Нові подвиги полку Азов в Маріуполі: Знищені російські солдати та вибух російського танку. ВIДЕО
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Полк "Азов", який тримає героїчну оборону Маріуполя, показав відео знищення точним ударом російської техніки та живої сили.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео полк "Азов" виклав у Телеграм-каналі.
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"Азов" б'є влучно в ціль. Ціль "Азову" - знищення російських окупаційних військ. Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста", - сказано в описі.
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в АТ КБ «ПриватБанк»
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UA063387830000026004055129490 - UAH (Українська гривня),
UA063387830000026007055136178 - USD (Долар США),
UA373387830000026003055124504 - EUR (Євро),
UA183387830000026002055125656 - GBP (Англiйський фунт стерлiнгiв)
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Посилання на активні рахунки: http://fainemisto.com.ua/donate допомога "Азову"
Чи це рерговий "разводняк"?
Помогайте, если можете, это не разводняк.
Нам Бог помагає.
Бо шляху іншого
В нас просто немає."
Якже їм допомогти? .....
рюзьгемiр - це середньовiччя та смерть. рюзьгемiр - це геноцид.
всю свою iсторiю та до цих пiр...
https://youtu.be/2_fZSLalxYo