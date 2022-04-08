Ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, - Зеленський. ВIДЕО

Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто й що робив, хто і які накази віддавав. Звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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