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Розстріляний російськими окупантами поблизу Макарова автомобіль з літнім подружжям. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

В мережі опублікований відеозапис з місця розстрілу російськими окупантами літнього подружжя поблизу Макарова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробили українські бійці, що визволяли територію від окупантів.

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Вбивство сталося 28 лютого і було зафіксоване камерами спостереження.

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Топ коментарі
+31
Це Арахамія від ОЦИХ гарантій чекає?
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12.04.2022 21:46
+15
Еще через две что трупы все же были но их убили соседи под руководством англичан.
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12.04.2022 21:57
+14
щиро бажаю щоб таке було під мацквою.....
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12.04.2022 21:50
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Це Арахамія від ОЦИХ гарантій чекає?
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12.04.2022 21:46 Відповісти
Він від них не чекає. Бо в нього завжди напохваті прогрітий джет. Для втечі. (Його батьки вже тікали від війни) Це він нам хоче продати гарантії від кацапні.
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12.04.2022 21:56 Відповісти
**** тварье касапское. Чтобы вас и ваших родителей черти жарили на медленном огне.
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12.04.2022 21:48 Відповісти
В Мелитополе включили мордорскую телемозгомойку. Через 2 недели некоторые знакомые начали сомневаться, а были ли трупы в Буче.
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12.04.2022 21:49 Відповісти
Еще через две что трупы все же были но их убили соседи под руководством англичан.
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12.04.2022 21:57 Відповісти
Думаю такие же есть уже в Херсоне. Людям как память отшибло, забыли как орки скорую расстреляли в которой погибли трое людей, один из них ребенок.
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12.04.2022 22:24 Відповісти
щиро бажаю щоб таке було під мацквою.....
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12.04.2022 21:50 Відповісти
Царство Небесне!
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12.04.2022 22:06 Відповісти
Надеюсь этих "танкистов" уже поджарили.
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12.04.2022 22:07 Відповісти
Московія повинна здохнути в муках...
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12.04.2022 22:12 Відповісти
суки ******!
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13.04.2022 00:36 Відповісти
этой записи не меньше месяца.
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13.04.2022 03:52 Відповісти
 
 