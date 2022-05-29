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РФ випустила дві ракети по електростанції в Мерефі на Харківщині з боку Бєлгорода. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі 28 травня російські військові випустили дві ракети по електропідстанції із сонячними батареями в місті Мерефа під Харковом. На місці ударів утворилися вирви у шість метрів завглибшки та 11 метрів діаметром.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів керуючий електростанції Володимир Рончаковський.

"Тут розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. Сьогодні вночі були два прильоти, ракети "Іскандер" з боку Бєлгорода. Повністю мирний об'єкт. Ніяких військової інфраструктури тут немає. Просто сонячна електростанція", - розповів Рончаковський.

За його словами, станція повністю вийшла з ладу.

"Частково залишилися якісь панелі, якісь трансформатори, але станція здебільшого знищена. На відновлення піде велика сума грошей. Станцію будували у кредит. Раніше тут було міське сміттєзвалище. Ми викупили його і власними силами очистили територію від сміття, від бруду. Вона у нас 1,5 року пропрацювала. Не встигли нічого заробити, усе знищено", - сказав він.

На його думку, Росія цілеспрямовано знищує інфраструктуру України та її населення.

Також читайте: "Вчора три прильоти, сьогодні вночі - два": окупанти два дні поспіль обстрілюють Мерефу на Харківщині, - голова громади Сітов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Завозіть туди cnn, dw, dz нехай показують для особливо стурбованих, для старих ********** берлусконів, кімінджерів і прочей піздобратіі котрі вважають що винна Украіна а з рахи треба зняти санкціі і зберегти іпало *****
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29.05.2022 07:11
+24
Чому в Бєлгороді є електроенергія?
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29.05.2022 07:30
+9
Что-то мне подсказывает: белгородцам надо срочно искать отапливаемые глубокие подвалы.
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29.05.2022 07:24
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Завозіть туди cnn, dw, dz нехай показують для особливо стурбованих, для старих ********** берлусконів, кімінджерів і прочей піздобратіі котрі вважають що винна Украіна а з рахи треба зняти санкціі і зберегти іпало *****
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29.05.2022 07:11 Відповісти
Что-то мне подсказывает: белгородцам надо срочно искать отапливаемые глубокие подвалы.
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29.05.2022 07:24 Відповісти
Снн, дв, дц паразити путлера, які жеруть-годуються його грошима!
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29.05.2022 07:50 Відповісти
Чому в Бєлгороді є електроенергія?
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29.05.2022 07:30 Відповісти
Так ви ж голосували на миколаєвщині за ОПЕжЗеЖе, а воно за руській мір, от він до вас на електростанцію і прийшов!
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29.05.2022 07:46 Відповісти
М-да... Шкода що нам нічим та і не можно влупити по белгороду
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29.05.2022 09:46 Відповісти
Як житель Харкова я свідок - з околиць Харкова є пуски великих обєктів по нарямку Бєлгорода чи кордону з кацапами, сам бачив чотири пуска і це були не Гради, Урагани, Смєрчи. Вертикально верх і непоспіхом. Район міста не скажу звісно.
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29.05.2022 15:41 Відповісти
скажи паляниця
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29.05.2022 21:52 Відповісти
Вертикальні пуски і ППО має. Яке саме - не скажу звісно.
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29.05.2022 23:35 Відповісти
Ага, звичайно, ти такий житель Харкова як і я
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30.05.2022 06:07 Відповісти
Мені здалося, що у врізці з другим вибухом сніг був на землі?
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29.05.2022 17:58 Відповісти
Белгород треба знищити.
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30.05.2022 01:25 Відповісти
 
 