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"Сміливість — наш національний ресурс": Зеленський взяв участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE.
У своєму телеграм-каналі Зеленський опублікував ролики в підтримку сміливості, яку проявляє народ України в умовах війни з російськими окупантами, передає Цензор.НЕТ.
"Сміливість не купити. Не забрати.
Сміливість — бути Україною.
Сміливість — наш національний ресурс.
Долучайтесь до флешмобу #BRAVEUKRAINE — викладайте фото та відео де можна побачити всю сміливість нашого народу", - закликав президент України.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар08.04.2022 15:47
+14 4 Повістки
показати весь коментар08.04.2022 15:45
+8 dihlofos
показати весь коментар08.04.2022 15:44
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а тут - красива картинка і добре виставлене світло - важніші за все...