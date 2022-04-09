"И молодая не узнает": Повністю обгорілий російський танкіст об'їдений собаками. ВIДЕО 21+

Російський танкіст повністю обгорів, а його тіло пошматували собаки. Увага!!! Відео не рекомендовано до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

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