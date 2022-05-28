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Січеславські десантники знищили ворожий танк разом з екіпажем, - Генштаб. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили російський танк разом з екіпажем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На відео зафіксовано, як десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили танк разом з російськими окупантами. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України! Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Січеславські десантники знищили КАМАЗ окупантів разом з боєприпасами. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Бережи вас Господь
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28.05.2022 15:49
+26
кацапікі усталі і ляглі полежать
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28.05.2022 15:45
+23
слава ВСУ!!!
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28.05.2022 15:50
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кацапікі усталі і ляглі полежать
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28.05.2022 15:45 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Бережи вас Господь
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28.05.2022 15:49 Відповісти
слава ВСУ!!!
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28.05.2022 15:50 Відповісти
Молодці, хлопці. Ми вами пишаємось! Бережить себе!!!
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28.05.2022 15:52 Відповісти
...ібо *****...
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28.05.2022 15:59 Відповісти
Харошие рузькi
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28.05.2022 16:00 Відповісти
Таки да
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28.05.2022 16:28 Відповісти
Садись 2.
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28.05.2022 16:15 Відповісти
А шлем тантанкиста орк по приколу одел ,да?шоб не зкстудица) А то что не разорваные и не горелые,так они у плен хотели сдаться а наши как узнали что они из части что на Киевщине кошмарила ,так сразу их усыпили.
Такая версия нраица?)
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28.05.2022 16:33 Відповісти
Версія одна - окупанти знищуються. А що вони "хАтєлі"відомо - вбивати українців!
І це не версія!
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29.05.2022 18:39 Відповісти
гребень протри
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28.05.2022 16:34 Відповісти
Горіть в пеклі,кацапські ублюдки!
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28.05.2022 16:12 Відповісти
спасибо пацаны.
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28.05.2022 16:19 Відповісти
Яке прикре самогубство !
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28.05.2022 16:52 Відповісти
Хороший маскаль, дохлий маскаль.
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28.05.2022 16:57 Відповісти
Ниць спати шкідливо для здоров'я.
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28.05.2022 19:22 Відповісти
-Дохлі?
-Сплять.
-А чого воняють?
-А ти себе уві сні контролюєш?
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28.05.2022 19:33 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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28.05.2022 19:49 Відповісти
 
 