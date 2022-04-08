Вакарчук - опозиційним журналістам РФ: Ви мовчали тоді, коли потрібно було діяти. ВIДЕО

Екснардеп та музикант Святослав Вакарчук звернувся до російських опозиційних журналістів.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато днів поспіль російські опозиційні журналісти намагаються взяти в мене інтерв'ю. Мені нічого їм сказати. Хоча ні, є що. Ви всі - частина російського народу. Це ви, російський народе, виростили та вигодували цих покидьків, тварин, які сьогодні руйнують наші будинки, вбивають старих, жінок та дітей, ґвалтують, мародерять. Це ви привели до влади всіх, хто віддає накази цілитись та руйнувати наші пологові будинки, будинки для літніх людей, вокзали, у яких перебувають тисячі людей, які намагаються втекти від вашого "русского мира".

Це ви мовчали тоді, коли потрібно було говорити і діяти. Коли Путін, чиє друге ім'я зараз - Антихрист, прийшов до влади. Ви мовчали. Коли Росія вторглась у Грузію - ви також переважно мовчали. Потім, коли Росія забрала у нас Крим, вкрала, багато з вас пишались цим в душі. А потім вісім років, коли ваша країна розв'язала жахливу війну у нас на Донбасі, вам не вистачило сміливості протестувати проти цього", - наголосив він.

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