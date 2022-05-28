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"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Військові РФ чинять масові звірства навіть на території Росії, - перехоплення СБУ. АУДIО
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У прикордонній з Україною Бєлгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно побільшало заяв про зґвалтування.
Про це свідчить перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", – розповідає дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах РФ.
За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.
"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…",- уточнює жінка.
Вона переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим РФ перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.
Топ коментарі
+31 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.05.2022 12:15
+15 Garry Grant
показати весь коментар28.05.2022 12:16
+15 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар28.05.2022 12:20
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Реєстрація:28.05.2022
Вам пора на русский военный корабль, идущий на ...
А они не явятся и шо?
Вовусина тактика -терпилы,которые очень громко кричат.Може города перестать сдавать.
В спам касапа, тим більше що воно дійсно спамить з однакомими коментами!
Більш того - насильство всіляко заохочується через мокшанські ЗМІ.
Однак, кремль не прорахував усі наслідки такої політики: після участі у бойових діях в мокшанських солдатів порушується психика, і в їхніх головах право на насильство по відношенню до українців трансформується у право на насильство по відношенню до будь-кого, хто не сподобався.
Так що готуйтесь, кацапня, рівень внутрішнього насильства у вас буде зростати день за днем, поки ми вас не денацифікуємо, і тоді вам стане легше...
"Чтоб некому было рожать бандеровцев": возле одного из колымских лагерей живьем утопили в болоте около 3 тыс. украинских девочек"
https://www.youtube.com/watch?v=Hwsfgp6CHfY&t=63s
Нічго не змінилося у кацапського нелюду.
это у вас там стиралок и трусов красивых нету.. а то б еще б и их потыбзили...
так вам ***** и надо...
а занете почему дикари роботы-пылесосы не марадерили? ))) они думали что это мины )))))))
Тоді в Україну ніхто з кацапів їхати не захоче, бо кому з кацапів захочеться
перетворюватися на бабу з яйцями.