Окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста лишилися суцільні руїни. ВIДЕО
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На Луганщині окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста вже залишилися лише руїни. Ворог не полишає намірів захопити місто, але не може, адже наші військові зупиняють усі атаки і не віддають ані метру землі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.
Заборонені в усьому світі фосфорні боєприпаси російські окупанти використовують зазвичай увечері. Після влучання таких набоїв згорає усе, від людей до бетону. Ворог хаотично стріляє по місту, руйнувань зазнали будинки, багатоповерхівки, машини. В усіх кварталах були "прильоти".
Від міста лишилися суцільні руїни. На верхніх поверхах деяких будинків після нещодавнього влучання ще догоряють квартири. Люди ховаються у підвалах. У місті давно немає світла, води і тепла. Іноді з’являється зв’язок, люди намагаються телефонувати рідним.
Щодня обстріли стають дедалі сильнішими. Росіяни знають, де містяни збираються, щоб покинути міст, й постійно туди стріляють з артилерії. Людей доводиться евакуйовувати прямо під вогнем.
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Картина в освобожденной украинскими войсками Бородянке даже страшнее, чем в соседней Буче, заявил он в своем вечернем телеобращении.
«Начались работы по разбору завалов в Бородянке. Там всё значительно страшнее, еще больше жертв российских оккупантов.
Что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские войска наделали в Мариуполе? Там же на каждой улице может быть та же картина, что мир увидел в Буче и других городах Киевской области после отвода российских войск».