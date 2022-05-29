Маємо стільки ракет Harpoon, що можемо потопити весь Чорноморський флот РФ, - Братчук. ВIДЕО

Україна отримала протикорабельні ракети Harpoon.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"А так виглядає робота ракети Harpoon, яку ВЖЕ отримала Україна. Чудова, між іншим, протикорабельна ракета! Її ефективність була продемонстрована під час випробувальних пусків та у бойових умовах.



Після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 м над рівнем моря і далі здійснює маршовий політ. Потім знижується до 2 метрів і вражає ціль.



За оцінками американських фахівців, для виведення з ладу авіаносця знадобиться влучення в нього п'яти ПКР "Harpoon", для знищення крейсера - чотирьох, а есмінця - двох; одна ракета здатна заподіяти серйозних руйнувань при попаданні в невеликий корабель або катер. Наприклад, в Перській затоці ракетами Harpoon були потоплені два іранські кораблі.

Наразі нам передано стільки "Гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б ні?" - розповів він.

Також читайте: Німеччина не може виконати всіх побажань України щодо постачання зброї, - віцеканцлер Хабек