Волонтери благодійного фонду "КОЛО"-"Дівчата Нечипорука" просять українців про допомогу в придбанні медобладнання: "Мегаактуальне питання - мобільні апарати ШВЛ для евакуації". ВІДЕО+ФОТО
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Благодійний фонд "КОЛО" - "Дівчата Нечипорука" просять українців про допомогу в зборі коштів для придбання медичного обладнання та ліків для лікування поранених українських військових та мирних жителів.
Про це повідомляють волонтери Володимир Нечипорук та Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.
"7-й четвер війни. Ми стоїмо. ЗСУ паше за кожного з нас, хто в тилу і в евакуації. Тил намагається бути гідним наших захисників. Черговий звіт від Благодійний фонд "КОЛО" - "Дівчата Нечипорука" (спецура медична):
- перетнули позначку в 4 000 000 допомоги Центральному військовому шпиталю (Київ), за тиждень додались УФ-бані для відділення гнойної хірургії і для центра крові, комплект антибіотиків ,
-Запоріжжя - хірургічне "асорті" (44696 грн),
- Миколаїв - 4 монітори пацієнта для евакуації (64000 грн) дякую Володимир Ободов за підтримку, хірургічне "асорті" - 43858 грн, УФ-баня - 8000 грн.
- проплатили 35040 євро за VAC апарати і витратники для Харкова і Києва.
Звітувати, звісно ж, приємно. Ваша підтримка дозволяє відчувати магію української солідарності. Але попереду ще довга дорога до Перемоги. На сьогодні мегаактуальне питання - мобільні апарати ШВЛ для евакуації. Завдяки Олександру Архіпову ми знайшли в Німеччині 4 вживаних по 5 000 євро (вартість одного нового - 20850). Вже маємо 8700 євро. Залишилось знайти 11300", - йдеться у повідомленні.
Карта : 4731 2196 1916 7632 ,
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