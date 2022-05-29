Бійці ССО знищили ворожий бронеавтомобіль КамАЗ "Тайфун" в тилу окупованої частини Херсонщини. ВIДЕО

Бійці ССО ЗСУ знищили ворожий бронеавтомобіль КамАЗ "Тайфун" в тилу окупованої частини Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни влаштували засідку, замінувавши ділянку дороги. Дочекавшись, коли там їхала вантажівка з окупантами, дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи - повністю знищена техніка та особовий склад противника. Відеозапис успішної атаки бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

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КамАЗ-63968 "Тайфун-К" - універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP (захищені від мін та засідок).

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