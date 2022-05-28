Щодня працюємо над посиленням нашого захисту, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 28 травня традиційно звернувся до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Президент зазначив: "Щодня працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємося до того, що наша армія переважатиме окупантів технологічно й ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую хороших новин щодо цього вже наступного тижня".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси", - Зеленський. ВIДЕО