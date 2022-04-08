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"Ой у лузі червона калина": Pink Floyd возз'єдналися вперше за 30 років і записали трек з Хливнюком на підтримку України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Учасники легендарного британського рок-гурту Pink Floyd возз'єдналися вперше майже за 30 років, щоби записати пісню на підтримку України з музикантом Андрієм Хливнюком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.

Читайте також: Pink Floyd уперше за 30 років випустив нову пісню. У треку на підтримку України використали вокал Хливнюка. ВIДЕО

Девід Гілмор і Нік Мейсон, два незмінні учасники гурту, які грали в її складі на піку популярності, об'єднали зусилля з композитором, сценаристом і режисером Нітіном Соуні та бас-гітаристом Гаєм Праттом, записавши пісню Hey Hey Rise Up!

Музиканти використали вокал українського виконавця, учасника гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка з опублікованого в інстаграмі кліпу, де він виконує на Софійській площі в Києві пісню "Ой у лузі червона калина".

Пісня "Ой у лузі червона калина" набула нової популярності на тлі війни Росії проти України - і зокрема після того, як лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заспівав її на Софіївській площі. Пісня є гімном українських Січових стрільців і відома у декількох варіантах.

Останній рядок із цієї пісні і дав назву новому треку Pink Floyd.

Це перший запис гурту після альбому 1994 року The Division Bell. За словами Гілмора, у якого невістка - українка, виступ Хливнюка в Києві був настільки потужним, що це спонукало його написати власну музику.

Довгі роки Гілмор завзято чинив опір умовлянням Мейсона і Роджера Уотерса, двох учасників (крім Сіда Баррета) початкового складу групи, відродити Pink Floyd. Але вторгнення Росії в Україну змусило його змінити рішення.

"Ми, як і багато інших людей, відчули лють та розчарування від цього огидного акту, коли одна з найсильніших держав світу вторглася в незалежну, мирну, демократичну країну і вбиває її населення", - заявив Гілмор.

Коли Гілмор востаннє спілкувався з Хливнюком, який є бійцем ТРО, український музикант сказав, "що у нього був найпекельніший день, який тільки можна собі уявити, він збирав з вулиць тіла українців, українських дітей".

"Знаєте, наші проблеми виглядають такими жалюгідними і дрібними в контексті того, що відбувається там", - сказав Девід Гілмор The Guardian.

Утім, він надіслав своєму українському колезі пісню і "зрадів та відчув полегшення, що вона йому сподобалася".

Андрій Хливнюк відповів йому у повідомленні: "Дякую, це чудово. Одного дня ми зіграємо разом, а потім я пригощу вас гарним стаутом". Гілмор погодився.

11 березня на офіційному сайті Гілмора з'явилося повідомлення, в якому він разом з усім світом різко засудив вторгнення Росії в Україну, і заявив, що всі записи Pink Floyd починаючи з 1987 року і всі сольні записи Девіда Гілмора з цього дня видаляються з цифрових платформ Росії та Білорусі.

"Я сподіваюся, що пісня отримає широку підтримку, і про неї дізнаються в усьому світі, - сказав Гілмор. - Ми хочемо зібрати кошти для благодійних організацій та підняти дух людей. Ми хочемо висловити підтримку Україні і таким чином показати, що з точки зору всього світу супердержава не має права вторгатися до незалежної демократичної країни, якою стала Україна".

Автором відео для нової пісні став режисер та сценарист Мет Уайткросс, а на обкладинці синглу зображена національна квітка України, соняшник, роботи кубинського художника Йосана Леона.

Ой у лузі червона калина: Pink Floyd воззєдналися вперше за 30 років і записали трек з Хливнюком на підтримку України 01
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Топ коментарі
+44
Спасибо. Одна из моих - самых любимых групп!
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08.04.2022 21:52
+30
The Division Bell.

Кожен удар цього дзвону все більше й більше розширює прірву між Україною та мордором. Всі маски скинуто, бензоколонка показала своє справжнє нутро.

