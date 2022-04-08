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Міноборони Словацької Республіки показало процес передачі ЗРК С-300 Україні. ВIДЕО

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Міністерство Словацької Республіки показало процес передачі Зенітно-ракетного комплексу С-300 Україні.

Як інфформує Цензор.НЕТ, кадри передаччі потрпили у мережу. 

Скажені вбивці росіяни та їх ватажок Путін - вже не лякають світ. Словаччина відкрито показала процес передачи ЗРК С-300 незважаючи на погрози Москви!

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
Дякуємо. Словаки гарно відносяться до техніки, думаю весь комплекс в відмінному стані.
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08.04.2022 23:02
+28
Дякуємо.
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08.04.2022 23:04
+28
Вот кто действительно нам братья-славяне, а не племя орков с севера
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08.04.2022 23:06
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Дякуємо. Словаки гарно відносяться до техніки, думаю весь комплекс в відмінному стані.
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08.04.2022 23:02 Відповісти
Словаки , як і українці , технарі генетически . Тому вони дуже розуміються у техніці .

5 великих автозаводів ведущих марок світу працюють у Словаччіни
Словаччіна - перша в світи за кількістю авто на людину в рік виробляе
( 160 шт/ люд)
багато і українців працює на автозаводах
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08.04.2022 23:21 Відповісти
Дякуємо.
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08.04.2022 23:04 Відповісти
Хто ж здав кацапам що системи залізницею будуть доставлені?
Цікаво... Завтра будемо шукати зрадника?
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08.04.2022 23:05 Відповісти
я думаю уже давно в Україні,а тепер можна і показати як їхав
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08.04.2022 23:06 Відповісти
Згоден. це логічно.
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08.04.2022 23:23 Відповісти
В смысле?
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08.04.2022 23:06 Відповісти
не панікуй, вони вже на бойовому чергуванні. Чи думаєш що ти самий розумний?))) Зато після цього відео їхні літуни з мокрими штаннями
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08.04.2022 23:10 Відповісти
це точно.
Вони таки знищили 21-у пускову. Це майже 2 комплекси.
Мабуть в перші тижні, коли мали чим літати.
Так що дуже вчасна допомога.
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08.04.2022 23:33 Відповісти
що передали красавці! А за те що показали( Пуйлу дулю також) особлива подяка!
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08.04.2022 23:05 Відповісти
Вот кто действительно нам братья-славяне, а не племя орков с севера
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08.04.2022 23:06 Відповісти
Цензор,я не можу бачити відео з кацапського телеграму.
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08.04.2022 23:07 Відповісти
Відео є на сайті УП. І на їх ютуб-каналі: https://www.youtube.com/watch?v=2Oo5tOB9mBc&t
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08.04.2022 23:14 Відповісти
Десь на московії засумували льотчики
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08.04.2022 23:13 Відповісти
За С300 треба Словаччіни бути вдячними - це поступок політіков , бо були і ярі противникі , які фінансуються хремлем
Дякуемо Хегеру і Чапутовой
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08.04.2022 23:16 Відповісти
Який контраст між Словаччиною і Угорщиною у зовнішніх відносинах з Україною, хоча всі країни сусіди! Дякуємо Словаччині!
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08.04.2022 23:38 Відповісти
Бо словаки -- наші, слов'яни, от і все...

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09.04.2022 00:08 Відповісти
Ну, зважаючи, що грузили вночі, а на світанку потяг вже рушив, сподіваюсь, що вони вже в Україні!

Жаль тільки, що практично показали кількість техніки! Дарма - ліпше би для ворога це було б несподіванкою!
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08.04.2022 23:25 Відповісти
а может поездов было несколько?
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08.04.2022 23:42 Відповісти
В Словакії нема стільки С-300, щоби загрузити декілька потягів.
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08.04.2022 23:58 Відповісти
В момент передачі цих ЗРК десь в Будапешті Орбан і Сійярто залізли під ліжка і кликали маму.
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08.04.2022 23:25 Відповісти
Щоб підгузники змінила.
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08.04.2022 23:30 Відповісти
Дякуємо словацькі друзі.
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08.04.2022 23:35 Відповісти
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08.04.2022 23:41 Відповісти
Дивився на одному подиху!!!

Відчуття не передати словами!
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08.04.2022 23:45 Відповісти
За деякими даними Словаки згодні продати Україні самохідні далекобійні гармати 155-го калібру💪👍 Вони нам ДУУ-УУУЖЕ згодяться найближчим часом!
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08.04.2022 23:46 Відповісти
В попередній статті писали С300 Фаворит, на відео виглядиє як С300ПТ та ПС. Кортить узнати більше. бо це зовсім різні комплекси. Фаворит був зроблений москалями після розпаду СРСР, але поставлявся на експрорт ... Цікаво, чекаємо на результат, респект ...
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08.04.2022 23:49 Відповісти
Ніхто не писав про С-300ПМУ, бо їх ніколи у Словаччини не було. Але якимось чином зарядити Будь-яку С-300 ракетою 48Н6Е, то вона одразу перетвориться на Фаворіт.
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09.04.2022 11:09 Відповісти
Знайшов https://www.ostro.org/general/society/news/632300/
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09.04.2022 13:47 Відповісти
І це передрукували багато видань, тому і кажу, що я це бачив ...
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09.04.2022 13:48 Відповісти
Так, фейки передруковуються зі світовою швидкістю, бо ніхто не має розуму перевіряти інформацію
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09.04.2022 16:11 Відповісти
Дякую щиро, браття словаки!
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09.04.2022 10:58 Відповісти
Не побачив я усіх елементів комплексу, лише декілька ПУ та НВО 76Н6
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09.04.2022 11:11 Відповісти
надо в таких случаях не пиарить "как передала словакия, каким способом", а втихаря передавать и вообще не говорить об этом, а ху@рить кацапов этим
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09.04.2022 15:51 Відповісти
 
 