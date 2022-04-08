Міноборони Словацької Республіки показало процес передачі ЗРК С-300 Україні. ВIДЕО

Міністерство Словацької Республіки показало процес передачі Зенітно-ракетного комплексу С-300 Україні.

Як інфформує Цензор.НЕТ, кадри передаччі потрпили у мережу.

Скажені вбивці росіяни та їх ватажок Путін - вже не лякають світ. Словаччина відкрито показала процес передачи ЗРК С-300 незважаючи на погрози Москви!