Січеславські десантники знищили ворожий танк разом з екіпажем, - Генштаб. ВIДЕО

Воїни Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили російський танк разом з екіпажем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На відео зафіксовано, як десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили танк разом з російськими окупантами. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України! Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Січеславські десантники знищили КАМАЗ окупантів разом з боєприпасами. ВIДЕО