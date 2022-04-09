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Зеленський подякував за допомогу прем'єру Словаччини Геґеру. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в телеграмі Зеленського.
"Словаччина підтримує Україну не лише словами, а й реальними кроками. Вдячний Прем'єр-міністру Едуарду Геґеру і всьому словацькому народу за необхідну військову допомогу, а також теплий прийом наших людей", - зазначається у повідомленні.
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недолуге гi....
Дякуемо Хегеру і Чапутовой