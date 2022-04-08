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Російські окупанти в Бучі на вулиці Яблунській влаштували катівню. ВIДЕО (18+)
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережу потрапили кадри з міста Бучі, де на вулиці Яблунській російські окупанти влаштували справжню катівню. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.
Як інормує Цензор.НЕТ відео розмістив у себе в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко.
Він зазначив: "Справжня катівня у місті знаходилася на вулиці Яблунська, 144. За словами тих, хто вижив, тут був штаб орків-кадирівців, які хотіли принести сюди руській мір. Натомість вони розстрілювали людей впритул, випалювали очі, відрізали частини тіла".
Топ коментарі
+49 Олександр Карін
показати весь коментар08.04.2022 23:54
+43 Сліпий
показати весь коментар08.04.2022 23:54
+38 Rulya Kosh
показати весь коментар08.04.2022 23:56
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Будь ласка, зачекайте...
Есть свидетели , а вы придумываете свои версии …
Кадыровцы весь этот ужас сотворили . 😢
Знов розцвіте прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку .... вся його родина
Я ни на что не намекаю, конечно, но чувствую приближающуюся зраду...
До того ж, Подоляки і Арахамії притихли зі своїми перемовинами.
Так що, розслабся.
Так эта курва может начать останавливать Залужного что бы, например, не продолжал уничтожать орков на их територии и в Крыму (если еще такого не сделал) или вообще остановиться бо "договорились с путиным, ани прикращают наступать !!".
В данном случае необходимо тут же спалить ОП ну и смотри мой комент выше ))))
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии, а войны.