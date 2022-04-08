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Вакарчук - опозиційним журналістам РФ: Ви мовчали тоді, коли потрібно було діяти. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Екснардеп та музикант Святослав Вакарчук звернувся до російських опозиційних журналістів.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато днів поспіль російські опозиційні журналісти намагаються взяти в мене інтерв'ю. Мені нічого їм сказати. Хоча ні, є що. Ви всі - частина російського народу. Це ви, російський народе, виростили та вигодували цих покидьків, тварин, які сьогодні руйнують наші будинки, вбивають старих, жінок та дітей, ґвалтують, мародерять. Це ви привели до влади всіх, хто віддає накази цілитись та руйнувати наші пологові будинки, будинки для літніх людей, вокзали, у яких перебувають тисячі людей, які намагаються втекти від вашого "русского мира".

Це ви мовчали тоді, коли потрібно було говорити і діяти. Коли Путін, чиє друге ім'я зараз - Антихрист, прийшов до влади. Ви мовчали. Коли Росія вторглась у Грузію - ви також переважно мовчали. Потім, коли Росія забрала у нас Крим, вкрала, багато з вас пишались цим в душі. А потім вісім років, коли ваша країна розв'язала жахливу війну у нас на Донбасі, вам не вистачило сміливості протестувати проти цього", - наголосив він.

Також читайте: Вакарчук поцінував воєнний гумор одеситів. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Не треба витрачати час на дурниці.
Кількість гарних росіян на сьогоднішній день, складає 19 000 одиниць.
Це згідно статистики Міністерства оборони.
Решта кацапів, або самі прийшли вбивати нас, або заоохочують іншіх це робити, або надають накази це робити, або роблять вигляд що нічого такого взагалі нема.
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08.04.2022 20:32
+21
Нема "хароших рузьких"
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08.04.2022 20:28
+16
Біля 80% кацапів підтримує Пуйла. Навіть якщо Пуйло сдохне, то на його місце цих 80% вибере подібного.
Тут навіть не Пуйло винен в цьому всьому, а кацапи . Так що в інтересах України і багатьох інших країн - це розвал Кацапстану.
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08.04.2022 20:32
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Нема "хароших рузьких"
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08.04.2022 20:28 Відповісти
+100000000% Якщо і є, то їх одиниці.
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08.04.2022 20:33 Відповісти
І одиниці то ті, хто вважає себе етнічним українцем.
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08.04.2022 21:03 Відповісти
харошиє русскіє - це мікроскопічні крапельки кришталево чистої води у купі гівна. І щоб пересвідчитись, що там ті крапельки є, вам цю купу гівна доведеться з'їсти...
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08.04.2022 20:45 Відповісти
Є - це мертві рускіє
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08.04.2022 22:31 Відповісти
Ну надо сказать молчали не все... Журналист в РФ самая опасная профессия, там их сотни убили...
Многие бежали заграницу... Ну, а те кто остались, либо пропагандоны либо... пытались усидеть на трех стульях сразу...
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08.04.2022 20:28 Відповісти
Славко завжди був дивним, мало зрозумілим і непослідовним- тому і з "Голосом" так вийшло.
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08.04.2022 20:30 Відповісти
Вакарчук мне напомнил персонаж из голивудского фильма,там где невеста всегда бежала из своей очередной свадьбы😁
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08.04.2022 20:39 Відповісти
А у чому винуватити Вакарчука з "Голосом" -?
Тим що він не авторитарний керівник політичної партії
Так - купка депутатів пройшла у ВР під прапором "Голосу" 👍🖖
Але після цого - партія не стала одностайною політичною силою - одні депутати голосували за одне , інші за друге (говорили , що їх просто перекуповували ) ... + срач , а пізніше зміни у керівництві партії "Голос"
Славко на усе це подивився , плюнув і вийшов - і правильно зробив !!!

Його є і так за що любити та поважати !!!
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09.04.2022 00:50 Відповісти
Вакарчук, слушай песни "Байрактар", "Ой у лузи червона калина" )))
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08.04.2022 20:31 Відповісти
Червону калину без підкацапників
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08.04.2022 20:43 Відповісти
Не треба витрачати час на дурниці.
Кількість гарних росіян на сьогоднішній день, складає 19 000 одиниць.
Це згідно статистики Міністерства оборони.
Решта кацапів, або самі прийшли вбивати нас, або заоохочують іншіх це робити, або надають накази це робити, або роблять вигляд що нічого такого взагалі нема.
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08.04.2022 20:32 Відповісти
👍👍👍
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08.04.2022 20:35 Відповісти
Біля 80% кацапів підтримує Пуйла. Навіть якщо Пуйло сдохне, то на його місце цих 80% вибере подібного.
Тут навіть не Пуйло винен в цьому всьому, а кацапи . Так що в інтересах України і багатьох інших країн - це розвал Кацапстану.
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08.04.2022 20:32 Відповісти
Беларускі Гаюн начинает публиковать данные солдат-мародёров ВС РФ, (https://telegra.ph/file/c024170387734cc30d5e3.png) которые причастны к преступлениям на территории Украины

Напомним, вчера проект «Беларускі Гаюн (http://t.me/Hajun_BY)» опубликовал (https://youtu.be/6vyY4rnJ7lA) 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародёры отправляют краденные у украинцев вещи.

