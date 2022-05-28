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Наслідки обстрілу підприємства "Артемсіль" у Соледарі на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ постійно обстрілюють підприємство "Артемсіль" у Соледарі Донецької області. Через це підприємство зазнало значних руйнацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

90% продукту в Україні видобувало саме Державне підприємство "Артемсіль". Але російська агресія в регіоні змусила припинити роботу заводу ще місяць тому.

Коли підприємство зможе запрацювати знову, наразі невідомо. Адже там постійно тривають обстріли. Також через це часткових руйнувань зазнала адмінбудівля заводу. Російські снаряди навіть влучали в рудники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший український виробник солі "Артемсіль" зупинив роботу через обстріли на Донетчині

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Там, в Соледаре, многие ждали и звали СРУский мир. Звали и он пришёл.
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28.05.2022 14:36
+13
Може треба негайно почати видобуток солі в інших місцях, чи знову бігати по світу з протягнутою рукою?
На Передкарпатті міоценова соленосна смуга простягається на 230 км при ширині до 10 км; потужність шарів від 0,2 до 50-70 м, глибина залягання від 14 до 170 м; близько 200 солепроявів (Івано-Франківська обл.: кам'яна сіль - 34,9 млн т, розсіл - 674 тис. т; Львівська обл.: кам'яна сіль - 302,4 млн т, розсіл - 202 тис. т).На Закарпатті сіль (кам'яна - 349 млн т. категорії А+В+C1) присутня у міоценовій смузі до 300 км; на українській етнічній території близько 30 солепроявів.
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28.05.2022 15:39
+12
"Путен введи войска" благали даунбаси. Ну, ввів. Що тепер мабуть щасливі?
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28.05.2022 14:42
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Там, в Соледаре, многие ждали и звали СРУский мир. Звали и он пришёл.
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28.05.2022 14:36 Відповісти
зато теперь будут с солью доедать.
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28.05.2022 14:39 Відповісти
Був на цьому підприємстві у відрядженні у тому році. Місцеві не хотіли допускати до роботи. Було сказано мені гарною українською мовою, що тут поряд війна, стоять вороги, а я тут паспорт у готелі забув і чи раптом я не з денеерії😁. Не було схоже, що вони "руській мір" чекають. Маю надію, що з цими людьми все добре.
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28.05.2022 16:29 Відповісти
Верю. НО я практически местный и знаю и теме.
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28.05.2022 19:14 Відповісти
«Соль - добрая вещь»,

- сказал Мессия и Царь Израиля Иисус Христос множеству народа, следовавшего за Ним.

Эту цитату из Библии также хорошо знает овен из псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева (филиал ФСБ в Украине), президент 1/9 части суши. Старик Бабаев прекрасно понимает, что без соли, как и без воды и «не туды и не сюды».

Поэтому после уничтожения крылатыми ракетами «Калибр» крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины в Кременчуге и в Закарпатье, а также бомбежки нефтебаз с резервным запасом топлива для сельскохозяйственной техники в период посевной компании, Верховный Главнокомандующий Вооруженных православных сил московии отдал Приказ военным министра нападения и разрушения Сергея Куй жутовича Шойгу разбомбить крупнейший завод по производству соли в Бахмуте (Артемовск) в Донецкой области. Само собой разумеется, что после ракетной атаки «Искадерами», поваренная соль исчезла с прилавков магазинов и даже супермаркетов.

В хлебнице у меня не стало хлеба, и я в перерыве между воем сирен, предупреждающих граждан об очередной воздушной атаке «старшего брата», отправился в супермаркет. Торговый зал был полупустой, но в бакалейном отделе мое внимание привлекло большое скопление покупателей.

Около лотка с развесной солью был ажиотаж. Народ, отталкивая локтями «невезунчиков» энергично набирал совками в полиэтиленовые кульки соль по пять килограммов. Эта картина вызвала у меня улыбку, и я не смог сдержать себя, чтобы не съехидничать: «Главное - не Порошенко». Электорат клоуна окидывал меня испепеляющим взглядом, но молча продолжал нагребать соль по полтора доллара за килограмм.

