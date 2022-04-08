Міноборони Словацької Республіки показало процес передачі ЗРК С-300 Україні. ВIДЕО
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Міністерство Словацької Республіки показало процес передачі Зенітно-ракетного комплексу С-300 Україні.
Як інфформує Цензор.НЕТ, кадри передаччі потрпили у мережу.
Скажені вбивці росіяни та їх ватажок Путін - вже не лякають світ. Словаччина відкрито показала процес передачи ЗРК С-300 незважаючи на погрози Москви!
Топ коментарі
+49 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар08.04.2022 23:02
+28 Чайка Київ
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+28 IN UA 7395a7cc
показати весь коментар08.04.2022 23:06
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5 великих автозаводів ведущих марок світу працюють у Словаччіни
Словаччіна - перша в світи за кількістю авто на людину в рік виробляе
( 160 шт/ люд)
багато і українців працює на автозаводах
Цікаво... Завтра будемо шукати зрадника?
Вони таки знищили 21-у пускову. Це майже 2 комплекси.
Мабуть в перші тижні, коли мали чим літати.
Так що дуже вчасна допомога.
Дякуемо Хегеру і Чапутовой
Жаль тільки, що практично показали кількість техніки! Дарма - ліпше би для ворога це було б несподіванкою!
Відчуття не передати словами!