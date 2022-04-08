ЗСУ тримають удар. День 44. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

44-й день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

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