РФ випустила дві ракети по електростанції в Мерефі на Харківщині з боку Бєлгорода. ВIДЕО

Вночі 28 травня російські військові випустили дві ракети по електропідстанції із сонячними батареями в місті Мерефа під Харковом. На місці ударів утворилися вирви у шість метрів завглибшки та 11 метрів діаметром.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів керуючий електростанції Володимир Рончаковський.

"Тут розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. Сьогодні вночі були два прильоти, ракети "Іскандер" з боку Бєлгорода. Повністю мирний об'єкт. Ніяких військової інфраструктури тут немає. Просто сонячна електростанція", - розповів Рончаковський.

За його словами, станція повністю вийшла з ладу.

"Частково залишилися якісь панелі, якісь трансформатори, але станція здебільшого знищена. На відновлення піде велика сума грошей. Станцію будували у кредит. Раніше тут було міське сміттєзвалище. Ми викупили його і власними силами очистили територію від сміття, від бруду. Вона у нас 1,5 року пропрацювала. Не встигли нічого заробити, усе знищено", - сказав він.

На його думку, Росія цілеспрямовано знищує інфраструктуру України та її населення.

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