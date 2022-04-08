Російські окупанти в Бучі на вулиці Яблунській влаштували катівню. ВIДЕО (18+)

У мережу потрапили кадри з міста Бучі, де на вулиці Яблунській російські окупанти влаштували справжню катівню. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.

Як інормує Цензор.НЕТ відео розмістив у себе в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив: "Справжня катівня у місті знаходилася на вулиці Яблунська, 144. За словами тих, хто вижив, тут був штаб орків-кадирівців, які хотіли принести сюди руській мір. Натомість вони розстрілювали людей впритул, випалювали очі, відрізали частини тіла".

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