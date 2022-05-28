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Січеславські десантники знищили ворожий танк разом з екіпажем, - Генштаб. ВIДЕО
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Воїни Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили російський танк разом з екіпажем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"На відео зафіксовано, як десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили танк разом з російськими окупантами. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України! Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+28 Чайка Київ
показати весь коментар28.05.2022 15:49
+26 Bohdanov Dmytro
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+23 Andrey Zharov
показати весь коментар28.05.2022 15:50
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Бережи вас Господь
Такая версия нраица?)
І це не версія!
-Сплять.
-А чого воняють?
-А ти себе уві сні контролюєш?
☺
Слава Україні! Слава ЗСУ!