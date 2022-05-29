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Бійці ССО знищили ворожий бронеавтомобіль КамАЗ "Тайфун" в тилу окупованої частини Херсонщини. ВIДЕО
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Бійці ССО ЗСУ знищили ворожий бронеавтомобіль КамАЗ "Тайфун" в тилу окупованої частини Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни влаштували засідку, замінувавши ділянку дороги. Дочекавшись, коли там їхала вантажівка з окупантами, дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи - повністю знищена техніка та особовий склад противника. Відеозапис успішної атаки бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі.
КамАЗ-63968 "Тайфун-К" - універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP (захищені від мін та засідок).
Топ коментарі
+25 Ruslan Tanks
показати весь коментар29.05.2022 10:21
+20 Igor Abolinsh
показати весь коментар29.05.2022 11:02
+18 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар29.05.2022 10:17
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Будь ласка, зачекайте...
А він їхав на своїх шести колесах.
Хоча, якщо в цій пастці, були задіяні кумулятивні міни, встановлені на узбіччі, з розрахунком ураження ворожої техніки в борт, то все не так весело для кацапів: колеса могли і вціліти, але екіпажу піздець!
Как по мне, абсолютно бездарно потрачены 4 мины с сомнительным результатом, возможно автомобиль даже уедет своим ходом.
Такие сомнительные видео лучше не показывать, как-то жиденько.Имхо.
Кацаповоз из фанеры и гафна и понимаешь,что ракеты на халяву.
Хваленого джавелина видео почти нет .Да и не подберешься ты ныне к ним на дистанцию выстрела с того энлава или джавелина-если конечно неохота попасть в 200 -е или пленные и попасть в телеграмм канал "Опознай хохла по чубу"
А насчет фанерного камаза или тигра-то это прежде всего живая сила ,и даже 2-3 убитых или покалеченных чужих военных -просто отличный результат.
Alex 999 34b95bf2
тхне "пакаление ВК"
На відео, капотна версія, тайфун-у
бо поїхав далі.
Знищення це зовсім інше.
Протимінний захист від двох мін, що вибухають одночасно, не дуже допомагає.