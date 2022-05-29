Маємо стільки ракет Harpoon, що можемо потопити весь Чорноморський флот РФ, - Братчук. ВIДЕО
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Україна отримала протикорабельні ракети Harpoon.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"А так виглядає робота ракети Harpoon, яку ВЖЕ отримала Україна. Чудова, між іншим, протикорабельна ракета! Її ефективність була продемонстрована під час випробувальних пусків та у бойових умовах.
Після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 м над рівнем моря і далі здійснює маршовий політ. Потім знижується до 2 метрів і вражає ціль.
За оцінками американських фахівців, для виведення з ладу авіаносця знадобиться влучення в нього п'яти ПКР "Harpoon", для знищення крейсера - чотирьох, а есмінця - двох; одна ракета здатна заподіяти серйозних руйнувань при попаданні в невеликий корабель або катер. Наприклад, в Перській затоці ракетами Harpoon були потоплені два іранські кораблі.
Наразі нам передано стільки "Гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б ні?" - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Тим більше що Касапи туді вже багато чого підтягнули за останній тиждень.
https://www.youtube.com/watch?v=qqkuVQ3xoD4&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
что таким больше подходит ник Болтун чем Богун .
надо выйти в море и запускать с кораблей его?
тогда у них должна быть поддержка, чтобы их не потопили так же
АТО ДАЖЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНО МОЖЕМ И НЕ ДЕЛАЕМ
Та і взагалі - такі справи спочатку робляться а потім розказуються. А то таке враження ніби-то передвиборча кампанія іде.
Называть "зеленью", и вообще оскорблять тех, кто сейчас так или иначе стоит на защите Украины это свинство.
Вы не болтайте, а топите. И не весь флот, а только те, которые несут крылатые и баллистические ракеты, включая подлодки при их всплытии.
Остальные корабли сами отойдут в Новороссийск.
В цю зону мають увійни Бряньска, Курська, Білгородська, Воронезька, Ростовська області і Краснодарський край РФ, а також Берестейська і Гомельська області Білорусі. Крім того - так звана ПМР.
Звісно, керуватись вони мають представниками військових адміністрацій призначених урядом України.
Це не тому, що я так хотів би - це просто єдиний логічний спосіб убезпечити Україну. Інакше нас так і будуть продовжувати розстрілювати, як в тирі.
Егей, зеленський - це так не працює!
Це не концерт 95 кварталу, де можна творити різну фігню.
Так ми втратимо набагато більше людей.
Взявши Крим ми забезпечимо собі південний фланг, звідки не буде обстрілів, а взявши лднр - ми отримаємо буферну зону . Хріновий з нього стратег.
Україна понад усе.
Ну, так топите!
К чему эти разговоры?
Россия не спрашивает, запускать по Украине ракеты, или нет.
Мы в состоянии войны и действовать надо соответственно.
Образование: Гуманитарная, Академия ВС России. Год окончания - 1992 Трудовая деятельность: Курсант. Высшее политическое училище МВД СССР г. Ленинград Заместитель командира роты воинской части 6595 г. Ташкент Инструктор политотдела воинской части 7455 г. Ташкент Заместитель командира учебной роты воинской части 7599 с.т.Дарбаза, Чинкечтск.обл. Заместитель координатора батальона воинской части 6595 г. Алмалык, Узбекская СР Заместитель комапндира батальона воинской части 6593 г. Ленинабад, таджикской СР Заместитель командира батальона воинской части 6593 г. Яван, таджикской СР Слушатель Военной академии г. Москва Заместитель командира воинской части г. Херсон, Украина Заместитель начальника Южного территориального командования ВВ Одесса Заместитель начальника УГАИ УМВД Украины в Одесской области
джипег
Я считаю что нужно не говорить что мы можем потопить, а просто сообщить что вот мы потопили и теперь отправляем корабли с зерном в Африку... Что то типа того!