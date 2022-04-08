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"Движок в одну сторону, башня в другую": Танкіст ЗСУ під Сєверодонецьком знищив 2 танки та 3 БМП російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники під Сєверодонецьком знищили два танки російських окупантів, а також три ворожих БМП.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Під Сєверодонецьком був у них (окупантів. - Ред.) опорник. Два танки, 64-ка та 72-ка. Ми їх атакували, бо вони трішки далеко залізли. Була контратака.  Вискочили ми по дорозі, як їхали, 64-ка стояла збоку, прикрита гіллям. Навдіник дав йому осколковим в лоба. 64-ка одразу вийшла з ходу. ... Трішки бехи (БМП) поковиряли. Двигну в один бік, башня - в інший. ...

Потім Т-72 від нас тікав. Дуже швидко залетіли до них. Затупив їхній екіпаж. З 72-кою довго перестрілювались. Три осколкових в лоба вони пережили. Теж згоріли", - розповів військовий.

Всього, за його словами, знищено три БМП російських окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боротьба за Донбас та Причорномор'я: незабаром новий бій, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+71
Який молодець
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08.04.2022 22:24
+51
Обычный Украинский паренёк.
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08.04.2022 22:25
+48
Орки не могут нащупать слабый участок. Мыкаются, несут потери, а на прорыв идти надо, 9 мая на носу. Их держит киевский синдром. Ну что ж, будет вам и донбасский синдром, те отвоевались, и вас туда же.
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08.04.2022 22:28
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Який молодець
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08.04.2022 22:24 Відповісти
Наша гордость, наши защитники и наша надежда.
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08.04.2022 23:21 Відповісти
кумулятивних не було? били осколковими?
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08.04.2022 22:24 Відповісти
Що було тим і били.......Осколковий по башні зносе трімплекса, приціли динамічний захист, кулемети 7,62 і 12,7...
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08.04.2022 22:38 Відповісти
В ближньому бою кумулятивні не йдуть. Може били тим, що в конвеєрі ближче до лінії заряджання було. Лупанути осколком, щоб не дати оговтатись, чи чекати поки конвеєр "лома" або кумулятивного "підвезе" - ворожий може швидше підлетіти. Нам після їхнього бою та ще на дивані легко аналізувати.
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08.04.2022 23:57 Відповісти
Якщо стоять комплекси динамічного захисту, напевно краще бити обпс. Але чи є вони у достатній кількості? Хлопці просто молодці. Наваляли фугасними, як бідним в торбу))) Слава Украінскій Армії!
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09.04.2022 07:14 Відповісти
Обычный Украинский паренёк.
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08.04.2022 22:25 Відповісти
Простий звичайний бог війни
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08.04.2022 23:04 Відповісти
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08.04.2022 22:26 Відповісти
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08.04.2022 22:35 Відповісти
Орки не могут нащупать слабый участок. Мыкаются, несут потери, а на прорыв идти надо, 9 мая на носу. Их держит киевский синдром. Ну что ж, будет вам и донбасский синдром, те отвоевались, и вас туда же.
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08.04.2022 22:28 Відповісти
Пацик явно з Оболоні.
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08.04.2022 22:30 Відповісти
Та у нас в Полтавской таких много
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08.04.2022 22:37 Відповісти
Не спорю. Но говор явно не полтавский.
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08.04.2022 22:41 Відповісти
Та то ты в Глобино не был
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08.04.2022 23:06 Відповісти
Нет, он из Одесской области. Он наш.
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08.04.2022 23:23 Відповісти
Він НАШ по-любому !!!
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09.04.2022 00:00 Відповісти
Просто красавчик.
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08.04.2022 22:32 Відповісти
странная форма
синеватая, когда посреди местности все серое
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08.04.2022 22:33 Відповісти
Танкісту не дуже принципово, якого кольору форма.
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08.04.2022 22:43 Відповісти
Я також дивувався коли побачив на вулиці солдатів в таких курточках, а потім пояснили, що це "ведмедики" тобто танкісти .
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08.04.2022 22:49 Відповісти
Не завадило б відео самого процесу. Смерть ворогам! Слава Україні!
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08.04.2022 22:34 Відповісти
Что тебе мешает? Едь и снимай
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08.04.2022 22:44 Відповісти
давай Васек, на танк с камерой!!!! Памперс не забудь и без видео не возвращайся!
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08.04.2022 23:08 Відповісти
Один памперс и вернется. ))
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09.04.2022 01:18 Відповісти
2 танка и 3 БМП - это полный комплект на героя Украины.
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08.04.2022 22:36 Відповісти
Рагнар Лодброк
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08.04.2022 22:37 Відповісти
хлопець справжний вайкинг
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08.04.2022 23:08 Відповісти
Слушал, плакал....

Дай Бог Вам Парни!!!!
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08.04.2022 23:06 Відповісти
Плакать не надо. Нужно убивать оккупантов
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08.04.2022 23:58 Відповісти
Двигну в один бік, башня - в інший.
Лапти в третий, балалайка в четвёртый.
По всем сторонам света !!!
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08.04.2022 23:08 Відповісти
Розповідає так немов не про бій де смерть поряд, а про похід в кафе. Оце еліта України а не Юлі, віті, Юрченки і інші, яких світлої пам'яті Кузьма називав 'пиз ота'
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08.04.2022 23:13 Відповісти
Молодец, в таком же духе и дальше продолжай, удачи и успеха. Только не забывай себя беречь, пусть Бог будет в помощь!
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08.04.2022 23:20 Відповісти
Це справжній воїн.
А вот у Львівській тер.обороні в тилу ховаються здорові пацани, що бояться бути на фронті. Жодного пострілу за всю війну не зробили львівські тер.обороновці.
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08.04.2022 23:25 Відповісти
Може й добре. Було б геть кепсько, якби лвівській теробороні воювати прийшлось. Завдяки ось цим хлопцям з ВСУ і чернігівській, сумській, миколаївській, херсонській, київській, запорізькій теробороні орки до Львова (і не тільки) не дійшли. Вибачте, якщо когось забув згадати.
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09.04.2022 00:04 Відповісти
Агнешка, не переживайте, ще усі повоюємо. Тільки півтора місяця війни. Так що бережіть чоловіків, як каже доктор Комаровський
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09.04.2022 07:19 Відповісти
Слава нашим героям !
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08.04.2022 23:30 Відповісти
Бережи , Боже , наших воїнів і Україну ! Захисти і укрий своїм покровом!
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08.04.2022 23:54 Відповісти
А народжують люсю.
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09.04.2022 07:00 Відповісти
Т64... Цьому хлопцю хоча б "Оплот", мовчу вже про Челенджер 2, Абрамс та інші ******* західні машини. Який у хлопця вогонь у очах! Кацапи хоч розуміють, що розбудили? Бритти зрозуміли.
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09.04.2022 07:30 Відповісти
 
 