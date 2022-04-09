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Зеленський подякував за допомогу прем'єру Словаччини Геґеру. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в телеграмі Зеленського.

"Словаччина підтримує Україну не лише словами, а й реальними кроками. Вдячний Прем'єр-міністру Едуарду Геґеру і всьому словацькому народу за необхідну військову допомогу, а також теплий прийом наших людей", - зазначається у повідомленні.

Автор: Роман Свиридович
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Не треба слів! Подаруй йому єрмака або татарова...
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08.04.2022 22:53 Відповісти
Яка чемна в нас повія -- з німецьких фільмів... -- все їй за спасибо... щиро дякує!
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08.04.2022 22:55 Відповісти
дякувало, дороги знімай, мости розбудовуй - по ним зара кацапня пре.
недолуге гi....
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08.04.2022 22:56 Відповісти
Спасибо, Братья!!!!!!
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08.04.2022 23:01 Відповісти
Спасибо!, там целый комплекс!
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08.04.2022 23:08 Відповісти
За С300 треба Словаччіни бути вдячними - це поступок політіков , бо були і ярі противникі , які фінансуються хремлем
Дякуемо Хегеру і Чапутовой
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08.04.2022 23:12 Відповісти
 
 