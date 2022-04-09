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Нам потрібні не лише санкції, але і зброя, - Резніков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів із зруйнованого російськими загарбниками Гостомеля та закликав надати нам зброю дальньої дії, аби те, що відбувається зараз в Україні, не прийшло у інші країни.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Дайте нам інструменти, і ми завершимо справу. ... Нам потрібні не лише санкції, але і зброя. Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Как говорится не расслабляться....
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09.04.2022 00:46 Відповісти
‼️‼️‼️
Біологічна смерть Путіна настане скоро, - Давидюк
https://youtu.be/VvxVDXc3kfk
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09.04.2022 00:47 Відповісти
А почему министр молчал в 2021 году когда верховный гл. не закупил вооружение у Укроборонпрома. Дороги, *****.
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09.04.2022 07:33 Відповісти
 
 