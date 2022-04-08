Російські солдати біжать під вогнем танка: підрозділи "Кракен" та "Вінтажа" під Харковом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські підрозділів "Кракена" та "Вінтажа" в районі Прелесного та Кутузовки під Харковом змусили російських окупантів до втечі.

В мережі опублікували кадри втечі російських військових від вогню українського танка, повідомляє Цензор.НЕТ.

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