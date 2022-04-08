УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6739 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
2 514 10
війна (56913) Зеленський (17531)

Ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто й що робив, хто і які накази віддавав. Звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: "Я повністю переконана, що Україна переможе у цій війні", - фон дер Ляєн

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
дивитися його у мене немає сил - маякніть якщо скаже що-небудь про травневі шашлики, Велике Будівництво, та інвесторів.
показати весь коментар
08.04.2022 23:09
+7
.
показати весь коментар
08.04.2022 23:13
+4
Пустые слова. Это геноцид украинской нации. Такими вот ударами они заставляют украинцев в страхе покидать свои исконные земли и бежать, бежать, бежать... Нужно ударить по тому же Донецку, так, и ещё с большей силой во сто крат, чтобы кацапьё обосралось и несло свои ноги в сторону россии. Вспомните тирана сталина, он и его изверги выживали украинцев с их земель в Луганской и Донецкой областях, да и по всей Украине голодоморами и репрессиями, а потом в их ещё не остывшие дома в Донецкой и Луганской областях переселялись кацапьё из раши. Нужно ударить по Донецку точкой У и не раз ! Там нету украинцев ! Там остался один кацапский скот !
показати весь коментар
08.04.2022 23:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дивитися його у мене немає сил - маякніть якщо скаже що-небудь про травневі шашлики, Велике Будівництво, та інвесторів.
показати весь коментар
08.04.2022 23:09 Відповісти
Если нет сил смотреть на президента Украина - ****** головой об угол может мозги на место станут если они утеря ест
показати весь коментар
09.04.2022 00:20 Відповісти
Це чмо не президент і ніколи ним не стане(((( це співучасник геноциду українців і руйнування України!
показати весь коментар
09.04.2022 00:34 Відповісти
.
показати весь коментар
08.04.2022 23:13 Відповісти
Пустые слова. Это геноцид украинской нации. Такими вот ударами они заставляют украинцев в страхе покидать свои исконные земли и бежать, бежать, бежать... Нужно ударить по тому же Донецку, так, и ещё с большей силой во сто крат, чтобы кацапьё обосралось и несло свои ноги в сторону россии. Вспомните тирана сталина, он и его изверги выживали украинцев с их земель в Луганской и Донецкой областях, да и по всей Украине голодоморами и репрессиями, а потом в их ещё не остывшие дома в Донецкой и Луганской областях переселялись кацапьё из раши. Нужно ударить по Донецку точкой У и не раз ! Там нету украинцев ! Там остался один кацапский скот !
показати весь коментар
08.04.2022 23:18 Відповісти
Ракетний удар по Краматорську нічого не нагадує?!
Як там результати розслідування збиття російським БУКом малазійського MH-17?!
Завершилося?! Суд визнав винних і оголосив вирок?!
8 років скоро буде!
Непокаране зло породжує ще більше зло.
Вся надія на ЗСУ, український народ і Господа Бога.
показати весь коментар
08.04.2022 23:25 Відповісти
Серед наших хлопців є ще одна втрата...

У боях за Маріуполь загинув ветеран АТО та співзасновник "Pizza Veterano" Рафаель Агаєв.
Він обороняв Україну від окупантів з 2014 року, повідомив керівник Pizza Veterano та друг героя Леонід Остальцев у Facebook.



Агаєв загинув у Маріуполі, виконуючи бойові завданні з оборони міста в складі свого підрозділу морської піхоти України.
показати весь коментар
08.04.2022 23:26 Відповісти
Боюсь, щоб це не було як з ковідом, коли людей жахали сотні померлих, а потів всі вже неважали на сотні тисяч
показати весь коментар
08.04.2022 23:36 Відповісти
Як же ти, Президент України Зелкнський, притягнеш всіх винних до вдповідальності, якщо ти готуєш підписати з ними мирний договір?!
Ти сам, чи найближче твоє оточення ведете переговори і публічно озвучуєте позицію, яка дозволяє російському злочинному режиму його ідеологам, адміністраторам і виконавцям уникнути відповідальності!?
Росія має звільнити територію України станом на дату 20 лютого 2014 року!
показати весь коментар
09.04.2022 00:27 Відповісти
 
 