"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Військові РФ чинять масові звірства навіть на території Росії, - перехоплення СБУ. АУДIО

У прикордонній з Україною Бєлгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно побільшало заяв про зґвалтування.

Про це свідчить перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", – розповідає дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах РФ.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…",- уточнює жінка.

Вона переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим РФ перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.

Також дивіться: На Харківському напрямку в окупантів почалися масові бунти: "Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!". АУДIО