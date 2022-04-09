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Нема тіла - нема діла, - росіяни навмисно не вивозять трупи солдат аби не платити компенсацію. Українці самотужки збирають їх причепами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри того, як українські селяни самотужки збирають трупи російських солдат.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ. 

За словами українців, росіяни спеціально не забирає трупи своїх солдат, оскільки не хочуть виплачувати належну компенсацію - 7 млн рублів. Тому доводиться збирати трупи самотужки. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трупи російських солдат без ознак насильницької смерті виявлені на Харківщині. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
Мобiльнi крематорii вони привезли в першу черну щоб знищувати своi злочини спалюючи трупи закатованих украiнцiв. Зараз такi крематорii працюють в Марiуполi
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09.04.2022 03:23
+35
Це вже хороші руZZкіє,треба, ще спалити кубло цих виродків мОскву.
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09.04.2022 03:06
+32
християнство на свинособак не поширюється !

їх зібрали щоб прикопати у скотомогильнику для запобігання заразі
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09.04.2022 04:09
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Це вже хороші руZZкіє,треба, ще спалити кубло цих виродків мОскву.
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09.04.2022 03:06 Відповісти
щось кровіща свіжа біля прицепу - мабуть якогось свіжачка закинули
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09.04.2022 04:06 Відповісти
закололи
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09.04.2022 06:01 Відповісти
Тела надо собирать, сообщать матерям на расию и отдавать за плату.
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09.04.2022 03:06 Відповісти
та кому вони там потрібні ?
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09.04.2022 04:07 Відповісти
за 3,5млн. 50 на 50. нічого особистого, тіко бізнес
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09.04.2022 06:03 Відповісти
Hriven.
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09.04.2022 14:04 Відповісти
По возможности идентифицировать ( по документам ), и выставить потом, вместе с остальными счетами за восстановление экономики, компенсацию за утилизацию биомусора. А кого идентифицировали - продать родственникам подтверждающие документы за пятерку.
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09.04.2022 12:45 Відповісти
Пишаюся своєю країною, християні які навіть в найтяжчі часи залишаются людьми, крізь сльози та кров показують усьому світу справжню людяність та гуманізм в цьому і є наша сила.
Слава Україні!
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09.04.2022 03:08 Відповісти
християнство на свинособак не поширюється !

їх зібрали щоб прикопати у скотомогильнику для запобігання заразі
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09.04.2022 04:09 Відповісти
...і посипати хлоркою
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09.04.2022 07:39 Відповісти
Але всіх максимально точно ідентифіковують, фототографують, беруть зразки ДНК для зберігання і тільки потім закопують. Щоб потім для історії максимально точно все описати. Все як в цивілізованому світі. (Звичайно там де це можливо)
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09.04.2022 09:40 Відповісти
Звичайно ж то сміття прибирають щоб не смерділо але я про те з якою любов'ю вони ж це роблять як акуратно складують ваньку до ваньки ковдриною прикрили щоб тим комфортніше було ну хіба ж не справжні гуманісти?
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09.04.2022 14:46 Відповісти
***** кацапські саме для цього за собою і таскають мобілячий крематорій - і своїх спалять і тих кого вони вбили....
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09.04.2022 03:11 Відповісти
Мобiльнi крематорii вони привезли в першу черну щоб знищувати своi злочини спалюючи трупи закатованих украiнцiв. Зараз такi крематорii працюють в Марiуполi
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09.04.2022 03:23 Відповісти
😨😰😠
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09.04.2022 10:55 Відповісти
На своїх вони газ і час не тратять, то приховувати свої злочини.
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09.04.2022 09:41 Відповісти
ґіммлер наслідкам кацапським аплодує - хлоп хлоп....
кацапня привіта на зверства....
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09.04.2022 03:16 Відповісти
мабуть це і є іхня лишня хромосома...
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09.04.2022 03:28 Відповісти
Там на відео одна з причепа випала )
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09.04.2022 09:43 Відповісти
Привыкшие работники крематориев, похоронных бюро или патологоанатомы могут снять с них шмотки. А после войны отошлют гуманитарку обратно в рашку, возможно их же родственникам. Как жест доброй воли, нищему народу. Пускай донашивают с трупов, раз уж мародёрят всё подряд, даже трусы.
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09.04.2022 03:17 Відповісти
Как точно про Россию давно написал русский поэт:

Держава, обезсиленная в пытках,

Ещё не знала о потерях сущих,

Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых

Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.

