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Маріуполь (2822) Азов (674)

Нові подвиги полку Азов в Маріуполі: Знищені російські солдати та вибух російського танку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полк "Азов", який тримає героїчну оборону Маріуполя, показав відео знищення точним ударом російської техніки та живої сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео полк "Азов" виклав у Телеграм-каналі.

Увага! Ненормативна лексика! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

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"Азов" б'є влучно в ціль. Ціль "Азову" - знищення російських окупаційних військ. Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста", - сказано в описі.
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Топ коментарі
+92
ні, люди всі живі.
трохи ґорілої кацапні так то не люди....
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08.04.2022 19:47
+86
Но ведь очкастая шлюха генерал канашенков заявил что свинособаки контролируют весь город? Оказывается контролируют лежа судя по видео
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08.04.2022 19:40
+83
Захисники Маріуполя увійдуть у золоту сторінку нашої історії. Слава вам,Воїни Світла!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.04.2022 19:41
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НАШІ ЗАХИСНИКИ ВИ НАЙКРАЩІ І НАЙКРУТІШІ В ЦІЛОМУ СВІТІ ! ДОПОМАГАЮ ВАМ ФІНАНСОВО І МОЛЮСЬ ВДЕНЬ І ВНОЧІ !!! БОЖОГО ПОКРОВУ !!!
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08.04.2022 21:31 Відповісти
ГО «ФЕСТИВАЛЬ ФАЙНЕ МIСТО» ДОПОМОГА "АЗОВУ"
ЄДРПОУ/ДРФО 39215950
в АТ КБ «ПриватБанк»
МФО 338783

UA063387830000026004055129490 - UAH (Українська гривня),
UA063387830000026007055136178 - USD (Долар США),
UA373387830000026003055124504 - EUR (Євро),
UA183387830000026002055125656 - GBP (Англiйський фунт стерлiнгiв)
UA073387830000026004055144798 - PLN (Польський злотий)

PayPal:
[email protected]

BTC (Bitcoin):
17C55k8KftKbovKb789e4diBHjyk4kXyF5
ETH (Ethereum):
0xa8d4c3aa7c6e44a4c414db03e9b03de99f82b3b0
LTC (Litecoin):
LiCAiuXKXhYSCmnr4XhunHHfFnxqRD4opr
BNB (Binance Coin):
0xa8d4c3aa7c6e44a4c414db03e9b03de99f82b3b0

Посилання на активні рахунки: http://fainemisto.com.ua/donate
ЛЮБИМО СВОЇХ ЗАХИСНИКІВ ДО ГЛИБИНИ НАШИХ КІШЕНЬ
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08.04.2022 21:35 Відповісти
ГО «ФЕСТИВАЛЬ ФАЙНЕ МIСТО»
ЄДРПОУ/ДРФО 39215950
в АТ КБ «ПриватБанк»
МФО 338783

UA063387830000026004055129490 - UAH (Українська гривня),
UA063387830000026007055136178 - USD (Долар США),
UA373387830000026003055124504 - EUR (Євро),
UA183387830000026002055125656 - GBP (Англiйський фунт стерлiнгiв)
UA073387830000026004055144798 - PLN (Польський злотий)

PayPal:
[email protected]

BTC (Bitcoin):
17C55k8KftKbovKb789e4diBHjyk4kXyF5
ETH (Ethereum):
0xa8d4c3aa7c6e44a4c414db03e9b03de99f82b3b0
LTC (Litecoin):
LiCAiuXKXhYSCmnr4XhunHHfFnxqRD4opr
BNB (Binance Coin):
0xa8d4c3aa7c6e44a4c414db03e9b03de99f82b3b0

Посилання на активні рахунки: http://fainemisto.com.ua/donate допомога "Азову"
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08.04.2022 21:36 Відповісти
І як цим "збором" допомогти "Азову"? Перешлете гроші? Закупите зброю? Як?
Чи це рерговий "разводняк"?
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08.04.2022 23:51 Відповісти
https://twitter.com/Polk_Azov?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Помогайте, если можете, это не разводняк.
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09.04.2022 14:39 Відповісти
Коли людина хоче доромогти вона шукає ЯК ДОПОМОГТИ , але коли людина НЕ хоче допомагати, вона шукає привід ЯК ВІДМОВИТИСЬ ВІД ДОПОМОГИ
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10.04.2022 20:35 Відповісти
Кацапи контролюють тільки ту територію Маріуполя, на якій лежать їхні трупи.
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08.04.2022 22:14 Відповісти
«Борітеся й поборете,

Нам Бог помагає.

Бо шляху іншого

В нас просто немає."
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08.04.2022 22:46 Відповісти
Красивый заборчик и виды)
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08.04.2022 23:00 Відповісти
Слава Героям! Місто Герой - тримайтесь! Азову честь!
Якже їм допомогти? .....
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08.04.2022 23:48 Відповісти
https://twitter.com/Polk_Azov?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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10.04.2022 20:37 Відповісти
Ми гордимося вами "АЗОВ". Ви найкращі.
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09.04.2022 14:33 Відповісти

рюзьгемiр - це середньовiччя та смерть. рюзьгемiр - це геноцид.

всю свою iсторiю та до цих пiр...

https://youtu.be/2_fZSLalxYo
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09.04.2022 16:35 Відповісти
Азовцы, я вас обожаю. Российский варш на перегной.
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09.04.2022 17:42 Відповісти
Все еще пару дней Мариуполь отчистят от нацистов И всех Другихкто устраивал террор жителям . А кто Еще выжил закатают в норах вместе с натовскими хозяевами В норах под бетоном азов стали
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09.04.2022 17:47 Відповісти
Да да, а потом Киев за три дня...и балет Газманова. На место Азова придут два,на место двух придут три, никогда вам оркам не победить. Будешь валяться вот как твои дружки под забором, гнида кацапская
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09.04.2022 19:37 Відповісти
Обязательно очистят от российских нацистов и Мариуполь и всю Украину
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09.04.2022 21:53 Відповісти
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