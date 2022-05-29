6 935 7
Головний тренер футбольного клубу "Ліверпуль" Клопп перед фіналом Ліги чемпіонів висловив свою підтримку Україні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні
Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп на пресконференції перед фіналом Ліги чемпіонів висловив свою підтримку Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його звернення потрапили у мережу.
"Ми граємо цей фінал і для всіх людей в Україні", - зазначив він.
Крім того, Юрген Клопп підтримав рішення УЄФА перенести цей поєдинок із російського Санкт-Петербурга до Парижа.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Це велика пошана не жертів , а народу-воїну . Який мужньо б"є ворога !
страшні часи для нас !
ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️