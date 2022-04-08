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Волонтери благодійного фонду "КОЛО"-"Дівчата Нечипорука" просять українців про допомогу в придбанні медобладнання: "Мегаактуальне питання - мобільні апарати ШВЛ для евакуації". ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Благодійний фонд "КОЛО" - "Дівчата Нечипорука" просять українців про допомогу в зборі коштів для придбання медичного обладнання та ліків для лікування поранених українських військових та мирних жителів.

Про це повідомляють волонтери Володимир Нечипорук та Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.

"7-й четвер війни. Ми стоїмо. ЗСУ паше за кожного з нас, хто в тилу і в евакуації. Тил намагається бути гідним наших захисників. Черговий звіт від Благодійний фонд "КОЛО" - "Дівчата Нечипорука" (спецура медична):

- перетнули позначку в 4 000 000 допомоги Центральному військовому шпиталю (Київ), за тиждень додались УФ-бані для відділення гнойної хірургії і для центра крові, комплект антибіотиків ,

-Запоріжжя - хірургічне "асорті" (44696 грн),

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- Миколаїв - 4 монітори пацієнта для евакуації (64000 грн) дякую Володимир Ободов за підтримку, хірургічне "асорті" - 43858 грн, УФ-баня - 8000 грн.

- проплатили 35040 євро за VAC апарати і витратники для Харкова і Києва.

Звітувати, звісно ж, приємно. Ваша підтримка дозволяє відчувати магію української солідарності. Але попереду ще довга дорога до Перемоги. На сьогодні мегаактуальне питання - мобільні апарати ШВЛ для евакуації. Завдяки Олександру Архіпову ми знайшли в Німеччині 4 вживаних по 5 000 євро (вартість одного нового - 20850). Вже маємо 8700 євро. Залишилось знайти 11300", - йдеться у повідомленні.

Карта : 4731 2196 1916 7632 ,

PayPal: [email protected]

Волонтери благодійного фонду КОЛО-Дівчата Нечипорука просять українців про допомогу в придбанні медобладнання: Мегаактуальне питання - мобільні апарати ШВЛ для евакуації 01
Волонтери благодійного фонду КОЛО-Дівчата Нечипорука просять українців про допомогу в придбанні медобладнання: Мегаактуальне питання - мобільні апарати ШВЛ для евакуації 02
Волонтери благодійного фонду КОЛО-Дівчата Нечипорука просять українців про допомогу в придбанні медобладнання: Мегаактуальне питання - мобільні апарати ШВЛ для евакуації 03
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Навіщо швл для евакуації? Вони хворих на ковід евакуюють?
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08.04.2022 14:18 Відповісти
Тобі цих слів недостатньо: "На сьогодні мегаактуальне питання" та "для лікування поранених українських військових та мирних жителів"?

У тебе дійсно сумніви в необхідності придбання цих аппаратів чи ти просто повикобенюватися захотів?

067 568 1166; 050 353 9405 - зателефонуй до них та запитай.
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08.04.2022 14:46 Відповісти
Ці апарати потрібні для евакуації при поранені легень.
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08.04.2022 14:30 Відповісти
Чому ж так мало переглядів? Чому ж так мало комментарів?
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08.04.2022 14:47 Відповісти
Шо таке ШВЛ та скільки він коштує
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08.04.2022 14:52 Відповісти
В посиланні все повідомили "читати все"
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08.04.2022 15:30 Відповісти
+
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08.04.2022 14:58 Відповісти
 
 