<1989>
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09.04.2022 16:44 Відповісти
«Як дрова, що чекають на холодну зиму.»
(с)Митець
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09.04.2022 03:18 Відповісти
Я таки сподіваюся що те стерво буде відвезене і акопане на скотомогильнику, щоб і сліда тої наволочі не зосталося.
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09.04.2022 03:21 Відповісти
Самки ще нарожають.
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09.04.2022 03:28 Відповісти
і знаходяться же підори, шо тих самок їбуть... - мабуть інстінкт,
як у люсі - втикай і похер совість коли палкан на підході .....
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09.04.2022 03:52 Відповісти
ну кацапы конечно не настолько тупые, иначе бы вместо унитазов тянули трупы "товарищей" за толику малую. а так знают, что нихрена от Хйла не получат, а так хоть условный унитаз.
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09.04.2022 03:34 Відповісти
можно наверное и одной головой обойтись.
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09.04.2022 03:35 Відповісти
вот так 10 голов - уже 70 лямов, с родственников можно хоть по три стрясти. а еще выгоднее никуда не ехать а прямо на границе заработать. мины там бесхозные, шальные пули.
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09.04.2022 03:37 Відповісти
Не факт,что кацапьё не обьявит эти головы-головами дезертиров.Только на "шару" полный рюкзак голов тащить.Ну разве по почте.Окупантам в "почте раиси" наверное скидка полагается на отправку домой наворованного и намародеренного.
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09.04.2022 05:22 Відповісти
в яму тую всю підлоту і флажками обложити, шо би навіть скотина там не паслася...
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09.04.2022 03:37 Відповісти
увидев лавро-лошадь кэнтавр нервно затянулся гаванской сигарой:

"пля, это же пародия на лошадь и человека одновременно !"
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09.04.2022 04:04 Відповісти
Знаю от хлопцев(которым доверяю) валяются трупы "освободителей" под Харьковом..правда, еще с первого наступления на рускоязычный Харьков..Харькову- такой РЕСПЕКТ...первая столица, все дела..хотели русские его взять..но лососнули тунца..
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09.04.2022 04:06 Відповісти
анало говнетов надо убирать, чтобы не воняли... ну а одежку можно потом возвратить в их родную говень женам, детям, родителям... пусть донашивают...
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09.04.2022 04:59 Відповісти
Справа не в грошах. Трупи можна ще використати. Кацапи потім ще сотню років будуть на них виховувати патріотично свою молодь. Особливо якщо, як вони мріють, їм вдасться захопити бодай частину України. Вони будуть влаштовувати пошукові табори, лазити крізь, копати та на свої свята їх с помпою перераховувати. Будуть розповідати що це їхня "ісконная земля", бо тут усе просякнуто кров'ю їхніх солдат, і скрізь їхні кістки лежать ( так само, як вони вважають Крим русскім, бо вони за нього багато солдат поклали, і байдуже що він належав османам чи кримським татарам). Так що мобільні крематорії вони зробили не для того, щоб палити трупи своїх солдат, а для нас з вами, щоб приховувати свої злочини.
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09.04.2022 05:22 Відповісти
На початку активної фази писав вже, але ще раз озвучу свою ідею.
Все це біосміття зібрати всюди і поховати в братських могилах на нашій території вздовж всього кордону з мордором білья кожного пункту пропуску. Поховати по христиански і поставити величезний обеліск, щоб було далеко з рашки видно і бачили ВСІ хто перетинає наш кордон. А на обеліску написати скільки, поіменно, коли загинули, чому їх знищили. Щоб було в назиданья всім наступним поколінням. Най родичи приходять, перетинають наш кордон, поминають і на все життя запам'ятовують цей величезний гріх... Щоб не було соблазна знову переписати історію ...
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09.04.2022 09:54 Відповісти
Всем доброго дня, помогите забанить рашистского пропогандиста: https://www.youtube.com/watch?v=8XWeRwjFiPc


Заходите на линк, и делаете Report -> Promotes Terrorism.

