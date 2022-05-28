На Харківському та Запорізькому напрямках наші сили укріплюють оборонні рубежі. Вживаються адекватні заходи для реагування на наміри противника на Донбасі, - Наєв. ВIДЕО

Наразі обстановка у районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється Збройними Силами України.

Про це під час відвідання позицій повідомив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

За словами командувача, на Харківському та Запорізькому напрямках наші сили здійснюють укріплення оборонних рубежів. Своєю чергою, у Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня й щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням оточити українські війська.

"Військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на зазначені наміри противника. Наші оборонці ціною власного життя та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять усе необхідне для утримання тих ділянок фронту, де ворог продовжує накопичувати додаткові сили та засоби", - наголосив Наєв.

Як повідомив командувач, українські військові з честю виконують свій військовий обов’язок, адже на нашому боці правда та велика сила духу.

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"Єдність є запорукою успіху. Спільні зусилля кожного задля перемоги виростають у величезний потенціал, що здатний побороти будь-які перешкоди на шляху до омріяної мети. Країна бачить і цінує кожного зі своїх героїв, які переборюючи втому та роблячи надлюдські зусилля ставлять загальне вище особистого. У цьому і проявляється сила нації, де усі і кожен крок за кроком щоденно роблять надможливе для нашої спільної перемоги", - резюмує Наєв.