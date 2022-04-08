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ЗСУ за допомогою Javelin знищують техніку російських окупантів та евакуюють поранених побратимів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники показали, як застосовують ПТРК Javelin проти російських окупантів.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+52 Койот Восточноукраинский
показати весь коментар08.04.2022 23:01
+51 Ratibor Swet
показати весь коментар08.04.2022 23:03
+51 Чайка Київ
показати весь коментар08.04.2022 23:06
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Будь ласка, зачекайте...
Я так понял, что танки отменяются... -- по крайней мере в Европе -- очень не эффективное оружие.
Ну, посмтрим, что после Войны будет?
По крайней мере, у Запада есть, чем воевать, полюбэ...
Мы с Совком воюем. Подобное подобным лечить надо.
У нас всё на коротких дистанциях...
Впрочем -- я про чужую аналитику рассказывал.
Моё мнение несколько другое: Украинский менталитет, называется...*)