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Журналіст Олег Батурін - про викрадення, побиття у полоні і життя на окупованій Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналіст Олег Батурін провів 8 днів у полоні в росіян у Новій Каховці.

В інтервʼю Марині Данилюк-Ярмолаєвій Олег Батурін розповів про полон і те, що відбувається на окупованій Херсонщині, передає Цензор.НЕТ.

12 березня у Каховці Херсонської області зник журналіст газети "Новий день" Олег Батурін. Йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції. Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся. 20 березня росіяни відпустили Олега.

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Автор: Богдан Гуньковський
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28.05.2022 18:02 Відповісти
Тварюка некошерна.
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28.05.2022 18:03 Відповісти
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28.05.2022 18:04 Відповісти
Ця бородата бабушка бєня вже стільки біди в Україні наробила !
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28.05.2022 18:05 Відповісти
 
 