у Днпропетровську облраду кожен п'ятий за прокацапську ОПЗЖ проголосував! І ЩО? А у Кривому Розі?
Ви провокатори! Або не розумні люди! М'ко кажучи...
показати весь коментар
08.04.2022 15:23 Відповісти
Орки уже рассказывают, что это украинская точка-У якобы разбила краматорский жд вокзал...абсолютно неадекватные лжецы.
показати весь коментар
08.04.2022 14:21 Відповісти
Попередження нашим воїнам про необхідність прикриття від ракетних ударів.
показати весь коментар
08.04.2022 14:22 Відповісти
Опасно организовывать массовые скопления людей. Эвакуацию проводить скрыто а не трубить по всем каналам.
показати весь коментар
08.04.2022 14:24 Відповісти
це тупо залякування населення. якщо в параші це роблять кийками. То в Україну летять точки у.
Це потрібно взяти на озброєння.
показати весь коментар
08.04.2022 14:26 Відповісти
Ты не устал менять аккаунты? А тебя не смущает вопрос. Зачем ВСУ бить точкой У по мирным жителям города, в котором преобладает российская пропаганда?
показати весь коментар
08.04.2022 14:38 Відповісти
Про живой щит, так же можно отнести и к рф. Точки у рф есть, использовать их как раз для провокаций.
показати весь коментар
08.04.2022 14:44 Відповісти
Да что ты? А чья это техника между домами стоит? А чьи это снайперы в моем городе? А кто это окопался на каждой улице моего города? А кто это не пропускает гумконвои и медикаменты в город, где магазины пустые, потому что славная армия всё разграбила? Подсказать?
показати весь коментар
08.04.2022 14:50 Відповісти
Об этом писала расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT): мариупольское направление, где, вероятно, РФ применяются «Точки-У» 47-й ракетной бригады из Кореновска Краснодарского края (бригада получила «Искандеры» только в январе этого года и могла не успеть их освоить). Про лугандонию вообще молчу.
показати весь коментар
08.04.2022 14:57 Відповісти
Ты,гниль, сам ракеты считал и идентифицировал. Ублюдок кацапский.
показати весь коментар
08.04.2022 14:43 Відповісти
ГОРЕТЬ ИМ В АДУ!
показати весь коментар
08.04.2022 14:29 Відповісти
"Работаем по скоплению ВСУ" - кацапсько-фашистська отмазка за вбивства цивільних... з одної сторони, з іншої, ми, всі українці, для кацапні воїни ВСУ.
показати весь коментар
08.04.2022 15:33 Відповісти
Компромат 2.0 :: Решаем что является компроматом


@corruption_ru

·



Путлер отомстил за санкции против своих дочерей

показати весь коментар
08.04.2022 16:08 Відповісти
******** рашистские, мы вас всех уничтожим.
показати весь коментар
08.04.2022 16:15 Відповісти
В кацапії хвороба суспільства зайшла настільки далеко, що лікування нажаль тільки хірургічними методами
показати весь коментар
08.04.2022 18:08 Відповісти
Ще хтось вірить що війну не треба переносити на кацапію? Наївні
показати весь коментар
08.04.2022 18:09 Відповісти
Траекторию ракеты легко вычислить - она летит по параболе. А значит легко вычислить и место запуска.
показати весь коментар
08.04.2022 20:40 Відповісти
 
 