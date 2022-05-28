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Наслідки обстрілу підприємства "Артемсіль" у Соледарі на Донеччині. ВIДЕО
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Війська РФ постійно обстрілюють підприємство "Артемсіль" у Соледарі Донецької області. Через це підприємство зазнало значних руйнацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
90% продукту в Україні видобувало саме Державне підприємство "Артемсіль". Але російська агресія в регіоні змусила припинити роботу заводу ще місяць тому.
Коли підприємство зможе запрацювати знову, наразі невідомо. Адже там постійно тривають обстріли. Також через це часткових руйнувань зазнала адмінбудівля заводу. Російські снаряди навіть влучали в рудники.
Топ коментарі
+21 Старый зольдат
показати весь коментар28.05.2022 14:36
+13 V 2af7597c
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+12 V 2af7597c
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- сказал Мессия и Царь Израиля Иисус Христос множеству народа, следовавшего за Ним.
Эту цитату из Библии также хорошо знает овен из псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева (филиал ФСБ в Украине), президент 1/9 части суши. Старик Бабаев прекрасно понимает, что без соли, как и без воды и «не туды и не сюды».
Поэтому после уничтожения крылатыми ракетами «Калибр» крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины в Кременчуге и в Закарпатье, а также бомбежки нефтебаз с резервным запасом топлива для сельскохозяйственной техники в период посевной компании, Верховный Главнокомандующий Вооруженных православных сил московии отдал Приказ военным министра нападения и разрушения Сергея Куй жутовича Шойгу разбомбить крупнейший завод по производству соли в Бахмуте (Артемовск) в Донецкой области. Само собой разумеется, что после ракетной атаки «Искадерами», поваренная соль исчезла с прилавков магазинов и даже супермаркетов.
В хлебнице у меня не стало хлеба, и я в перерыве между воем сирен, предупреждающих граждан об очередной воздушной атаке «старшего брата», отправился в супермаркет. Торговый зал был полупустой, но в бакалейном отделе мое внимание привлекло большое скопление покупателей.
Около лотка с развесной солью был ажиотаж. Народ, отталкивая локтями «невезунчиков» энергично набирал совками в полиэтиленовые кульки соль по пять килограммов. Эта картина вызвала у меня улыбку, и я не смог сдержать себя, чтобы не съехидничать: «Главное - не Порошенко». Электорат клоуна окидывал меня испепеляющим взглядом, но молча продолжал нагребать соль по полтора доллара за килограмм.
Гроші в інфраструктуру підприємста зовсім не вкладалися. ДЕ ГРОШІ ???
На Передкарпатті міоценова соленосна смуга простягається на 230 км при ширині до 10 км; потужність шарів від 0,2 до 50-70 м, глибина залягання від 14 до 170 м; близько 200 солепроявів (Івано-Франківська обл.: кам'яна сіль - 34,9 млн т, розсіл - 674 тис. т; Львівська обл.: кам'яна сіль - 302,4 млн т, розсіл - 202 тис. т).На Закарпатті сіль (кам'яна - 349 млн т. категорії А+В+C1) присутня у міоценовій смузі до 300 км; на українській етнічній території близько 30 солепроявів.
І ще одне - на заставці чомусь бахмутську сіль іменують "поваренная" Але це сіль, яку добувають випарюванням з солоної ропи, а не копають у шахті!