Нема тіла - нема діла, - росіяни навмисно не вивозять трупи солдат аби не платити компенсацію. Українці самотужки збирають їх причепами. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як українські селяни самотужки збирають трупи російських солдат.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

За словами українців, росіяни спеціально не забирає трупи своїх солдат, оскільки не хочуть виплачувати належну компенсацію - 7 млн рублів. Тому доводиться збирати трупи самотужки.

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