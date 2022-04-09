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картина (69) Київська область (2193) музей (296) художник (44) Іванків (3)

Під обстрілом: як рятували картини Примаченко від пожежі в Іванкові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео, де показано наслідки знищення української культурної спадщини російськими окупантами, зокрема Іванківський історико-краєзнавчий музей, де зберігалися роботи Марії Примаченко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на YouTube-каналі проєкту "Український свідок".

Російські окупанти продовжують знищувати не лише будинки, лікарні, дитячі садочки, школи, а й осередки культури та історії України.

Нещодавно, внаслідок наступу ворожих військ на територію Київської області, згорів історико-краєзнавчий музей в селищі Іванків. У музеї були полотна українських та місцевих митців, елементи народного одягу, речі побуту, зброя Другої світової війни та часів козацтва, але справжньою гордістю музею були картини всесвітньовідомої української художниці Марії Примаченко.

Також дивіться: Російські окупанти спалили музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко. ФОТО

На щастя, неподалік від музею жив охоронець, який побачив пожежу і разом зі своєю сім’єю почав рятувати культурну спадщину України. "Знаряд вдарив, почало горіти… Ми вирішили, що треба рятувати. Вибили скло і почали виносити. Під обстрілами, під усім цим. Стріляли, а ми виносили, а що робить?" - розповідає охоронець.

За словами пані Надії, начальниці відділу культури, туризму, молоді та спорту Іванківської селищної громади, врятовані полотна зараз перебувають у безпечному та надійному місці. "Я думаю, що ті, хто знищив наш музей, понесуть покарання перед усім світом, перед Господом Богом… Нашу історію хотіли знищити, знищити історію нашого краю" - каже пані Надія зі сльозами на очах.

Попри все, жителі міста не втрачають оптимізму та вірять у перемогу і світле майбутнє України. "Пережили ж і, дасть Бог, дальше переживем і виживем і відбудуємо і все буде добре", - говорить Світлана, мешканка Іванкова.

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Культуру уничтожают, но зелупке пофиг, все его культурные ценности в Израиле
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09.04.2022 19:24 Відповісти
Тільки хотіла написати,що не понесуть. Зе не знає ні історію ні її цінності. На сьогодні ревнощі, що Залужний крутий заливають очі мочою. Заблокували інфоресурси,щоб люди не знали,що зеболото планує зробити. Бережіть себе і Україну
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09.04.2022 19:29 Відповісти
Серце крається…вбивають наше тіло, вбивають нашу душу.
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09.04.2022 19:39 Відповісти
Які ж у нас люди чудові! Могли ж загинути, рятуючи цінності духовні. Повага і низький уклін.
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09.04.2022 20:00 Відповісти
Усі картини світи не варті жодного життя.
Тому музею і без війни залишалося існувати недовго, бо не цікавить ******** людей мазня по холсту.
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09.04.2022 20:03 Відповісти
 
 