Подяка Pink Floyd за пісню і за відео.
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08.04.2022 21:56
+28
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08.04.2022 21:58
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Спасибо. Одна из моих - самых любимых групп!
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08.04.2022 21:52 Відповісти
А похоронну для Росії пишуть?
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08.04.2022 21:53 Відповісти
Жирик отправился к кабзону с текстом новой песни. Концерт, состоится на "том свете." Всем кацапам присутствовать обязательно.
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08.04.2022 21:57 Відповісти
А замість свічок - чорнобильські орки-дарвіністи. Красиво
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08.04.2022 22:02 Відповісти
ЗСУ затвердять, святий Петро погодить і відразу ...
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08.04.2022 22:12 Відповісти
ЗСУ напишуть, там найкращі композитори
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08.04.2022 21:58 Відповісти
Так себе трек.Лучше бы записали его в паре с Зоряной Коновалець или с Eileen .Хлывнюк всё таки рэпер ,а не певец
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08.04.2022 21:55 Відповісти
Ви ще повчіть Ґілмора на гітарі грати
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08.04.2022 21:59 Відповісти
Мне песня в исполнении Хлывнюка не нравится .Та же Eileen её во сто крат лучше бы исполнила под их гитары
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08.04.2022 22:02 Відповісти
Але Ґілмор обрав саме її. Мабуть причиною був символізм: Хливнюк-співак-боєць_тероборни.
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08.04.2022 22:05 Відповісти
Возможно
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08.04.2022 22:10 Відповісти
ну вона і без них дуже гарно співає, а тут зовсім інше.
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08.04.2022 22:20 Відповісти
так и Pink Floyd не попса... )))
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08.04.2022 22:06 Відповісти
Подоляку не сподобалось?
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08.04.2022 22:06 Відповісти
Обалдеть "Так себе трек"(с)

На эту минуту 237 тыс "лайков"

С кем в"паре" записали - у каждого свое. Важен не только певец- не певец.

Это "Флойды" . И это мировой резонанс. И ЭТО важно
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08.04.2022 22:08 Відповісти
Я не точно выразился .К Пинк Флойд претензий нет .Для вокала можно было бы выбрать певца ,а не рэпера .Всётаки это в первую очередь песня ,причём старая ,а не стихи для рэпа и в исполнении Зоряны или Eileen она звучит офигительно
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08.04.2022 22:14 Відповісти
виконання Eileen найшов досить швидко, а от у виконанні Зоряни відомо мабуть тільки Вам. Співають дівчата непогано. Але не в стилі Пінк Флойд.
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08.04.2022 22:52 Відповісти
Eileen блеет как овечка - что там тебе "звучит офигительно"?
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09.04.2022 02:04 Відповісти
Пісня чоловіча - козака-вершника, воїна. І виконання пісні саме Хливнюком надихнуло Гілмора на написання власної музики. Гілмор писав виключно під цього виконавця. Але завжди знайдуться "експерти" для надання цінних порад маестрові.
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09.04.2022 03:49 Відповісти
неточно
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09.04.2022 10:20 Відповісти
Нє пєвєц?
А хто ще так заспіває як він ?
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08.04.2022 22:11 Відповісти
Я же выше написал кто .В их исполнении эта песня звучит лучше
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08.04.2022 22:16 Відповісти
Це лише ваша думка

.
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08.04.2022 22:18 Відповісти
Він і гарно заспівав а капела. І не в трагічному стилі. Тому люди підхопили.
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08.04.2022 22:20 Відповісти
Чесно ,так себе его акапелла (моё личное мнение)
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08.04.2022 22:30 Відповісти
дивись комент низще, сьогодніший вилуплений саратов....
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08.04.2022 22:33 Відповісти
срися далі, **********
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08.04.2022 22:29 Відповісти
The Division Bell.

Кожен удар цього дзвону все більше й більше розширює прірву між Україною та мордором. Всі маски скинуто, бензоколонка показала своє справжнє нутро.

Подяка Pink Floyd за пісню і за відео.
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08.04.2022 21:56 Відповісти
Гнійник дуже довго лікували травками та муравками без хірургічного втручання. Він розрізся у гангрену і тепер тільки ампутація ...
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08.04.2022 22:15 Відповісти
Добре що нам дають скальпель, але різати вже приходиться по живому, людей дуже жалко (Р.с. окри нелюди, їх не жалко.)
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08.04.2022 22:17 Відповісти
Орки.
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08.04.2022 23:22 Відповісти
В странное время мы живем. Pink Floyd делает каверы на Boombox.
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08.04.2022 21:57 Відповісти
Это не кавер , а совместная работа ...
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08.04.2022 22:25 Відповісти
Кацапоту рветь серной кислотой.
Пинк Флойд исполняет гимн УПА.
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08.04.2022 21:58 Відповісти
Українських Січових Стрільців (WWI, > Визвольні змагання)
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08.04.2022 22:00 Відповісти
там глядишь и леди Гага споет лента за лентой алехандро подавай. А Бритни Спирс заспивае Батько наш Бандера с припевом Байрактар
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08.04.2022 22:27 Відповісти
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08.04.2022 21:58 Відповісти
Таранний бій Артема Абрамовича і його екіпажу... Пам'ятаймо.
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08.04.2022 22:14 Відповісти
там вроде автомат заряжания заклинил. эх. пехоте бы тогда NLAW. Но нельзя вернуться в прошлое, нужно убивать кацапов сейчас
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08.04.2022 22:32 Відповісти
Дуже символічно, 2 радянських танки, але один іхтамнєт, а другий захищає свою землю і свою родину під своїм прапором ...
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08.04.2022 22:19 Відповісти
Це світлина? Чи картина (живопис)?
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09.04.2022 03:53 Відповісти
це картина...
робота словацького художника Радо Явора і створено її на основі реальної історії.
Командир танку, українець Артем Абрамович, пішов на таран російського Т-72.
Це рішення коштувало йому життя, але допомогло врятувати АТОвців, які відступали.
Посмертно Артем був нагороджений орденом Героя України.
Автор назвав каритну "Соняхи"...
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09.04.2022 08:52 Відповісти
Во истину старички зажигают.