там есть за что, грех на душу не возьмете.
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09.04.2022 06:20 Відповісти
Доброї ночі. Зайшла. Не бачу, де клікнути на report.
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09.04.2022 07:11 Відповісти
під відео є стовпчик де написано вам подобається це відео чи не подобається Like or Dislike поруч написано Save і 3 крапки натискайте на ці крапки і вам відкриється Report.
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09.04.2022 07:29 Відповісти
Дуже дякую. Зробила.
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09.04.2022 07:39 Відповісти
Vedana, я вас не бачив вже пів року, а може і ще більше. Як ви?
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09.04.2022 17:55 Відповісти
Я Вас точно більше півроку. Переживала, чи все гаразд. Бо життя таке непередбачуване.
Рада бачити.

Дякую. Я зараз, як всі. В новинах з України, у хвилюваннях, чи всі всі живі-здорові.

На роботі - як завжди, легше ніколи нема. І в даний час ні натхнення, ні ентузіазму я не маю, звичайно.

В громаді робимо, що можемо. Кожен.

Як Ви ? Що у Вас ?
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09.04.2022 20:04 Відповісти
було досить багато справ, я мусив переїхати (але лишився в Торонто). З березня відкрили мій спортзал, і я вперше знов побачив людей, окрім свого обличча у дзеркалі Бути одному в пандемію не раджу ні кому

З початку війни як можу допомагаю знайомим з Украіни, ну як і всі, але переслати щось до України це справжне випробування.
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09.04.2022 20:19 Відповісти
Я два роки працювала здому. Зараз переходимо на гібридний графік.

Не знаю, як описати відчуття. Ізоляція дається взнаки. Я - інтраверт, але періодами було не просто навіть мені. Бо я все ж таки завжди була серед людей і з людьми, по роботі і в громаді.

Та й вся атмосфера, яка нагніталася 2 роки додалася.
Але ми всі здобули новий досвід, зробили висновки, переглянули пріорітети.

О, відправка - це реально квест. Через знайомих в Європі легше.
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10.04.2022 06:11 Відповісти
*** малий прицеп, 30 тувинців не влізе
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09.04.2022 06:27 Відповісти
Пропозиція_загрузити трупіків і частинки в їхній камаз з водієм кацапіком, і під камери світових ЗМІ відправити на росію
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09.04.2022 07:10 Відповісти
Так москаляки їх не приймають, ще наражати водіїв на небезпеку. Просто прикапувати.
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09.04.2022 10:03 Відповісти
Автобус і водій не повинні потрапити до москалів.Погрузити на залізничну платформу і штовхнути на територію кацапії.Все зафільмувати...Не зрозумів нічого із статті-"без ознак насильницької смерті"...Вони вмерли від старості,хвороби,переохолодження ? Самовбилися?
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09.04.2022 10:36 Відповісти
Москаль не людина...Крапка
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09.04.2022 07:19 Відповісти
Вывозить на границу с расией и скидывать на ихню сторону, и журналистов с собой.
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09.04.2022 08:37 Відповісти
Спускати по каналу в Крим...
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09.04.2022 10:03 Відповісти
посилку..Масква.Крємль.)(уйлу..На парад 9 мая
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09.04.2022 08:47 Відповісти
Зустріла камент у твіттері про хароших рюскіх.
Нє всє ані плахіє.
Задовбали парашисти.
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09.04.2022 09:13 Відповісти
Ну чому немає хороших. На відео, наприклад ті, що "пахарашєлі".
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09.04.2022 09:29 Відповісти
Пані Ксенія,це напевне про тих що вже в прицепі.А скільки ще таких "нєплохіх" по канавах і полях України валяється...
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09.04.2022 10:39 Відповісти
Руськіє своіх не бросают, вони їх викидають і забувають.
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09.04.2022 09:36 Відповісти
спаліть це гівно
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09.04.2022 11:04 Відповісти
Правильно делают,что убирают этот утиль,только в мешках не надо закапывать,матушка земля очень долго будет переваривать полиэтилен,а так за года три четыре будет хороший чернозем.
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09.04.2022 12:55 Відповісти
КАЖДЫЙ идентифицированный труп роSSийского фашиста это минус ОТ 7 млн рублей военного бюджета РФ и масса позитивных эмоций в кацапстане!
И то и другое в сумме неизменно приближает Победу Украины над фашистской РоSSией!
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09.04.2022 13:41 Відповісти
 
 