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Російські окупанти в Бучі на вулиці Яблунській влаштували катівню. ВIДЕО (18+)

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри з міста Бучі, де на вулиці Яблунській російські окупанти влаштували справжню катівню. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.

Як інормує Цензор.НЕТ відео розмістив у себе в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко. 

Він зазначив: "Справжня катівня у місті знаходилася на вулиці Яблунська, 144. За словами тих, хто вижив, тут був штаб орків-кадирівців, які хотіли принести сюди руській мір. Натомість вони розстрілювали людей впритул, випалювали очі, відрізали частини тіла".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жертви російських окупантів у Бучі. ФОТОрепортаж (21+)

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
Тяжко таке навіть коментувати... Нехай земля буде пухом всім невинно вбитим і закатованим рашистськими упирями.
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08.04.2022 23:54
+43
Є в мене мрія що цей день прийде
Знов розцвіте прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку .... вся його родина
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08.04.2022 23:54
+38
Спаси,господи душі невинно закатованих. Покарай катів!!!
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08.04.2022 23:56
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Тяжко таке навіть коментувати... Нехай земля буде пухом всім невинно вбитим і закатованим рашистськими упирями.
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08.04.2022 23:54 Відповісти
а Люся говорила, шо дыровци гуманнее иванов.... твари конченые
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08.04.2022 23:54 Відповісти
Та ще не факт,що це дирівці зробили,бо їх пізніше змінили мальчікі в трусіках,яких наші тітоньки періжечками в полоні годували...
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09.04.2022 00:22 Відповісти
Та кадырки то клоуны, скорее всего это конченые отморозки с вагнера, которые мы любезно с подачки ОП просрали, и еще и клеймить наших разведчиков начали. До клеймились....
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09.04.2022 00:37 Відповісти
«По словам выживших, здесь был штаб орков-кадыровцев, которые хотели принести сюда русский мир.»
Есть свидетели , а вы придумываете свои версии …
Кадыровцы весь этот ужас сотворили . 😢
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09.04.2022 10:21 Відповісти
Є в мене мрія що цей день прийде
Знов розцвіте прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку .... вся його родина
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08.04.2022 23:54 Відповісти
И что бы этот оккупант это все наблюдал своими глазами...
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09.04.2022 00:25 Відповісти
Спаси,господи душі невинно закатованих. Покарай катів!!!
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08.04.2022 23:56 Відповісти
Какие мрази, это нелюди, черти. Будут прокляты до 7 поколений!
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08.04.2022 23:57 Відповісти
Если после такого кто то даже подумает останавливаться мочить орков или будет иметь помыслы о договорняках с путлерым, то сделать с ними тоже самое.

Я ни на что не намекаю, конечно, но чувствую приближающуюся зраду...
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08.04.2022 23:58 Відповісти
В Україну стільки зброї привезли і ще їде, що про яку зраду може йти мова?
До того ж, Подоляки і Арахамії притихли зі своїми перемовинами.
Так що, розслабся.
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09.04.2022 00:07 Відповісти
Не треба розслаблятись!
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09.04.2022 00:23 Відповісти
Ага, только аристович вдруг начал твитить что Залужный без зеленого не может и шагу сделать и все такое. А это не с проста. Зеленая курва очень ревнивая, и она любит аплодисменты и сама хочет войти в историю как "миротворец", хотя он просто мешает своими обвинениями союзников и тупыми видосиками...

Так эта курва может начать останавливать Залужного что бы, например, не продолжал уничтожать орков на их територии и в Крыму (если еще такого не сделал) или вообще остановиться бо "договорились с путиным, ани прикращают наступать !!".

В данном случае необходимо тут же спалить ОП ну и смотри мой комент выше ))))
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09.04.2022 00:36 Відповісти
Ой ця люся темна конячка,вам не здається,що оцими своїми висерами він намагається вбити клинця між головнокомандуючим і командуючим? Ну це ж вочевидь,воно таке слизьке і мерзенне,але ж « подполковнік развєччік»!
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09.04.2022 09:58 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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09.04.2022 00:03 Відповісти
ТАК КАДЫРКИНЫХ УБИЛИ !!!???
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09.04.2022 00:15 Відповісти
Задача украинцев донести до каждого жителя этой планеты о том что из себя представляет русня. Этих нелюдей должны изгонять как чертей подальше от цивилизации, чтобы ни копейки из запада не поступило в эту фашистскую помойку.
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09.04.2022 00:23 Відповісти
грозний повинен згоріти ще раз.
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09.04.2022 00:38 Відповісти
Это не должно жить...
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09.04.2022 00:51 Відповісти
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.

И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.

Надо, чтобы наша власть обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии, а войны.
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09.04.2022 01:44 Відповісти
Это генетические убийцы, НКВД-исты, вертухаи и палачи! Несколько поколений только этим и занимались, пора осознать КТО ЭТО!
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09.04.2022 02:00 Відповісти
Будь проклята довбана рабська Ічекерія!
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09.04.2022 02:53 Відповісти
Пробую написати коментар, думок багато, а написати не вистачає слів.
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09.04.2022 06:11 Відповісти
Схоже на роботу макьяка
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09.04.2022 07:22 Відповісти
Напевно, що орда зі сходу 800-700 років тому назад так само у нас робила??
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09.04.2022 10:54 Відповісти
Кадыровских шлюх в плен не брать, вырезать всех. Кадыров должен потерять свою голову...
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09.04.2022 11:52 Відповісти
НЕБХОДИМО ПОЙМАТЬ ЖИВЫМ ХОТЬ ОДНОГО КАДЫРОВЦА И ПОКАЗАТЬ ВСЕМ ЧТО ОН ВЕРЕЩИТ КАК СВИНЬЯ !)
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09.04.2022 16:19 Відповісти
 
 