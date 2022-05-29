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Головний тренер футбольного клубу "Ліверпуль" Клопп перед фіналом Ліги чемпіонів висловив свою підтримку Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп на пресконференції перед фіналом Ліги чемпіонів висловив свою підтримку Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його звернення потрапили у мережу. 

"Ми граємо цей фінал і для всіх людей в Україні", - зазначив він.

Крім того, Юрген Клопп підтримав рішення УЄФА перенести цей поєдинок із російського Санкт-Петербурга до Парижа.

Автор: Роман Свиридович
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Язиками підтримщиків докуя.... мій знайомий волрнтер просив клуб Ліверпуль про допомогу хрін хто відповів....
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29.05.2022 00:17 Відповісти
Хіба це тільки "підтримка" -- це щось на порядок більш ніж співчуття , яке зазвичай висловлюють жертвам чогось .

Це велика пошана не жертів , а народу-воїну . Який мужньо б"є ворога !
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29.05.2022 00:21 Відповісти
Я вболівала за Реал.
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29.05.2022 00:59 Відповісти
мій клуб динамо киів і ванкувер вайткапс
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29.05.2022 01:18 Відповісти
Шкода що програли.
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29.05.2022 03:17 Відповісти
самый вспылчивый тренер и очень нравится всем. спасибо клопп
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29.05.2022 07:30 Відповісти
Приємно , коли люди зі всього світу , підтримують Украіну в такі
страшні часи для нас !

ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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29.05.2022 09:41 Відповісти
 
 