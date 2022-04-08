Вакарчук - опозиційним журналістам РФ: Ви мовчали тоді, коли потрібно було діяти. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Екснардеп та музикант Святослав Вакарчук звернувся до російських опозиційних журналістів.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато днів поспіль російські опозиційні журналісти намагаються взяти в мене інтерв'ю. Мені нічого їм сказати. Хоча ні, є що. Ви всі - частина російського народу. Це ви, російський народе, виростили та вигодували цих покидьків, тварин, які сьогодні руйнують наші будинки, вбивають старих, жінок та дітей, ґвалтують, мародерять. Це ви привели до влади всіх, хто віддає накази цілитись та руйнувати наші пологові будинки, будинки для літніх людей, вокзали, у яких перебувають тисячі людей, які намагаються втекти від вашого "русского мира".
Це ви мовчали тоді, коли потрібно було говорити і діяти. Коли Путін, чиє друге ім'я зараз - Антихрист, прийшов до влади. Ви мовчали. Коли Росія вторглась у Грузію - ви також переважно мовчали. Потім, коли Росія забрала у нас Крим, вкрала, багато з вас пишались цим в душі. А потім вісім років, коли ваша країна розв'язала жахливу війну у нас на Донбасі, вам не вистачило сміливості протестувати проти цього", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Многие бежали заграницу... Ну, а те кто остались, либо пропагандоны либо... пытались усидеть на трех стульях сразу...
Тим що він не авторитарний керівник політичної партії
Так - купка депутатів пройшла у ВР під прапором "Голосу" 👍🖖
Але після цого - партія не стала одностайною політичною силою - одні депутати голосували за одне , інші за друге (говорили , що їх просто перекуповували ) ... + срач , а пізніше зміни у керівництві партії "Голос"
Славко на усе це подивився , плюнув і вийшов - і правильно зробив !!!
Його є і так за що любити та поважати !!!
Кількість гарних росіян на сьогоднішній день, складає 19 000 одиниць.
Це згідно статистики Міністерства оборони.
Решта кацапів, або самі прийшли вбивати нас, або заоохочують іншіх це робити, або надають накази це робити, або роблять вигляд що нічого такого взагалі нема.
Тут навіть не Пуйло винен в цьому всьому, а кацапи . Так що в інтересах України і багатьох інших країн - це розвал Кацапстану.
Напомним, вчера проект «Беларускі Гаюн (http://t.me/Hajun_BY)» опубликовал (https://youtu.be/6vyY4rnJ7lA) 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародёры отправляют краденные у украинцев вещи.
Благодаря неравнодушным людям мы получили внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.
Нам известно, что основная масса из них из Рубцовска (Алтайский край), также есть из: Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).
Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн вещей, среди которых значительная часть - краденные.
Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.
▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
Просим передать данную информацию СБУ. А мы продолжаем собирать, проверять и публиковать данные военных преступников.
https://t.me/mill_criminals_ru/1167
😁😁Це ,не твоя вiйна!
Це цифра в межах статистичної похибки!
Я не поважаю його як політика, але він як волонтер зробив багато.
І думаю, більше за вас.
Раньше концерты давал на рашке, развлекал. И на белорашке тоже.
коли до нас до всіх дійде - не "прекратіть", а "знищіти"?
от тоді можна переходити у наступ і вільнити Україну.
вони з неопозіційними з однієї кримлівської ладоні клюють...
Там де починається українське питання, там закінчується россійкий ліберал, правдооуб, журналіст та інші високоморальні, високодухлвні та високоєрудовані *******.
Вони *******, що ми один нарід, але насправді ми для них зовсім чужі, вони не хочуть нас розуміти і не збираються.