Благодаря неравнодушным людям мы получили внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.

Нам известно, что основная масса из них из Рубцовска (Алтайский край), также есть из: Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).

Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн вещей, среди которых значительная часть - краденные.

Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.

▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515

▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731

▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

Просим передать данную информацию СБУ. А мы продолжаем собирать, проверять и публиковать данные военных преступников.
https://t.me/mill_criminals_ru/1167
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08.04.2022 20:32 Відповісти
Вакарчук,это розовый пони.
😁😁Це ,не твоя вiйна!
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08.04.2022 20:34 Відповісти
Вакарчук стільки людей наїбав (два рази, нагадую) що до самої смерті повинен гріхи спокутувати! Гівно псевдопатріотичне...
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08.04.2022 20:39 Відповісти
Не все молчали. Невзоров например не молчал. Он все время поливает путина и говорил, что пуйло идиот и Крым не нужно было трогать. Что за геноцид в Буче путину придётся ответить. И уже несколько лет заканчивает все свои видео - слава Украине. Но он не оппозиционный, он сам по себе.
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08.04.2022 20:34 Відповісти
Якщо зі 140 мільйонної країни, вийти в знак протесту проти злочинних дій режиму вийшло декілька тисяч чоловік, чи можна сказати що не всі кацапи підтримують дії кремля та мовчать?
Це цифра в межах статистичної похибки!
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08.04.2022 20:44 Відповісти
Поинтересуйтесь прошлым этого Невзорова - это Гиркин, только хуже, в плане пропаганды. На его руках крови больше, просто на старость он переобулся...
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08.04.2022 20:46 Відповісти
Он давно переобулся. Люди ошибаются. Так бывает. Но он стал на правильную сторону. И это случилось не вчера.
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08.04.2022 20:59 Відповісти
сейчас ссут
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08.04.2022 20:36 Відповісти
Йшов би ти, Вакарчуку, на фронт. Пиз.иш і блеєш як шмаркатий баран.
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08.04.2022 20:36 Відповісти
І що він там буде робити? З нього так більше користі.
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08.04.2022 20:41 Відповісти
Він збирає кошти бійцям, реально допомагає людям.
Я не поважаю його як політика, але він як волонтер зробив багато.
І думаю, більше за вас.
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08.04.2022 20:47 Відповісти
Святослав ! Даремно просити свиней бути чистішим , бруд з ними на завжди , хороших руських не буває
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08.04.2022 20:37 Відповісти
Он только сейчас узнал?
Раньше концерты давал на рашке, развлекал. И на белорашке тоже.
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08.04.2022 21:19 Відповісти
Та зачем это несешь - это же "не твоя війна", ты же топил Пороха (который создавал ЗСУ), а потом отработал партию "голос" (думаешь мы забыли) и здрыснул... А теперь он не забудет и не простит... К зеркалу подойди, посмотри и подумай...
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08.04.2022 20:41 Відповісти
ПОГОДЖУЮСЬ НА ВСІ 100%
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08.04.2022 20:59 Відповісти
Найстрашніше те, що більшість вважає, що співати таким голосом нормально...
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08.04.2022 20:48 Відповісти
Там і з римою не все гаразд. Ще й вічне оспівування нерозділеного кохання до якоїсь баби...
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08.04.2022 22:35 Відповісти
Слава, марно час витрачяєшь - твоє звернення до нелюдей.
коли до нас до всіх дійде - не "прекратіть", а "знищіти"?
от тоді можна переходити у наступ і вільнити Україну.
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08.04.2022 20:48 Відповісти
Лучше пой а не пи*ди, ты уже , ***, будучи депутатом своей негативной политикой обосрал себя на долгие годы, падальЙ!!!!!!!!!!!!!
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08.04.2022 20:52 Відповісти
Забув, як в Мінськ на виступ з засідання ВР втік.
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08.04.2022 20:54 Відповісти
Вакарчук - повія. Залишається тільки заспівати "Це не твоя війна"
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08.04.2022 20:57 Відповісти
"опозіційний" журналюга на кацапщині, то персонаж надуманий.
вони з неопозіційними з однієї кримлівської ладоні клюють...
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08.04.2022 20:58 Відповісти
ЗАПАМЯТАТИ ВСІМ УКРАЇНЦЯМ НАЗАВЖДИ !!!
Там де починається українське питання, там закінчується россійкий ліберал, правдооуб, журналіст та інші високоморальні, високодухлвні та високоєрудовані *******.
Вони *******, що ми один нарід, але насправді ми для них зовсім чужі, вони не хочуть нас розуміти і не збираються.
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08.04.2022 21:00 Відповісти
гідно, згоден.
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08.04.2022 21:06 Відповісти
А коли вакарчук виспівував "Не твоя війна", що він хотів донести до українців? Що він мав на увазі?
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08.04.2022 21:07 Відповісти
Что он говно украинской нации.
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08.04.2022 21:11 Відповісти
Сява, ты сейчас такой патриотичный, аж тошнит. А помниться в 2019 ты, гнида хрипатая, у проукраинской партии голоса оттягивал, мразь продажная обисравшаяся без бою.
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08.04.2022 21:10 Відповісти
Хороший він хлоп, але на війні таких посад нема. Не його війна, хай буде прощений. ПНХ!
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08.04.2022 22:31 Відповісти
 
 