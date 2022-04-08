32 361 47
Боротьба за Донбас та Причорномор'я: незабаром новий бій, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
О 19:00 прямий ефір. Сьогодні будемо говорити про Донбас і Причорномор‘я. Що робити і коли чекати нового наступу? Проаналізую актуальні карти. І, звісно, обговоримо черговий кривавий злочин РФ у Краматорську.
Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+25 5 копійок
показати весь коментар08.04.2022 19:01
+25 Urs
показати весь коментар08.04.2022 19:16
+18 Urs
показати весь коментар08.04.2022 19:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
мені здається, що влада все давно здала та продала!
Але! Україньский народ так налякав зейобиків, що воно боїться народу набагато більше ніж спонсорів та кураторів!
хтось має іншу думку? висловлюйте)
А ось не випустити кацапню з Криму - було неможливо. Взагалі. "Стояти" насмерть посеред степу, під концентрованим артилерійським вогнем та масованими атаками авіації?!? Ви в своєму глузді?
Тож навіть якщо би не розмінували - це затримало би кацапів максимум на добу. І "стратєх", а саме, якщо не змінили, генерал-майор Олег Вишневський - вирішив и зробив абсолютно правильно.
Та хрен з тим зеленським, не нагородить так не нагородить(
А Кім хоча б публічно подякував опальному генералу, чи з памперсами проблема?
але чому ви принижуєте Кіма порівнюючи його із Люською ?
M270 MLRS
https://www.youtube.com/watch?v=as3o_ggwGHA
Той рівень боєздатності, який демонструє батальйон "Азов", як відмічають навіть росіяни знаходиться десь за межею реальності. А представники так званого спецназу "Л/ДНР" заявляли, що полк "Азов" дивиться на них, як на пришельців часів Першої світової війни.
Попри нелюдьскі умови і чисельну перевагу ворога полк спільно із ЗСУ вже більше місяця здійснює оборону Маріуполя, наносячи окупантам значних втрат в техніці і живій силі.
Солдат із 8-ї гвардійської загальновійськової армії, яка стоїть під Маріуполем, розповів російському опозиційному виданню «Можемо пояснити» про ситуацію в лавах військових.
«Тут відбувається пи**ець. В маріуполі було 60 танків, залишилося 6. Екіпажів, звичайно, більше, але 102-й полк [зі 150-ї мотострілецької дивізії] цілком ро**бали із засідки. Командир їм казав "розвідка боєм, розвідка боєм", хоча всі знали і просто кинули в м'ясо, - обурюється співрозмовник "МО"
Сьогодні весь світ признав, що український батальйон "Азов" - жива легенда. А хтось сумнівався?
GO
було Вестерпляте,
ми маємо Героїв Маріуполя !!!!
Кашель нехороший.
а 9 травня можна й "праздник" влаштувати - "Праздник трахуйочих кацапів військ" !!!
але щоб отак !!!
навіть не міг уявити !!
дякую, Андрію наша Калина стала не трішки сумною, а з герцем, неймовірно страшною життєвою силою !!!!
Чехія відправила в Україну великий обсяг військової техніки: вартість допомоги складає сотні мільйонів доларів.