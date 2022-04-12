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Путін та його Вусатий Тарган знов бикують. День 48 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
48-й день Народної війни України.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Топ коментарі
+10 саша паламарчук
показати весь коментар12.04.2022 21:03
+9 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар12.04.2022 21:04
+8 Gen Pan
показати весь коментар12.04.2022 21:09
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Жена главы российского МИДа устроила скандал после того, как ЦРУ обнаружило ещё пять неизвестных ранее дочерей Лаврова, подпадающих под санкции.
https://twitter.com/i/status/1513917113337106434
Язык это демократическая сетевая структура, те все владеют языков в равной степени. Есть исследование, что дети пиджимов или както так, те дети разноязычных групп населения создают язык такой сложности, как британские аристократы. Британские, потому что автор англичанин.
Поймите, что все вещи в мире перспективны, вообще все, нет вещей в себе - вещь в себе это проекция состояния крайнего аутизма на вещи.
А лукашенко вообще аж две заглавные! Вы пытаетесь по-детски высмеять кровавого диктатора и тут же двойную дань уважения от страха к авторитету отдаете.
У нас нет влияния на их СМИ, потому что там инфо-диктатура, но у нас есть язык и он может отразить, впитать это событие в себя.
Пишите пукина и лукашенко с маленькой буквы.
Эти два выродка держатся благодаря поддержке узкой группы людей, и дальше в массы - перестать их уважать и они на своей шкуре почувствуют это.