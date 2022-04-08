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"Работаем по скоплению ВСУ": російські окупанти підтвердили, що завдали удар по вокзалу Краматорська. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У одному із тг-каналів окупаційних військ так званої "ДНР" сьогодні о 10.25 з'явилося відео запуску двох ракет із підписом "Шахтарськ". Судячи із підпису до відео, запуск здійснювався із окупованого Шахтарська.
З високою ймовірністю можна припустити, що саме ці ракети влучили у вокзал Краматорська, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що одразу після запуску ракет на телеграм-каналах, підконтрольних ватажкам "ДНР", з'являлися стоп-кадри після ударів. Вони супроводжувалися підписами: "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Втім, пізніше ці дописи щезли, однак на той час вже вдалося зробити скріни, які тепер є в соцмережах.
Топ коментарі
+30 Yuri Sotnyk
показати весь коментар08.04.2022 14:15
+28 Мистер Икс 00711c20
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+25 Aleks Schneider ca0fabee
показати весь коментар08.04.2022 14:13
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Подводя итоги нужно заметить, что государство с такими человеческими ресурсами физически не способно захватить Индию, завоевать Украину, поработить Польшу, разбомбить Германию, оккупировать Францию и раздать каждому гражданину по бутылке «Шампанского» и по два раба, как обещал это сделать сын юриста - Жириновский.
https://www.youtube.com/watch?v=YAafBamD390
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
на той час Крам практично контролювався ватниками.
нашим залишався лише аеродром
А на виборах у Днпропетровську облраду кожен п'ятий за прокацапську ОПЗЖ проголосував! І ЩО? А у Кривому Розі?
Ви провокатори! Або не розумні люди! М'ко кажучи...
Це потрібно взяти на озброєння.
@corruption_ru
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Путлер отомстил за санкции против своих дочерей