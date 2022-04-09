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Окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста лишилися суцільні руїни. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Луганщині окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста вже залишилися лише руїни. Ворог не полишає намірів захопити місто, але не може, адже наші військові зупиняють усі атаки і не віддають ані метру землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

Заборонені в усьому світі фосфорні боєприпаси російські окупанти використовують зазвичай увечері. Після влучання таких набоїв згорає усе, від людей до бетону. Ворог хаотично стріляє по місту, руйнувань зазнали будинки, багатоповерхівки, машини. В усіх кварталах були "прильоти".

Від міста лишилися суцільні руїни. На верхніх поверхах деяких будинків після нещодавнього влучання ще догоряють квартири. Люди ховаються у підвалах. У місті давно немає світла, води і тепла. Іноді з’являється зв’язок, люди намагаються телефонувати рідним.

Щодня обстріли стають дедалі сильнішими. Росіяни знають, де містяни збираються, щоб покинути міст, й постійно туди стріляють з артилерії. Людей доводиться евакуйовувати прямо під вогнем.

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Автор: Наталя Джума
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Окупанти спеціально винищують російськомовні міста? Не можу зрозуміти їх звірячої логіки.
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09.04.2022 06:37 Відповісти
А що тут розуміти, їм ще більше болить, що "свої" руцькогаварящиє їх ніби зрадили.
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09.04.2022 07:17 Відповісти
❗️Зеленский заявил, что в Бородянке все намного страшнее Бучи

Картина в освобожденной украинскими войсками Бородянке даже страшнее, чем в соседней Буче, заявил он в своем вечернем телеобращении.

«Начались работы по разбору завалов в Бородянке. Там всё значительно страшнее, еще больше жертв российских оккупантов.

Что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские войска наделали в Мариуполе? Там же на каждой улице может быть та же картина, что мир увидел в Буче и других городах Киевской области после отвода российских войск».
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09.04.2022 06:50 Відповісти
Уже похоже все виды боеприпасов на нас использовали zфашисты.
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09.04.2022 06:54 Відповісти
вони бомбять Україну фосфорними бомбами та касетними які заборонені до застосування міжнародними законами і яка відповідь міжнародного співтовариства ?знову висловлять глибоке занепокоєння?
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09.04.2022 07:20 Відповісти
 
 