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28.05.2022 18:27 Відповісти
Много букав, только Артемсоль не имеет никакого отношения к Бахмуту, кроме нахождения в Бахмутском районе. Это город Соледар.
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28.05.2022 18:56 Відповісти
С теми, с кем я общался, а это не один десяток людей, никто не ждал. Наоборот, понимали, что имеют стабильную работу и украинский рынок. Плюс 17 стран-импортеров.
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28.05.2022 18:54 Відповісти
у меня еще пол-пачки осталось.
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28.05.2022 14:37 Відповісти
Асвабаділі ватніков від біндер...
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28.05.2022 14:41 Відповісти
"Путен введи войска" благали даунбаси. Ну, ввів. Що тепер мабуть щасливі?
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28.05.2022 14:42 Відповісти
Тупі ********** орки денацифікують підприємство. Але насправді спеціально снищують економіку неньки... каZZапсіни, горіти вам у пеклі
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28.05.2022 14:46 Відповісти
Да, як же плачевно виглядає монополіст по видобутку солі, градообразуюче підприємство.
Гроші в інфраструктуру підприємста зовсім не вкладалися. ДЕ ГРОШІ ???
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28.05.2022 15:05 Відповісти
сейчас поляки поднимутся прилично, потом может и за Качинського вспомнят\спросят.
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28.05.2022 15:16 Відповісти
что бы добиться победы не нужно жалеть людей на оккупированных территориях, тем более которые с 2014 призвали оккупанта. Освобождать территорию нужно, иначе можно потерять еще больше. Предатели должны быть уничтожены, остальные или помогают ЗСУ или прячьтесь.
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28.05.2022 15:33 Відповісти
Може треба негайно почати видобуток солі в інших місцях, чи знову бігати по світу з протягнутою рукою?
На Передкарпатті міоценова соленосна смуга простягається на 230 км при ширині до 10 км; потужність шарів від 0,2 до 50-70 м, глибина залягання від 14 до 170 м; близько 200 солепроявів (Івано-Франківська обл.: кам'яна сіль - 34,9 млн т, розсіл - 674 тис. т; Львівська обл.: кам'яна сіль - 302,4 млн т, розсіл - 202 тис. т).На Закарпатті сіль (кам'яна - 349 млн т. категорії А+В+C1) присутня у міоценовій смузі до 300 км; на українській етнічній території близько 30 солепроявів.
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28.05.2022 15:39 Відповісти
То есть теперь в условиях летней жары трупы рашистов не будут солить и они будут мумифицироваться или сгнивать.
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28.05.2022 15:53 Відповісти
муміфікація з сіллю лише і відбувається, або в провітрюваному сухому прогріваємому приміщенні - он як мумія кота. що обпиралася в підвалі на хвіст і морду (хто так його "розтянув" - хз), але під бомбосховище той підвал не пішов
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28.05.2022 17:58 Відповісти
А у нас уже продают румынскую соль.....
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28.05.2022 15:54 Відповісти
Эта ваеный абьект, там дабывали бертолетовую соль.
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28.05.2022 16:20 Відповісти
Как только взорвали Артемсоль , мгновенная реакция исчезновения соли , а как же по всей Украине на складах соли вдоволь , горы насыпью . Понимаю топливо для армии , но наживаться на соли в это время ни куя не понимаю ,и понимать не хочу....
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28.05.2022 16:34 Відповісти
Справжні українці, що волею долі опинилися у радянські часи в російській глибинці, стають справжніми "куркулями" - завбачливими та запасливими За тиждень до початку війни завіз мішок борошна і цукру, десяток пачок солі Заплатив набагато менше ніж платять зараз Усю блокаду не боліла голова про хліб - пекли дома все - від простого хліба до здоби За два місяці використали не більше пачки солі До речі : а що - Артемсіль" хіба не перейменували? Бахмут вже давно перейменований!
І ще одне - на заставці чомусь бахмутську сіль іменують "поваренная" Але це сіль, яку добувають випарюванням з солоної ропи, а не копають у шахті!
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28.05.2022 17:25 Відповісти
Не как только взорвали. предприятие уже месяц как остановлено. Это попадание в старый рудник, а их есть еще 4 работающих. Надеюсь, город и окрестные села удержат.
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28.05.2022 18:58 Відповісти
Спасіба таваріщу зєлєнскаму за нашу економіку і атсутствіє панікі!
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28.05.2022 18:28 Відповісти
это не паника-это нажива (если про соль и топливо)
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28.05.2022 20:36 Відповісти
Это сарказм!
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28.05.2022 21:15 Відповісти
 
 