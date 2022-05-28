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війна (56107) зґвалтування (356) Росія (47112) СБУ (10002) перехоплення (328)

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Військові РФ чинять масові звірства навіть на території Росії, - перехоплення СБУ. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У прикордонній з Україною Бєлгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно побільшало заяв про зґвалтування.

Про це свідчить перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", – розповідає дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах РФ.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…",- уточнює жінка.

Вона переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим РФ перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.

Також дивіться: На Харківському напрямку в окупантів почалися масові бунти: "Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!". АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
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28.05.2022 12:15
+15
Откуда их всех повыпускали с членами наперевес? Они вместо секса с кацапскими самками на бутылках сидели всю жизнь,что ли?
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28.05.2022 12:16
+15
хай вони в своему Мордорі роблять що хочуть насілують один одного вбивають нашим потерпілим жінкам і дівчатам від цього не легше
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28.05.2022 12:20
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28.05.2022 12:15 Відповісти
********
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28.05.2022 12:16 Відповісти
Откуда их всех повыпускали с членами наперевес? Они вместо секса с кацапскими самками на бутылках сидели всю жизнь,что ли?
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28.05.2022 12:16 Відповісти
О. Приполз кацапчик с заезженной пластинкой про "фееееейк"
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28.05.2022 12:40 Відповісти
Фыфсйофрьоти, яфамниферю!
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28.05.2022 12:46 Відповісти
sergey mjakishev 8acc1aee

Реєстрація:28.05.2022

Вам пора на русский военный корабль, идущий на ...
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28.05.2022 12:53 Відповісти
Это побочка от той фигни, которой их накачивают для того чтоб лучше воевалось
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28.05.2022 12:52 Відповісти
Ні , їхніх бабів ї.уть різні кавказці , таджики , узбеки . А орки , здебільшого , одне одного в анус трахають . В їхній "армії" кацапів дагестанці дрючать . І от такі "воїни" вириваються на волю , причому не п'яними вони не бувають . Не дай кацапу алкоголь - воно саме повіситься .
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28.05.2022 13:01 Відповісти
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28.05.2022 12:19 Відповісти
хай вони в своему Мордорі роблять що хочуть насілують один одного вбивають нашим потерпілим жінкам і дівчатам від цього не легше
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28.05.2022 12:20 Відповісти
И что,вы их в суд вызовите?
А они не явятся и шо?
Вовусина тактика -терпилы,которые очень громко кричат.Може города перестать сдавать.
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28.05.2022 12:22 Відповісти
Валуйки, Уразово, Вейделевка - разве не россия?
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28.05.2022 12:38 Відповісти
Так ото ж!
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28.05.2022 12:47 Відповісти
В этой прокурорши такой смачный голос, вроде она завидует изнасилованным
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28.05.2022 12:22 Відповісти
Мне тоже показалось, что она сама не прочь...
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30.05.2022 12:13 Відповісти
Самые зверские,ужасные Бучи массово случатся на территории т.н. "расии",в процессе её распада..
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28.05.2022 12:23 Відповісти
Скоріш би вже... Ми будемо висловлювати стурбованість!
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28.05.2022 13:06 Відповісти
Яка несподіванка. То може пора вже додому, в Україну?
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28.05.2022 12:23 Відповісти
Ось чому ми їм тут спочатку х-я відрізаємо а потім голову ! Така доля грязного імбіцильного орка)
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28.05.2022 12:27 Відповісти
Мордва, а який діалект має бути на Білгородщині, це Україна а не Бурятія.
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28.05.2022 12:46 Відповісти
Рогами в клаве застрял?Как всегда,сейчас пойдешь на *** с сайта)))
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28.05.2022 12:47 Відповісти
Фыфсйофрьоти, яфамниферю!

В спам касапа, тим більше що воно дійсно спамить з однакомими коментами!
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28.05.2022 12:50 Відповісти
Матеріал на цю тему я писав за декілька тижнів до війни в одному поважному виданні. Мокшанська влада зняла зі свого суспільства заборону на насильство.
Більш того - насильство всіляко заохочується через мокшанські ЗМІ.
Однак, кремль не прорахував усі наслідки такої політики: після участі у бойових діях в мокшанських солдатів порушується психика, і в їхніх головах право на насильство по відношенню до українців трансформується у право на насильство по відношенню до будь-кого, хто не сподобався.
Так що готуйтесь, кацапня, рівень внутрішнього насильства у вас буде зростати день за днем, поки ми вас не денацифікуємо, і тоді вам стане легше...
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28.05.2022 12:29 Відповісти
Все правильно. Психическая неуравновешенность от войны.. Вернувшиеся орки, в Раше еще устроят геноцид.
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28.05.2022 12:31 Відповісти
1947
"Чтоб некому было рожать бандеровцев": возле одного из колымских лагерей живьем утопили в болоте около 3 тыс. украинских девочек"
https://www.youtube.com/watch?v=Hwsfgp6CHfY&t=63s

Нічго не змінилося у кацапського нелюду.
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28.05.2022 12:34 Відповісти
Вбивати треба орду ‼️‼️
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28.05.2022 13:17 Відповісти
ой...и кто ж это делает? да ваши ж мальчики-херои-пабедители...
это у вас там стиралок и трусов красивых нету.. а то б еще б и их потыбзили...
так вам ***** и надо...
а занете почему дикари роботы-пылесосы не марадерили? ))) они думали что это мины )))))))
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28.05.2022 12:51 Відповісти
"Хто посіє вітер - той пожне бурю!" І це лише початок ...! 👀😲😁
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28.05.2022 12:58 Відповісти
Oi , ruskije , toli jeshcho budet . I po mere paluchenije vjo bolshe ljulei v Ukraine , parashke nasilije budet vozrostatj , i eta nemozhet niradovatj .👍🕺
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28.05.2022 13:11 Відповісти
Про що тут говорити, всі ми розуміємо що відбувається на окупованих територіях.
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28.05.2022 13:29 Відповісти
В орло є таке містечко брянка.Так там коїлось таке ж саме,поки ці "понаєхавшіє освободітєлі" не підхопили дружину якогось старшого офіцера.Тільки тоді піднявся,не гвалт,а легенький шепіт.
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28.05.2022 13:42 Відповісти
просто жах, в голосе этой прокурорши совершенно нет осуждения происходящих изнасилований своих же и тупизм полный при предостережении муженька не краситься и сидеть вечерами дома... полная деградация в этой срашке
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28.05.2022 13:44 Відповісти
Пишите ***** челобитную, авось защитит. А не, так сами. Потом на укропов свернёте если шо. Та не куда вам, будете терпеть молча
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28.05.2022 13:51 Відповісти
зґвалтування це нормальна російська культура, вони практикують між собою.
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28.05.2022 14:14 Відповісти
Это же прекрасно, оркские самки на себе испытают всю ту боль, которую несёт к нам русский мир.
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28.05.2022 14:47 Відповісти
Їх баби закликали своїїх гвалтувати українок, тепер хай відчувають, як воно. Нікого, не жаль, нікого
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28.05.2022 22:09 Відповісти
Попавшим кацапам в наш полон треба узаконити процедуру чекриження.
Тоді в Україну ніхто з кацапів їхати не захоче, бо кому з кацапів захочеться
перетворюватися на бабу з яйцями.
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29.05.2022 17:38 Відповісти
 
 