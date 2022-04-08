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Російські солдати біжать під вогнем танка: підрозділи "Кракен" та "Вінтажа" під Харковом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Українські підрозділів "Кракена" та "Вінтажа" в районі Прелесного та Кутузовки під Харковом змусили російських окупантів до втечі.
В мережі опублікували кадри втечі російських військових від вогню українського танка, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+30 Ratibor Swet
показати весь коментар08.04.2022 14:23
+27 экзорцист
показати весь коментар08.04.2022 14:27
+21 экзорцист
показати весь коментар08.04.2022 14:20
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"Сёня прощание с жириком было. ***** приехало. Ни одного человека в зале, даже почётный караул убрали от гроба"
*)
дело секретное, без посторонних
И почему я этим не удивлён? ))
А так красиво все, дома ухоженные, кацапы уходящие...
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