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ЗСУ за допомогою Javelin знищують техніку російських окупантів та евакуюють поранених побратимів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники показали, як застосовують ПТРК Javelin проти російських окупантів.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Пишут, что это Т-90 красочно поучаствовал в конкурсе на метание башни на дальность.
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08.04.2022 23:01
+51
Немцы пишут, что опыт войны в Украине, почти полностью отменяет всю тактику и стратегию войны, к которой все готовились, но оказались не готовыми.
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08.04.2022 23:03
+51
Наші котики. Бережи вас Господь.
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08.04.2022 23:06
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Пишут, что это Т-90 красочно поучаствовал в конкурсе на метание башни на дальность.
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08.04.2022 23:01 Відповісти
Будьте всі живі і здорові!
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08.04.2022 23:02 Відповісти
Немцы пишут, что опыт войны в Украине, почти полностью отменяет всю тактику и стратегию войны, к которой все готовились, но оказались не готовыми.
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08.04.2022 23:03 Відповісти
Що є ще одним підтвердженням того, що розніжені європейці ***** не розуміються на орках.
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08.04.2022 23:12 Відповісти
Наші котики. Бережи вас Господь.
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08.04.2022 23:06 Відповісти
Ещё упор делается, не на армию, а на народное сопротивление.
Я так понял, что танки отменяются... -- по крайней мере в Европе -- очень не эффективное оружие.
Ну, посмтрим, что после Войны будет?
По крайней мере, у Запада есть, чем воевать, полюбэ...
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08.04.2022 23:07 Відповісти
Звісно не ефективне особливо якщо це кацапське іржаве, гниле корито командиром якого назначають учорашнього ветеринара, котрий не знає навіть імен мех. водія і навідника...Можливо помиляюсь, але якби танки були не ефективною зброєю то Україна їх би не просила у інших країн.
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08.04.2022 23:44 Відповісти
Не думаю, что Украине нужны современные танки.
Мы с Совком воюем. Подобное подобным лечить надо.
У нас всё на коротких дистанциях...
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09.04.2022 00:00 Відповісти
Он просто человек хороший)))
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09.04.2022 06:46 Відповісти
Абрамси в Іраку з вами не погодяться
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08.04.2022 23:49 Відповісти
Арабэния не Европа.
Впрочем -- я про чужую аналитику рассказывал.
Моё мнение несколько другое: Украинский менталитет, называется...*)
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08.04.2022 23:55 Відповісти
Рель"єф і видимість.
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09.04.2022 08:36 Відповісти
Танки неефективні тільки якшо їх використовувати як довбойоби рашисти, коли по дорогам без будь-якого прикриття їдуть колони а у твого противника купа птрк на будь-який смак: стугни, джавеліни, нлави
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09.04.2022 00:05 Відповісти
Ну почему? В Ираке их расстреляли в укрытиях... ...нихто и пукнуть не успел.
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09.04.2022 00:45 Відповісти
дохлым рюским крепкава здаровья
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08.04.2022 23:07 Відповісти
А бєзногім -- "поскорєє встать на ногі" (с).
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08.04.2022 23:48 Відповісти
.
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08.04.2022 23:08 Відповісти
https://youtu.be/1keQqIMtoVc
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08.04.2022 23:13 Відповісти
Героям Слава!!!
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08.04.2022 23:17 Відповісти
там наш воїн залишився чи як
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08.04.2022 23:24 Відповісти
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08.04.2022 23:43 Відповісти
Які киці красиві..
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08.04.2022 23:57 Відповісти
За Каховку, ****!!!
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08.04.2022 23:50 Відповісти
The way our military fights is an exemplary for the entire world. Clever, wise and smart approach is at display.
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09.04.2022 04:19 Відповісти
 
 