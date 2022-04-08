ПТРК "Амулет" та "Стугна-П" почали встановлювати на модернізовані бронемашини радянського зразка, - КБ "Луч". ВIДЕО
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Виїзні бригади ДП "ДержККБ "Луч" розпочали модернізацію радянських бойових машин та встановлюють них сучасне ракетне озброєння.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме таким чином були покращені бронеавтомобілі 9П148 "Конкурс". Вони тепер оснащені протитанковими ракетними комплексами "Амулет" та "Стугна-П".
Для довідки:
Ракетний комплекс "Амулет" - дистанційно-керований бойовий модуль з двома універсальними направляючими для пусків ракет калібром 130 мм або 152 мм. Кути роботи: 360° у горизонтальній площині та -9°..+27° у вертикальній. Уніфікація комплексів "Амулет" та "Скіф" ("Стугна-П") полягає у використанні стандартних приладів наведення та ракет РК-2/РК-2М з тандемними кумулятивними або осколково-фугасними бойовими частинами.
Завдяки дистанційному керуванню, ПТРК "Скіф" (Стугна-П"), у свою чергу, також можливо встановлювати на будь-які мобільні платформи – при цьому, у разі необхідності, пускова установка легко знімається та може бути використана для стрільби з триноги.
Ракети 130 мм РК-2С з тандемними бойовою частиною вражають цілі на дальності до 5 км, знищують динамічний захист танка та пробивають до 800 мм основної гомогенної броні. Ракети 152 мм РК-2М-К пробивають вже до 1000 мм броні за динамічним захистом.
Протитанкові ракетні комплекси ДП "ДержККБ "Луч" з лазерним наведенням ефективні проти важкої та легкої бронетехніки, бетонних бліндажів, низько літаючих вертольотів та морських цілей, в незалежності від температурної контрастності цілей.
Будь ласка, зачекайте...
Помітність машин і, відповідно, встановлених на них ударних систем і операторів нівелює такі значні фактори переваги в бою, як несподіваність і захищеність операторів.
Добре, що ці ударні системи мають велику дальність і здатні знищувати навіть повітряні цілі, і що машини дають мобільність і захищають операторів від куль малого калібру. - Можливо, це знадобиться для боїв у степах за Крим і південь, оскільки там сховатися складніше, аніж у лісах на півночі, а тому мобільність більш важлива. Однак втрачати непомітність завжди неприємно.