Боротьба за Донбас та Причорномор'я: незабаром новий бій, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

О 19:00 прямий ефір. Сьогодні будемо говорити про Донбас і Причорномор‘я. Що робити і коли чекати нового наступу? Проаналізую актуальні карти. І, звісно, обговоримо черговий кривавий злочин РФ у Краматорську.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Також дивіться: "Не бачу перспектив Путіна захопити Харків, і навіть, Донбас", - Бутусов. КАРТА