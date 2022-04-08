Нові подвиги полку Азов в Маріуполі: Знищені російські солдати та вибух російського танку. ВIДЕО

Полк "Азов", який тримає героїчну оборону Маріуполя, показав відео знищення точним ударом російської техніки та живої сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео полк "Азов" виклав у Телеграм-каналі.

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"Азов" б'є влучно в ціль. Ціль "Азову" - знищення російських окупаційних військ. Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста", - сказано в описі.