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"Сміливість — наш національний ресурс": Зеленський взяв участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE.

У своєму телеграм-каналі Зеленський опублікував ролики в підтримку сміливості, яку проявляє народ України в умовах війни з російськими окупантами, передає Цензор.НЕТ.

"Сміливість не купити. Не забрати.
Сміливість — бути Україною.
Сміливість — наш національний ресурс.

Долучайтесь до флешмобу #BRAVEUKRAINE — викладайте фото та відео де можна побачити всю сміливість нашого народу", - закликав президент України.

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Топ коментарі
+15
вже ходить жарт - у Франції був колись Бонапарт, а в нас є лишень Боневтік.
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08.04.2022 15:47
+14
Помним вава, помним як ти героїчно тікав від повісток.
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08.04.2022 15:45
+8
Украинцы - воины. Русня - трусы, насильники и мародёры.
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08.04.2022 15:44
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Украинцы - воины. Русня - трусы, насильники и мародёры.
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08.04.2022 15:44 Відповісти
Помним вава, помним як ти героїчно тікав від повісток.
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08.04.2022 15:45 Відповісти
вже ходить жарт - у Франції був колись Бонапарт, а в нас є лишень Боневтік.
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08.04.2022 15:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B4nCavVBwKk
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08.04.2022 17:01 Відповісти
Чому немає англомовного перекладу ?
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08.04.2022 15:46 Відповісти
УКРАИНЦЫ сильные духом,и крепки умом.русня биомуор и стадо баранов,нелюди!
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08.04.2022 15:47 Відповісти
Я по лісах і то голився і помитися знаходив можливість.
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08.04.2022 15:48 Відповісти
так Вам жеж не треба було зображати нещасне, втомлене і заклопотане..)))
а тут - красива картинка і добре виставлене світло - важніші за все...
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08.04.2022 15:51 Відповісти
 
 