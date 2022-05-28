На Харківському та Запорізькому напрямках наші сили укріплюють оборонні рубежі. Вживаються адекватні заходи для реагування на наміри противника на Донбасі, - Наєв. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі обстановка у районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється Збройними Силами України.
Про це під час відвідання позицій повідомив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.
За словами командувача, на Харківському та Запорізькому напрямках наші сили здійснюють укріплення оборонних рубежів. Своєю чергою, у Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня й щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням оточити українські війська.
"Військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на зазначені наміри противника. Наші оборонці ціною власного життя та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять усе необхідне для утримання тих ділянок фронту, де ворог продовжує накопичувати додаткові сили та засоби", - наголосив Наєв.
Як повідомив командувач, українські військові з честю виконують свій військовий обов’язок, адже на нашому боці правда та велика сила духу.
"Єдність є запорукою успіху. Спільні зусилля кожного задля перемоги виростають у величезний потенціал, що здатний побороти будь-які перешкоди на шляху до омріяної мети. Країна бачить і цінує кожного зі своїх героїв, які переборюючи втому та роблячи надлюдські зусилля ставлять загальне вище особистого. У цьому і проявляється сила нації, де усі і кожен крок за кроком щоденно роблять надможливе для нашої спільної перемоги", - резюмує Наєв.
Будь ласка, зачекайте...
19 hrs ·
А ви пригадуєте, що в нас існує отака собі Ставка верховного головнокомандувача? Я вам нагадаю, Зеленський проголосив її та затвердив своїм указом буквально в перші дні війни. Я ще тоді висловив сумніви, чи цей, скопійований із сталінських часів орган не створюватиме перешкод діяльності нашого Головнокомандувача генерала Залужного та його Генерального Штабу. Але особливо не критикував, бо загалом, така структура має право на існування для координації різних процесів, служб та ресурсів не лише безпосереднього стосовно ведення війни, але й тилового, транспортного забезпечення, виконання режиму воєнного стану, переведення економіки на воєнний лад.
То я якось за кілька перших воєнних днів помітив, що будь-які згадки про цю ставку майже миттєво зникли. І сталося це десь тоді, коли раптом стало зрозуміло, що арєстовічєські баєчки про миттєве відкидання ворога та тріумфальне завершення війни за 10-15 днів не мають нічого спільного з дійсністю. Проголошували цю ставку під отримання чергового лаврового вінка для зеленосяйного, а коли виявилося, що дорога до перемоги буде довгою й кривавою, а ще на ній будуть не лише перемоги, але й гіркі поразки, то згадки про ставку вмить прибрали з інформаційного поля. Ще якусь чисто формальну згадку я почув у випадковому коментарі якогось із зелених лизоблюдів чи напередодні блокування ворогом Маріуполя, а може в переддень захоплення ЗАЕС в Енергодарі. А відповідальність (бодай моральну) за ці масштабні поразки мав би понести саме отой верховний із своєю ставкою. Адже ЗСУ були усунуті від блокування виходів із Криму, там свою темну роль зіграли інші силові органи, які не підлягають управлінню Головнокомандувача ЗСУ, але перебувають в управлінні отого верховного. І захист АЕС не входить у першочергові пріоритети саме армії, це справа Нацгвардії. І забрати війська з інших ділянок та перекинути їх на підмогу НГ під Енергодар Залужний міг лише за наказом усе тієї ж ставки та її верховного. А виявилося, що на охороні ЗАЕС навіть Нацгвардії майже не виявилося, ніби умисно готували презент для ворога, як і воду в Крим.
Таких стратегічних провалів, які виходили за межі виключної компетенції ЗСУ й підпадали б під оту ставку верховного Зеленського, набралося стільки, що про неї згадувати стало соромно й навіть страшно. Тому про ставку терміново забули, а всю відповідальність почали звалювати виключно на Залужного. Був, щоправда, один момент, коли, як Пилип з конопель, вискочив Люся Арєстовічь з криками, що не Залужний ухвалює основні рішення, а лише Зеленський. От лише тоді намітився перший великий перелом у війні на нашу користь і ковдру почали активно тягнути на Зеленського. Але коли ситуація знову стала важкою, а зараз вона в нас навіть драматична, Зеленський знову вмив руки, Арєстовічь починає плюгавити армію та готується до кампанії проти Залужного. І ви скоро побачите, як це почнуть активно розкручувати під оплески купи корисних ідіотів.
А я от зараз прошу пана Зеленського, який у нас за Конституцією верховний, дати відповідь: хто входить у ставку верховного головнокомандувача, яка періодичність її засідань та що вона реального зробила, у тому числі й поза прямою компетенцією Генштабу ЗСУ? Про таємну інформацію не запитую, лише про все те, що знаємо з відкритих джерел, але в контексті впливів отієї ставки, будь ласка.