Это исполнение войдёт в лучшие композиции Флойда

Для Флойда свобода не пустой звук .
Чего одна "Стена" стоит
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08.04.2022 22:07 Відповісти
Да. И обратная сторона луны мне тоже нравится.
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08.04.2022 22:15 Відповісти
Скачав ютюб, витягнув мп3, завтра поповнить аудіоколекцію в авто.
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08.04.2022 22:21 Відповісти
А мені ще ця ну дуже до вподоби...
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08.04.2022 23:37 Відповісти
воистину
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09.04.2022 10:23 Відповісти
Хливнюк заспівав шедеврально.
Нічого не скажеш.
Поки інші пєвічки і пєвуни римсали в інстаграмах.
Вжарив упівську пісню.
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08.04.2022 22:10 Відповісти
Ну не совсем ВОЗЪЕДНАЛЫСЯ, их лидер Уотерс сошел с ума и стал жертвой кремлевской пропаганды, но соло Гилмора на гитаре это что-что!
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08.04.2022 22:11 Відповісти
если не ошибаюсь, но последний раз четверка собиралась на одном концерте, аж в 2005 году. к сожалению, в своем "золотом составе" им уже не собраться, так как клавишник Ричард Райт умер в 2008 году от онкологии
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08.04.2022 22:19 Відповісти
*****, імпровіз в стилі аля блюз старих пердунів на трьох аккордах, не робіть з цього шоу, богом благаю!
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08.04.2022 22:18 Відповісти
У цього "імпровізу" всього за добу 3,5 млн. переглядів на Ютюбі...
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08.04.2022 22:52 Відповісти
Йолопе ти й так не вміеш!
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08.04.2022 23:51 Відповісти
Шедеврально👍
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08.04.2022 22:22 Відповісти
і так, трек гавно, в оригіналі Хливнюка це звучить жорстоко! а тут соплі і конвульції старих пердунів!
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08.04.2022 22:23 Відповісти
Закрий хавало бот...
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08.04.2022 23:52 Відповісти
кстати, первоначальный состав в 1965 году состоял из Баретта, Мейсон, Райта и Уотерса. Гилмор присоединился только в 1967 году на замену подсевшему на наркоту Баррету.
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08.04.2022 22:24 Відповісти
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08.04.2022 22:25 Відповісти
Pink Floyd, самая любимая рок группа, восхищаюсь вами с самого детства и до сих пор! Горжусь вами! И сейчас вы нас поддерживаете, не то что некоторые "украинцы", за карбованец запросто и мать продают, веселят не то что людей и даже не животных, а свинособак лишнехромосомных!
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08.04.2022 22:38 Відповісти
Pink Floyd - Hey Hey Rise Up
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08.04.2022 22:38 Відповісти
в пісні є ще десь 4 куплети. Треба було заспівати хоч 2 , а не весь час 1-й. А так то респект звичайно. Найулюбленіша група Пінк Флойд.
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08.04.2022 22:46 Відповісти
Сьогодні ще Bon Jovi присвятили виступ Україні і з привітанням "Слава Україні". А перед тим Scorpions - ще й спеціально слова Wind of Change змінили - викинули москву, додали Україну. До того підтримку нам висловили Metallica, Bring me the Horizon і 30 Seconds to Mars... Рокери шарять, це вам не газманови з халєріями!
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08.04.2022 22:58 Відповісти
Велика подяка!
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09.04.2022 03:56 Відповісти
Почув через 10 хвилин після публікації на ютубі, а мурашки по спині досі бігають! Це шедевр на віки!
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09.04.2022 15:08 Відповісти
Вот хорошее исполнение: https://www.youtube.com/watch?v=DDcJLCSPIIE
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27.06.2022 07:48 Відповісти
 
 